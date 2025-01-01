電子商務個人化軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務個人化軟體透過針對個人消費者量身定制來增強線上購物體驗。透過跨各種管道即時追蹤用戶行為，該軟體提供個人化訊息，引導用戶發現和購買產品或服務。行銷人員和電子商務專業人士使用該軟體來促進線上銷售。 通常，電子商務個人化軟體作為獨立解決方案提供，與電子商務平台、購物車軟體和產品資訊管理 (PIM) 系統整合。此外，一些供應商將其與電子行銷軟體或多通路零售軟體結合，以獲得更全面的方法。
提議新的應用程式
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Storyly
storyly.io
Storyly是一個用戶參與平台，允許在移動應用和網站中嵌入互動故事，幫助品牌與用戶進行吸引人的互動和交流。
Drip
drip.com
Drip是一個自動營銷平台，幫助電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠。提供電子郵件自動化和客戶數據分析功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Insider
useinsider.com
Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。
Coveo
coveo.com
Coveo是一個基於雲的AI平台，透過整合搜索和分析，提供個性化的數位體驗以增強用戶互動和商業效率。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo是一個分析和CRM平台，幫助電子商務品牌優化營銷、提高客戶保留率並管理客戶數據，與Shopify無縫整合。
Litmus
litmus.com
Litmus 是一款幫助行銷人員創建、測試和分析電子郵件的應用程式，提升發送效率並確保訊息的準確性。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 提供企業跨社交渠道的聊天商務解決方案，如 WhatsApp 和 LINE，幫助提升客戶互動和銷售轉換。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert是一個高級實驗工具，幫助企業進行A/B測試、分析報告及客戶細分，以提升轉化率和客戶互動。
MyAlice
myalice.ai
MyAlice是一個整合社交媒體、即時聊天和訂單管理的客戶溝通工具，協助電子商務品牌提升客戶互動和業務效率。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit是一款互動體驗平台，幫助品牌通過測驗和問卷收集客戶數據並提升顧客參與度，優化商業表現。
VWO
vwo.com
VWO是一個網路測試和轉換優化平台，幫助企業增強用戶體驗並提高網站轉化率，提供實驗工具和分析功能。
Spott
spott.ai
Spott應用程序允許用戶將互動元素添加到圖片、視頻和PDF，從而提高內容的可行性和可測量性，增強用戶轉換率。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore是一個零售營銷平台，幫助營銷人員利用數據快速創建自動化的客戶互動和廣告活動。
Syte
syte.ai
Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai是一個AI平台，幫助企業透過自動化和個性化來改善電子商務運營，主要功能包括視覺搜索和產品推薦。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
Beamer
getbeamer.com
Beamer是一款產品發布的客戶溝通工具，能夠實現應用內雙向溝通，幫助您輕鬆接觸、參與和聆聽客戶意見。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一個全渠道營銷自動化平台，幫助零售商通過個性化信息增強顧客參與，管理跨渠道的營銷活動。
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一個全渠道客戶參與平台，幫助企業根據客戶行為制定個性化營銷策略，以提升客戶忠誠度和業務成果。
Acquia
acquia.com
Acquia行銷雲可輕鬆與第三方系統整合，支持各團隊訪問客戶數據，提升行銷靈活性以適應消費者需求變化。
Findify
findify.io
Findify是一個基於數據和機器學習的搜索與個性化平台，旨在增強電子商務網站的購物體驗，提供高級搜索和產品過濾功能。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供轉換優化服務，幫助品牌提升銷售、捕捉潛在客戶，減少放棄購物車，並增加新客戶獲取。
Digioh
digioh.com
Digioh是一個營銷工具，幫助企業通過測驗、調查和登錄頁面收集零方數據以提高客戶轉換率和參與度。
edrone
edrone.me
