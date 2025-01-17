電子商務個人化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 帛琉

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務個人化軟體透過針對個人消費者量身定制來增強線上購物體驗。透過跨各種管道即時追蹤用戶行為，該軟體提供個人化訊息，引導用戶發現和購買產品或服務。行銷人員和電子商務專業人士使用該軟體來促進線上銷售。 通常，電子商務個人化軟體作為獨立解決方案提供，與電子商務平台、購物車軟體和產品資訊管理 (PIM) 系統整合。此外，一些供應商將其與電子行銷軟體或多通路零售軟體結合，以獲得更全面的方法。
提議新的應用程式
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 將轉換率提高 3% 以上！享受輕鬆的聯絡人收集、測驗、調查、登陸頁面和偏好中心 - 所有這些都旨在捕獲、匯聚和轉換更多零方資料！ 擴大您的電子郵件+簡訊行銷列表，捕獲零方數據，並透過高轉換率產品推薦測驗、參與多步驟表單、現場和電子郵件調查、登陸頁面和偏好中心來推動更多銷售。 充分利用數據的力量，快速獲得個人化現場、電子郵件、簡訊和重新定位體驗的回報。 Digioh 讓行銷人員比市場上的任何平台收集更多消費者同意的零方數據，並在微觀和宏觀層面上跨所有行銷管道利用這些數據。透過推出產品推薦測驗、實施調查來了解您的客戶以及根據此資訊透過電子郵件或簡訊繼續對話來提高轉換率 - 增加獲得新客戶的可能性、更高的生命週期價值和更低的退出率。 Digioh 擁有超過 1400 個客戶、200 多個整合以及每天收集的 20 億位零方數據 - 沒有比 Digioh 更強大的平台來幫助品牌推動增量收入增長、建立客戶體驗以及收穫+激活零方數據——思維方式、創新方式。而且，借助 Digioh 的全方位服務設計和技術支援團隊，Digioh 客戶可以更快地開始工作，提高投資回報率，並在 30 天內取得更大的成功！
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
Recombee
recombee.com
我們提供個人化的內容、產品和搜尋推薦作為服務，以增加客戶的收入、提高用戶滿意度並幫助他們的業務發展。透過我們簡單易用的集成，我們的用戶可以透過加入 30 天無限制免費試用來親身體驗我們的服務。我們的總部位於布拉格，為全球 300 多家滿意的客戶提供服務，他們樂於分享他們的經驗。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最聰明的平台，提供洞察力推薦，推動線上發現和參與。 Crossing Minds 由世界著名的人工智慧先驅創立和領導，並以深度學習的最新進展為動力，可立即提供精確的、基於會話的建議，不會侵犯或危害客戶隱私。我們幫助企業吸引客戶。我們幫助人們發現他們喜歡的產品。我們幫助將好奇心轉化為忠誠。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
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Rejoiner
rejoiner.com
電子商務電子郵件行銷軟體由您可以信賴的 24x7 專家提供支援。其他電子郵件平台迫使您自己動手、聘請代理商或僱用更多全職員工。 Rejoiner 配備了嵌入您行銷團隊的電子郵件專家。減少開銷、加快執行速度並提高利潤成長。電子商務的電子郵件行銷——這就是我們所做的一切。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我們的願景是成為品牌和購物者值得信賴的數位商務平台；以創造令人愉悅的體驗、節省人們的時間和金錢而聞名。我們的產品 SafeOpt 利用超過 1.75 億購物者網絡，使品牌能夠發送 3-5 倍以上的電子郵件，並有效地挽回流失的購物者。 SafeOpt 受到 1,000 多個電子商務品牌的信賴，它與現有的行銷策略無縫集成，推動收入大幅成長並優化網路流量。
Socital
socital.com
