電子商務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Twice Commerce

twicecommerce.com

人們消費商品的方式正在改變。物質產品的所有權在人們的生活中並沒有發揮那麼大的作用。同時,越來越多的人選擇購買二手貨而不是新貨。為了滿足這項新需求,商家需要針對循環消費方式進行最佳化的軟體。 Twice Commerce 是一個幫助企業無摩擦地銷售、租賃和轉售產品和服務的平台。透過 Twice,企業可以創造符合人們購買產品和服務方式的產品和服務,無論是短期租賃、訂閱或購買。 Twice 也提供現成的電子商務商店和親自銷售的工具。強大的庫存和訂單管理系統有助於順利管理商店運營,並確保關鍵數據保持安全且始終最新。作為符合 PCI 1 級標準的支付提供者,Twice Commerce 可以提供開箱即用的安全支付處理,因此您不必擔心複雜的第三方整合。 Twice 被全球數以千計的商家使用,包括體育、時尚、行動和電子等產業。