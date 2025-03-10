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最受歡迎 最近新增 電子商務個人化軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子商務個人化軟體透過針對個人消費者量身定制來增強線上購物體驗。透過跨各種管道即時追蹤用戶行為，該軟體提供個人化訊息，引導用戶發現和購買產品或服務。行銷人員和電子商務專業人士使用該軟體來促進線上銷售。 通常，電子商務個人化軟體作為獨立解決方案提供，與電子商務平台、購物車軟體和產品資訊管理 (PIM) 系統整合。此外，一些供應商將其與電子行銷軟體或多通路零售軟體結合，以獲得更全面的方法。