Socital 是一個電子商務行銷平台，可協助行銷人員捕捉潛在客戶，將匿名和放棄的訪客轉化為客戶，並增加銷售額。 Socital 提供了一套獨特的工具，用於資料收集、電子郵件資料庫細分、轉換優化、定位和個人化。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
Poltio
poltio.com
Poltio 的無程式碼嵌入式解決方案具有響應式和白標籤功能，使品牌/機構能夠人性化產品發現並捕獲即時零方數據/獲得公正的見解/增強 OI，同時創建細分和角色。只需選擇正確的解決方案，例如智慧調查、參與測試或產品推薦測驗/禮品查找器。產品測驗不僅可以增強客戶的購物體驗，還可以提供卓越的體驗，並透過引導銷售提升客戶旅程。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是體驗個人化領域的全球領導者，為全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推動數位成長和品牌忠誠度。該公司利用先進的人工智慧技術來彌合行銷和商業之間的體驗差距，幫助數位行銷領導者在整個客戶生命週期中大規模、即時地打造與個人對話的難忘體驗。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市場領先的個人化和客戶資料平台供應商。我們的解決方案使品牌能夠跨渠道識別用戶的行為，提供個人化建議，並從我們的客戶數據平台啟動所有管道中的數據。數百個雄心勃勃的品牌已經使用 Raptor 來實現更高的轉換率、更有效率的工作流程和更好的使用者體驗。欲了解更多信息，請訪問 https://www.raptorservices.com/
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化的 SDK。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監管的行業。超過 1000 家中型和企業規模的公司已經使用 Kameleon 功能豐富且安全的平台來依賴高度準確的實驗數據。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的團隊都使用 Kameleoon。請造訪 www.kameleon.com 以了解更多資訊。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 旨在透過現有最好的訂閱管理和計費系統來提高銷售轉換率、AOV 和 CLTV。 憑藉 500 多個直接集成，您現在可以消除第 3 方應用程式費用，並讓 Checkout Champ 完成所有工作。 透過我們簡單的拖放建構器，您可以在幾分鐘內創建最快的加載結帳和一鍵追加銷售流程，從而立即將您的銷售轉換率提高 2-3 倍。透過我們的 A/B 比較測試系統，您可以真正優化您的結帳流程。 您還可以在系統中建立整個店面，從而實現完全控制，並增加銷售額並大幅降低成本。
deco.cx
deco.cx
Deco.cx 是後人工智慧時代網路的體驗建構者。它是一個一體化的前端平台，使各種規模的企業能夠創造真實、高效的數位體驗。它是一個一體化的前端平台，使各種規模的企業能夠創造真實的高效能數位體驗。
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize 是一款由人工智慧驅動的工具，可協助電子商務商店充分利用每位網站訪客，透過個人化產品推薦提高轉換率、AOV 和客戶保留率。 Aqurate 根據每位網站訪客先前與商店的互動，為他們提供高度針對性的產品推薦。 Aqurate 提供多種類型的產品推薦，可在電子商務商店整合後存取：交叉銷售、追加銷售、類似、替代品、為您推薦、商店新產品、現在流行等等。客戶可以選擇在哪些特定頁面上顯示它們，以提高他們的行銷 KPI。 Aqurate 的個人化產品推薦可以顯示在網站、應用程式的各個頁面上，也可以透過電子郵件和 WhatsApp 發送。即使是新新增的產品項目，它也會自動顯示推薦。 Aqurate 與各種電子商務平台和工具集成，例如 Shopify、Magento、Shopware、Mailchimp、Klaviyo 等。
