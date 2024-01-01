電子商務平台 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務平台作為一個全面的軟體解決方案，使公司能夠監督線上產品或服務銷售的各個方面。透過建立集中式數位中心，這些平台有助於產品和客戶數據的管理。這使得電子商務企業能夠處理產品訊息，定製商店內容和佈局，並促進線上交易和支付。雖然主要為 B2C 銷售量身定制，但某些供應商也提供 B2B 版本。當代電子商務平台最初專注於實體產品銷售，現在越來越多地納入透過訂閱模式銷售的數位產品的功能。此類軟體適用於線上商務公司內的所有部門，但它特別有利於銷售、產品管理和行銷團隊。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營線上商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用於運行 SaaS 業務的一體化平台。付款、訂閱、全球稅務合規、詐欺預防、多貨幣支援、失敗付款恢復、PayPal 整合等。我們讓您的軟體業務運作變得輕鬆簡單。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。使用者可以添加社交插件、電子商務、線上行銷、聯絡方式使用各種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇新增至其網站。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
WooCommerce
woocommerce.com
使用專為 WordPress 構建的完全可自訂的開源電子商務平台進行線上銷售。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 電子商務購物車快速且易於使用！為 WordPress、Drupal、Facebook 等設定免費線上商店！開始使用 Ecwid 在線銷售。
Dukaan
mydukaan.io
適合成長型企業的電子商務平台。 使用 Dukaan 的一體化商務平台啟動、擴展和管理您的業務。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在納斯達克上市的電子商務平台，為零售商提供軟體即服務服務。該公司的平台包括線上商店創建、搜尋引擎優化、託管以及中小型企業的營銷和安全。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含建立網站、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸、行銷品牌和分析數據所需的所有工具。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在線銷售數位產品的最簡單方式。在幾分鐘內即可銷售軟體、按需服務和會員資格。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的費用銷售數位產品。 Sellpass 是一個用於啟動、營運和發展數位業務的一體化平台——從軟體到社群以及其他一切。
2Checkout
2checkout.com
隨時隨地在線接受付款。 2Checkout.com 是一項線上支付處理服務，可協助您接受信用卡、PayPal 和金融卡。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl 讓您可以輕鬆地透過部落格、社群媒體或任何可以貼上連結的地方直接向受眾銷售數位產品
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|統一 B2B 商務平台和行動銷售應用程式
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Sellfy
sellfy.com
輕鬆銷售您的產品。 為創作者提供易於使用的電子商務。銷售商品或數位產品－全部從一個地方開始。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Shift4Shop
shift4shop.com
什麼是電子商務軟體？以及如何選擇合適的電子商務軟體來建立您的線上業務並推出成功的網站
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud 是專為電子商務打造的運輸、退貨和 CRM 套件。
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
Volusion
volusion.com
透過我們屢獲殊榮的電子商務軟體的 14 天免費試用來創建您的線上商店。顯示銷量是其他託管購物車的 4 倍！
Envoice
envoice.eu
從購買發票和收據中提取資料最終是自動化的。我們為中小型企業和實踐提供完整的費用報告和採購管理解決方案。項目被準確記錄並順利發佈到您的會計軟體。
Fygaro
fygaro.com
開始網路銷售！數千家企業（從中小型企業和企業家到跨國企業）使用 Fygaro 在線銷售和管理其業務。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信賴的 B2C 和 B2B 電子商務、訂單管理、個人化和銷售點統一商務解決方案。
Contentder
contentder.com
使用 Contentder 免費網站建立器，使用拖放和數位行銷工具創建精美的網站、電子商務商店、部落格和新聞入口網站。
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza 是一個屢獲殊榮的電子商務平台，為各種類型和規模的電子商務企業提供簡單的網站建立器，以啟動、行銷和管理其線上商店。
MarketTime
markettime.com
MarketTime 透過強大的後台管理系統、強大的銷售支援工具、全面的報告和分析以及高度可配置的 B2B 電子商務解決方案幫助銷售機構和品牌簡化業務。借助 MarketTime，用戶可以透過單一平台簡化批發訂單編寫和交付流程、追蹤佣金並管理業務。