Edrone是專為電子商務設計的自動化CRM，提供客戶行為分析及營銷自動化解決方案，以增強客戶參與和銷售策略。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。
Moosend
moosend.com
Moosend是一個電子郵件營銷自動化平台，幫助用戶創建、管理電子郵件活動及自動化行銷流程，並提供分析工具以評估營銷效果。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io 是一個線上平台，幫助各類型企業創建行銷測驗和調查，收集反饋，並分析數據。
Experro
experro.com
Experro是一個數位體驗平台，提供快速、個性化的電子商務體驗，具備無頭CMS和視覺網站建構器等功能，適合無需程式碼的使用。
Recombee
recombee.com
Recombee是一款AI驅動的工具，提供個性化產品建議，幫助企業提升收入和用戶滿意度，並改善電子商務體驗。
Wyng
wyng.com
Wyng是一個幫助品牌創造互動數位體驗的應用，促進品牌與消費者之間的連結，收集數據以個性化行銷。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow是一個互動內容創建平台，幫助企業輕鬆製作測驗、計算器、調查等，無需技術背景，支持移動和桌面設備。
Searchspring
searchspring.net
搜索彈簧是一個電子商務解決方案，提供搜尋、商品管理和個性化體驗，幫助在線商店提升購物者滿意度和轉化率。
Maropost
maropost.com
Maropost是一個數字營銷平台，提供電子郵件、 SMS 和社交媒體活動的管理工具，支持個性化客戶互動和分析。
deco.cx
deco.cx
DECO.CX是一個全功能的前端平台，幫助企業構建高性能的Web應用程序，優化電子商務性能。
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart是一個SMS營銷平台，幫助Shopify商店通過對話式行銷增強客戶參與、提高銷售和減少購物車放棄率。
StoreYa
storeya.com
StoreYa是一個社交電商平台，能自動將網店導入Facebook，並提供工具幫助企業管理銷售渠道和數據分析。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是一款智能電子商務個性化應用，幫助企業提高線上收入、轉換率和客戶忠誠度，支援多種電子商務平台。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是一個訂閱管理和結算系統，提供超過 500 種直接整合，幫助商家提高銷售轉換率和平均訂單價。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是一個實時視頻銷售平台，幫助企業簡化在線銷售，增強客戶互動和社交媒體整合。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是一個智能平台，提供個性化推薦，幫助企業吸引客戶，並幫助用戶發現喜愛的產品。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是一個完整的 CRM 解決方案，幫助 iGaming 公司利用實時數據和 AI 管理玩家關係，提升經驗和保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush是一個完整的CRM解決方案，幫助iGaming公司透過實時數據和AI提升玩家關係，增強玩家體驗和留存率。
Socital
socital.com
Socital 是一個電子商務行銷平台，幫助行銷人員捕捉潛在客戶、轉化匿名訪客，並提高銷售。提供數據收集和個性化工具。
Vizury
vizury.com
Vizury是一種MARTECH解決方案，幫助品牌提升客戶回流、獲取新客戶及增加品牌忠誠度。
Personizely
personizely.net
人格化是一款轉換行銷工具，通過針對性彈出窗口收集聯繫信息，提高訂單價值，並根據訪客行為自訂網站內容。
Klevu
klevu.com
Klevu是一個AI驅動的電子商務搜索平台，提供個性化的產品建議和智能搜索，幫助提升轉化率和客戶體驗。
Poltio
poltio.com
Poltio 提供無需編碼的嵌入式解決方案，幫助品牌進行產品發現、收集即時數據，並增強顧客購物體驗。
Monetate
monetate.com
Monetate是一個電子商務個性化平臺，幫助品牌為消費者提供量身定制的實時體驗，增強參與度和轉化率。
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate 是一款 AI 驅動的應用程式，提供個性化產品建議，幫助電子商務商店提高轉換率和客戶滿意度。
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail 是一套電子商務個性化軟體，透過行為識別提供產品建議，幫助企業增加銷售和提升客戶忠誠度。
Fresh Relevance
freshrelevance.com
新鮮相關性是一個個性化平台，幫助商業透過數據驅動的體驗提升客戶互動，無需技術專業，整合多個渠道。