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart 受到 3,000 多家 Shopify 和 Shopify Plus 商店的信賴。我們為電子商務企業提供透過對話式文字行銷來增加銷售額和與客戶建立關係的能力。使用TxtCart，您的團隊將能夠發展合規的訂閱者列表，利用商店的歷史Shopify 數據創建有針對性的短信營銷活動，減少廢棄的購物車，並與客戶進行雙向對話，解鎖全新的營銷渠道，以提高有意義的投資報酬率。我們對我們的產品充滿信心，我們保證 10 倍的投資回報率或退款，這是業界領先的統計數據。我們是一個由 20 多名員工組成的完全遠端團隊，遍佈美國、加拿大及其他地區！我們是一家以客戶支援為先的公司，但最重要的是，我們的競爭優勢在於我們非常注重結果，從我們的保證到我們的結果，再到我們的定價。
Experro
experro.com
Experro 是終極數位體驗平台，可為每位訪客提供快速、個人化和難忘的電子商務體驗。這個完全託管的平台是完全可組合的，並配備了 Headless CMS、視覺化網站產生器、人工智慧搜尋和銷售、客戶資料平台以及即將推出的行銷自動化功能。透過使用 Experro，客戶可以享受閃電般快速且引人入勝的體驗，而行銷和電子商務團隊可以使用無程式碼工具按需推出新的數位體驗。開發人員可以專注於有意義的工作，而不是複雜的技術堆疊。如果您想建立速度極快的網站或無頭電子商務商店，Experro 是您需要的改變遊戲規則的解決方案。
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com 是領先的社交商務平台，旨在自動將網路商店匯入 Facebook，並對其進行完全客製化，以適應 Facebook 領域和原始品牌的外觀和感覺。
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail 電子商務個人化軟體將增加平均購物籃大小、轉換更多客戶並提高客戶忠誠度。 Hello Retail 透過在正確的時間向正確的客戶展示正確的產品來個人化您的電子商務商店。 Hello Retail 透過基於人工智慧的行為識別創造個人化體驗，從而產生可靠的產品推薦、搜尋和電子郵件，從而為您的電子商務帶來更多的交叉和提升銷售。我們對客戶的態度是您的成功就是我們的成功，因此您將有專家與您一起入職和管理您的帳戶
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance 是一個多功能個人化平台，可協助商業驅動型企業跨網站、應用程式、電子郵件、簡訊和廣告提供增加收入的體驗 - 無需技術專業知識。該平台可以節省您的時間，提高轉換率並與您的技術堆疊整合。平均而言，客戶發現 30% 的線上銷售受到 Fresh Relevance 的影響。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 為零售商提供以數據為主導的智慧客戶旅程優化解決方案，引導線上購物者完成購買管道並將其保留在生態系統中。利用客戶洞察，Salesfire 讓企業能夠提高現場參與度、個人化用戶體驗並推動收入成長。從第一方資料收集到進階分析，Salesfire 利用人工智慧的力量來識別更多購物者、增強重新導向並將訪客資料轉化為銷售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜尋、AI 導航、AI 推薦以及洞察與實驗解決方案可改善購物體驗，從而提高轉換率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜尋技術來理解意義。透過結合向量、大語言模型 (LLM) 和 GPT 技術，它可以提取一般句子背後的意圖，以傳回相關的產品結果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相關產品、相關關鍵字和相關類別模組提高了參與度，並幫助購物者只需一鍵點擊即可幫助購物者只需一鍵點擊完善他們的搜尋意圖。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 透過相關推薦來激發購物者探索您的目錄，從而提高平均訂單價值。 Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 可以透過富有洞察力的指標、頻繁的 A/B 測試和個人化搜尋專家支援來優化您的解決方案。
Findify
findify.io