Selldone
selldone.com
Selldone 是電子商務平台領域的先鋒力量，總部位於充滿活力的科技中心，體現了其創新精神。 Selldone 的成立宗旨是簡化線上業務運營，現已迅速擴大其覆蓋範圍和影響力。該公司擁有專業的專家團隊和豐富的電子商務創新歷史，將自己定位為尋求在數位市場蓬勃發展的企業的關鍵參與者。 Seldone 以其革命性的優勢脫穎而出
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一個平台，您可以透過智慧型手機在幾分鐘內創建和管理自己的線上商店
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
Pimcore
pimcore.com
深受開發者、代理商和企業的喜愛：Pimcore Platform™ 是一個先進的開源平台，受到全球超過 110,000 家公司的信賴。它為數位資產管理 (DAM)、產品資訊管理 (PIM)、主資料管理 (MDM)、數位體驗管理 (DXP/CMS)、多通路發布 (CDP) 和數位商務。 Pimcore 受到領先產業分析師的認可，並被百事可樂、索尼和奧迪等財富 100 強公司所使用，因其靈活性、100% API 驅動架構、可組合技術、快速上市時間而成為出色的開源替代方案，以及由130 多家解決方案供應商組成的強大的全球合作夥伴網路。請造訪 pimcore.com 以了解更多資訊。
Storeino
storeino.com
Storeino是一個SaaS線上商店專業平台，有了它，您今天就可以獲得全選項平台的終極體驗，從幾分鐘內創建線上商店，提供多種主題、應用程式和更多其他服務選項，到行動購物應用程式體驗當您訂閱平台服務時您將獲得。 Storeino 提供了一個強大的應用程式市場，您可以使用它來提高轉換率並實現業務自動化，同時還提供另一個服務市場，您可以在其中找到許多解決方案，例如全球運輸公司的整合、服務供應商的整合（媒體購買機構、呼叫中心......等）
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一個 B2B 電子商務平台，透過為零售商、經銷商和批發客戶提供面對面和線上的無縫、全通路購買體驗，幫助製造商、品牌和分銷商發展批發業務。
Unizap
unizap.ai
Unizap（以前稱為 ndhgo）是一款功能強大的電子商務網站建立器，旨在使任何業務在線化。您的一體化電子商務解決方案。智慧庫存、編目、運輸整合、360 度行銷、支付、分析和出色的客戶支援。 Unizap 的 eVikaas 是作為賣方推動者開始整合數位商務開放網路 (ONDC) 的早期平台之一。我們為能夠無縫地引入賣家並將他們與全國數百萬買家聯繫起來而感到自豪。從目錄上傳到訂單履行，我們確保提供無憂的體驗。透過 eVikaas 計劃，賣家可以在註冊後 24 小時內開始在 ONDC 網路上進行銷售。要免費建立您自己的電子商務網站，請造訪 unizap.ai 或聯絡我們：welcome@uni...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一個數位體驗平台 (DXP)，可協助數位代理商建立和管理使用者至上的體驗，例如線上課程、市場、會員網站和客戶入口網站。
ChannelSight
channelsight.com
適用於每種產品、每個旅程、每個 KPI 的領先電子商務智慧平台。 ChannelSight 與世界上最成功的零售品牌合作，使他們能夠最大限度地提高線上銷售額。我們的產品（您可以組合使用或作為獨立產品）包括：Where To Buy 技術、可購物媒體和數位貨架。我們的軟體使電子商務品牌能夠提供卓越的客戶體驗、收集詳細的見解並保持一流的品牌。透過與客戶採取「合作第一」的方針，我們專業的品牌績效團隊確保我們共同實現我們的目標。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired 是英國領先的電子商務平台，允許商家使用我們提供的工具建立、啟動和發展他們的線上商店。使用 ShopWired 商家可以打造漂亮的店面，透過多種銷售管道（網路、行動、社群媒體、市場和快閃店）進行銷售。使用我們強大的管理系統，商家可以管理其線上業務的各個方面，存取強大的報告以增強行銷和盈利能力，從而建立和發展成功的業務。 ShopWired 使用 Amazon 託管平台 AWS 提供的企業級託管和技術構建，具有可靠性和可擴展性。 ShopWired 為英國、美國和歐洲的數千家商店提供支持，其中包括 Superdrug、Wowcher、The Spectator Magazine...
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用於全球擴張、支付、稅務、詐欺和合規性的後端解決方案。靈活的 API 使我們可以輕鬆地將我們的可自訂結帳與任何現有的商務平台整合。透過我們的記錄商家業務模式消除風險和複雜性，我們代表您提供在地化的結帳體驗、自動化全球稅務、打擊詐欺並遵守法規。 Clients choose us to: • Simplify international expansion into 240+ markets • Accelerate time to revenue • Sell physical goods, digital downloads, and subscription-...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立於 2006 年）是一家為軟體、SaaS 和數位商品公司設計的優質電子商務解決方案提供商。我們透過高效的內部工具實現線上銷售管理和優化流程的完全自動化。我們的用戶優化平台為我們的合作夥伴提供： ⦿ 真正的全球解決方案，支援 110 種貨幣和 70 多種支付方式，協助您在全球擴展業務； ⦿ 高效能且安全的線上處理系統，具有動態定價和計費方案，可最大限度地減少支付問題； ⦿ 完美的定期付款和訂閱管理系統，可簡化您的管理工作並鞏固您的收入來源； ⦿ 客戶開發和忠誠度功能以及頂級轉換和優化工具，以創造愉快的客戶體驗並培養未來的收購； ⦿ 以及整合的客戶支持，可專業處理所...