Findify 是一個搜尋和發現個人化平台，由數據和機器學習提供支援。專為電子商務網站打造，以加速成長。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智慧電子商務個人化的領先供應商之一，為 B2C 或 B2B 企業提供完美的解決方案，以提高線上收入、平均訂單價值、線上轉換率，並建立忠誠的客戶資料庫。 PureClarity 讓您透過廣泛的智慧電子商務個人化功能為客戶提供高度個人化和相關的線上購物體驗，將您的線上訪客轉化為忠實的客戶。該軟體與所有電子商務平台相容，並為 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供外掛程式/擴充。 PureClarity 可以有效地處理任何數量的數據，並從第一天開始工作。企業通常很快就會開始看到正面的成果。 PureClarity 功能包括： 個人化內容 – 讓您建立 1-2-1 相關且引人入勝的對話。顯示與每個線上訪客相關的目標內容和橫幅廣告。透過展示他們感興趣的促銷、優惠和圖像，將他們變成回頭客和忠實客戶。透過在客戶旅程中的正確時間向客戶展示正確的產品，您可以提高線上轉換率和收入。讓 PureClarity 的 AI 在整個客戶旅程中即時追加銷售和交叉銷售產品，以最大限度地提高您的線上銷售額。搜尋中的個人化 - 讓您的客戶從搜尋直接進入結帳。您可以在客戶搜尋您的網站和搜尋結果頁面時即時顯示個人化的產品推薦和內容，讓他們輕鬆準確地找到他們想要的東西。電子郵件中的個人化將您的客戶重新註入您的銷售管道。透過包含針對客戶現場體驗量身訂製的產品，吸引客戶重新造訪您的網站。說服您的客戶購買、再次購買或重新造訪他們廢棄的購物車。為什麼不提供激勵措施來真正讓他們興奮呢？彈出視窗可以吸引客戶的注意！建立個人化彈出視窗和電子郵件擷取彈出窗口，以提高參與度並提高線上轉換率。洞察和分析，了解每個客戶的價值和潛在購買力。您可以全面了解訪客行為、客戶群和行銷活動績效，並了解如何最大限度地發揮網站潛力，進一步增加收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
Okkular.io
okkular.io
Okkular 的 Tag-Gen 透過創建無縫的銷售流程、實現高效的產品發現和線上產品引導來幫助時尚和家具零售商。 Okkular Tag-Gen 解決方案使用最先進的深度學習技術來幫助自動化產品標記流程。我們的解決方案根據您品牌的產品圖片建議相關標籤。
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI 借助機器學習預測的力量幫助各種規模的公司提高獲利能力。我們透過釋放您已擁有的客戶資料中的隱藏價值來促進電子商務品牌的發展。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasekaran 創立的 Mad Street Den 品牌。
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics 提供可擴展的電子商務文字自動化軟體，可解決電子商務公司內容團隊當今面臨的挑戰。由於該軟體基於數據到文本，因此該技術可幫助電子商務公司在機器學習 (ML) 內容創建工具的世界中以多達 110 種語言大規模創建一致且準確的產品描述。 這是怎麼來的： AX Semantics 曾經聘請作家以 150 歐元的價格製作一頁內容。眾包降低了成本，同時對內容的需求卻激增。公司也意識到他們必須在全球經濟中競爭，而不僅僅是在地區經濟中競爭。經過近十年的歷程，我們清楚地認識到，我們需要一種方法來使內容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我們建立了一款可以輕鬆處理大量內容生成的產品。我們的軟體產生的內容幾乎與人類作家沒有區別。我們認為自己是一家以數據和科學為動力的作家公司。 我們的訂閱服務（每月 899 歐元起）讓用戶能夠使用 NLG 技術，從而實現內容創建的自動化。我們的軟體不是自動創建內容的「黑盒子」。相反，它允許以多達 110 種語言生成內容。透過 AX Semantics，企業可以為內容團隊和翻譯人員等設定內容工作流程，並利用機器學習 (ML) 的優勢。該軟體在所有市場的電子商務中都得到了非常有效的利用，用於產生產品描述、列印目錄、價格標籤等。然而，隨著市場以及對內容和基於人工智慧的工作流程的需求不斷發展，該軟體的實際應用是無限的。
Loop54
loop54.com
Loop54s 電子商務網站搜尋和個人化由專有人工智慧提供支援。 Loop54 AI 個人化您的網站搜尋和類別導航，讓每位訪客都能體驗到相關的結果。雖然大多數個人化工具需要數月的資料收集，但 Loop54 使用少量資料來完成數千條規則的工作。讓您快速自動個人化使用者體驗。網站搜尋 將您的搜尋框變成一個有用的銷售助理 - 無需霸道的徘徊。 - 預測個人化 - 自動完成 - 學習新單字 - 拼字檢查 - 自動排名和排序 - 內容搜尋 - 動態分面 - 相關結果 我們的搜尋平均將 AOV 和轉換率提高 30%。我們合作的一些客戶不在 The High Street、Webhallen、Office Depot 等。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款適用於任何電子商務平台的產品搜尋和發現解決方案。 Luigi's Box 的魔力始於詳細的分析儀表板，為您提供有關網站上搜尋和導航元素效能的所有相關資訊。透過人工智慧驅動的搜尋、推薦和產品列表，詳細了解平台的效能並確保最佳結果。為您的訪客提供終極工具，以盡可能有效地發現您的產品。 Luigi's Box 是您和您的客戶會喜歡使用的軟體。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一個由人工智慧驅動的個人化平台，可協助電子商務企業改善客戶體驗並提高轉換率。成長解決方案透過個人化推薦、參與活動和追加銷售策略來提高轉換率和保留率。搜尋和發現 透過個人化搜尋、動態過濾和產品發現增強購物體驗。通路行銷 透過電子郵件、推播通知推動多通路分段參與。 Segmentify 是一個客戶參與平台，可協助您發現如何提高客戶終身價值，從而簡化電子商務成長之旅。為了實現這一目標，Segmentify 提供了一系列功能，包括推薦、參與、動態捆綁等個人化解決方案；客戶資料解決方案，包括細分、客戶檔案；跨渠道行銷解決方案（例如電子郵件和推播訊息）以及行銷解決方案（例如搜尋框、Searchandising 等）。
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並透過一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
Relewise
relewise.com
讓我們發揮您的個人化潛力在 Relewise，我們為客戶提供真正個人化的競爭優勢，以便他們能夠提供獨特的用戶體驗。我們希望您的企業發揮其個人化潛力，並且我們希望全程為您提供協助。極速客製化結果我們提供個人化平台，具有出色的個人化搜尋和推薦結果能力。基於即時用戶行為，我們的平台適應用戶的獨特興趣和行為，並以極快的速度提供出色的結果。其結果是出色的用戶體驗，電子商務企業受益於該平台的極端適應性、靈活整合、超快引擎和自動化學習。搜尋產品、變體、類別和內容，呈現個人化產品推薦，在類別瀏覽和觸發時個性化排序順序。用於行銷自動化。 Relewise 支援數百萬種產品和變體，所有數據都持久化，並且數據可以零延遲地即時分析和使用。 B2C 和 B2B 中的一切都進展順利。此外，Relewise 完全擁抱 B2B，具有針對性的功能，例如支援客戶特定分類的個人化、客戶細分和多用戶客戶帳戶（和購物籃）。沒有空話，有很多直言不諱的談話，永遠不會有沉悶的時刻。這就是為什麼我們的產品隨著客戶的需求而變化，也是為什麼我們非常認真地提供最高的 HOW 產品品質和超越的服務。信任是我們最強大的貨幣，我們承諾向您提供所有誠實的談話，而不是空話推銷。我們也承諾讓事情變得有趣——我們被永無止境的探索和開發比現有事物更好的願望所驅動。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個跨通路客戶參與平台，專為重視敏捷性而不是繁瑣的複雜性的行銷人員和產品所有者而建立。我們透過即時洞察和個人化的跨通路溝通，幫助消費品牌快速適應不斷變化的客戶期望。 MoEngage 受到 1,200 多個全球消費品牌的信賴，包括 Soundcloud、花旗、邁克菲、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信和 Airtel。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 產品描述： * 跨通路行銷 根據客戶的行動、行為、屬性和偏好，在他們喜歡的時間透過他們的首選管道即時細分並與其互動。 