Elastic Path
elasticpath.com
釋放可組合商務的力量－無需複雜的整合或長時間的實施。 Elastic Path 提供商務團隊應對當今最嚴峻挑戰所需的速度和靈活性。
Kooomo
kooomo.com
利用 Kooomo's® 雲端商務系統讓銷售變得更輕鬆。了解我們的數位商務平台如何展示您的產品並幫助覆蓋更多...
WebSell
websell.io
WebSell 是一個直接連接到銷售點 (POS) 系統的電子商務平台。我們使用現有 POR/ERP 系統中的數據，並以其為線上商店提供支援。店內系統和線上網路商店之間的電子商務整合是我們最擅長的。
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 確保市場上最快的 B2B 電子商務實現價值。我們致力於透過 StockPort™ 引擎實現客戶成功、低程式碼/無程式碼簡單性以及統一資料完整性，為您提供致力於助您成功的電子商務合作夥伴。
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer 是一個可組合的電子商務 API，支援任意數量的本地或國際市場，可以支援任何前端的交易，並使開發人員更容易自訂自己的結帳體驗。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 頂級電子商務平台開始在線銷售並發展您的業務。 Builderfly 幫助您建立、行銷和發展您的業務。立即註冊！
Zegashop
zegashop.com
Zegashop 是一個電子商務平台，透過它您無需程式碼知識即可建立線上商店。線上商店有助於商業品牌塑造和銷售自動化。 Zegashop 提供 SEO、網站分析、內容管理、關鍵字研究和競爭對手研究等工具。借助此工具包，您有機會組織線上銷售並擴大業務規模。您有機會免費使用它 15 天，在此期間所有功能都可用。我們將提供指南並對相關員工進行 CMS 培訓。提供 24/7 支持，您可以透過 Zegashop 即時聊天聯繫支援人員。
Turis
turis.app
獲得一個可自動處理訂單的批發網上商店，以便您可以專注於您的業務。用戶友好的店面、零售商管理、高級價目表超過 4,000 個集成，可自動化和優化您的批發訂單。從今天開始優化！
Traede
traede.com
Traede 在單一平台上處理批發流程的各個方面，包括管理產品、追蹤客戶以及建立和處理訂單。此外，iPad 應用程式可讓您的銷售代理商隨時隨地進行銷售，私人網路商店允許零售商和分銷商 24/7 以任何貨幣購買您的產品。
Shopiroller
shopiroller.com
中小企業和個人的全通路電子商務基礎設施 Sell Anywhere Shopiroller 讓您能夠透過網路和世界各地輕鬆向任何地方的任何人銷售產品。付款解決方案 透過隨時可用的付款提供者接受信用卡和其他流行的付款方式。開發者 Freedom 多功能電子商務平台，具有商務 API，可提供超快速、動態和個人化的購物體驗。
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling 是一個基於 Saas 的電子商務平台，提供免費設定的線上電子商務商店。它是一個功能豐富的電子商務平台，並提供高水準的安全性。您只需 10 分鐘即可使用 Quick eSelling 電子商務商店建立器免費啟動您的電子商務網站和應用程式。此外，如果您有廣泛的要求，您可以轉向付費計劃。
Oode
oode.com
Oode 是一款一體化業務管理平台，可協助服務提供者管理從預訂到付款的所有事務。
HeadQ
headq.io
HeadQ 在您的客戶配置產品、獲取報價並直接從您的網站結帳時為他們提供無摩擦的購買體驗。
DG1
dg1.com
基於 20 年客製化數位系統開發經驗，我們創建了 All-In-One 系統來促進中小企業的發展。 DG1 在單一環境中提供 6 個垂直產業的企業功能，易於任何類型的中小企業使用。具有 CMS 的 Web 系統、具有高級功能的電子商務系統、預訂系統、多通路互動系統、外撥活動和行銷自動化、Android 行動應用程式和完整的大數據系統。一切都專注於數位成長和無障礙數位化。
29 Next
29next.com
29 Next 是用於 DTC 績效行銷的電子商務平台，使品牌能夠快速推出新產品、優化行銷活動並管理規模成長。 29 Next 的獨特功能支援完全客製化的行銷路徑、結帳和售後自動化，以最大限度地提高行銷投資回報率和客戶終身價值。
Shopamine
shopamine.com
Shopamine 是一種 SaaS B2C + B2B 電子商務解決方案，可協助企業管理目錄、訂單、客戶、價目表、使用者、付款條件等。 Shopamine 讓您能夠： ● 從多個來源建立庫存並透過單一平台有效管理； ● 為您的內容、項目和價格設定複雜的條件和使用者層級存取權限； ● 透過線上收集訂單、報價、線索和請求進行自動銷售。
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) 為中小型企業提供屢獲殊榮的 SaaS 電子商務解決方案，集易用性、靈活性和經濟性於一體。訂閱包括所有功能、升級和免費的英國線上技術支援。還提供一系列設計和搜尋引擎優化服務來建立和管理成功的線上商店。