MoEngage 可讓您透過網站、電子郵件、行動應用程式、簡訊、WhatsApp 和社群媒體等十一個管道與客戶互動。 * 客戶洞察 將您的客戶資料引入 MoEngage 並利用我們的 AI 引擎 Sherpa 來深入了解客戶行為和偏好。透過單一儀表板輕鬆細分和吸引客戶。只需點擊幾下，一切就完成了！ * 網頁和應用程式個人化 根據您的網站和應用程式訪客的偏好、喜好、旅程階段和生活方式喜好，提供個人化的內容、優惠和推薦，讓他們感到滿意。 * 即時交易提醒 MoEngage Inform 提供了一個統一的基礎設施，可透過單一 API 管理跨通路和供應商的關鍵警報。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用於產品發布的客戶溝通工具，可直接從您的應用程式開啟雙向通信，以便輕鬆聯繫、吸引客戶並聽取客戶的意見。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的方式傳達任何訊息的機會，而不是侵入性的。憑藉其直覺的工作室和儀表板，Storyly 還可以輕鬆創建適合任何行動應用程式和網站的風格和設計的引人入勝的內容。這就是為什麼 Storyly Stories 不僅僅是一個圓圈——提供了一個充滿創造力、互動和聯繫的無限世界。
Releva
releva.ai
Releva 是一款用於電子商務成長的一體化人工智慧自動化解決方案。該公司提供一個行銷自動化平台，可個性化網站和多管道，以提高轉換率、平均訂單價值、客戶終身價值，並以驚人的投資回報率帶來收入成長。 Lucy，Releva 的人工智慧，一種類似聊天 GPT 的技術，可以回答最重要的銷售和行銷問題，例如每個用戶想要什麼；當他們想要的時候；什麼價格範圍是可以接受的；偏好的數位管道是什麼？ Releva 的使命是創造類似只能在當地小商店才能獲得的使用者體驗。我們透過品牌與其消費者之間道德的全通路互動來優化個人化來做到這一點。 Releva 與每個電子商務商店和所有數位管道深度集成，以增加流量和提高轉換率。該平台持續實現 20% 以上的收入成長以及令人驚嘆的 51 倍以上的投資回報率。
Justuno
justuno.com
Justuno 的轉換工具套件包括潛在客戶捕獲（簡訊和電子郵件）、退出優惠、購物車放棄、橫幅、產品推薦等，以創建最終的轉換旅程，在正確的時間向正確的購物者傳遞正確的訊息。 - 收集更多零方和第一方數據，並將其推送到您現有的行銷工具（我們有100 多個整合和計數） - 業界領先的電子郵件和SMS 潛在客戶捕獲（兩步、點擊文本等）以實現最佳增長- 80 多個高級定位規則，包括地理定位（精確到郵政編碼）、退出意圖、購物車內容、流量來源等- 運行A/B 測試以優化營銷活動- 在網站上的任何位置使用產品推薦，包括追加銷售、交叉銷售- 暢銷、暢銷、最近瀏覽過等 - 訪問包含來自行業領先合作夥伴和我們自己的 200 多種設計的預構建模板庫，以便立即開始使用。尋找更多？ - 提高平均訂單價值：透過動態運輸橫幅、購物車/結帳建議等- 即時監控績效：Justuno 的分析儀表板即時顯示可操作的見解，使您的行銷活動保持最佳狀態- 增加電子郵件和簡訊清單： Justuno 與業界領先的SMS 和ESP 的整合可讓您將電子郵件和SMS 選擇加入同時推送到您的平台，並建立兩步潛在客戶表單、在行動裝置上使用點擊文字選擇加入等- 建立行動友善體驗：透過符合Google 最佳實踐的優化行動促銷活動，轉換更多行動網站訪客- 提高付費媒體投資報酬率：Justuno 的受眾同步功能每小時同步您的訂閱者列表，以獲取最新的重新定位和潛在客戶機會，從而最大限度地提高廣告系列效果- 隱藏字段：從訪問者收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陸的第一個 URL、使用的優惠券代碼等）。將此與選擇加入相結合，以實現自動化流程中的最大程度的個人化。 - 正在為您的無頭商店尋找解決方案？ Justuno 為需要創建終極前端體驗的品牌提供無頭網站支援。聯絡我們了解詳情！
VWO
vwo.com
運行實驗程序是很棘手的。無論您的目標是提高網站轉換率還是改善用戶體驗，您都需要做很多事情才能把事情做好。這就是為什麼 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等數千家世界領先的企業品牌都希望 VWO 來運行和擴展他們的數位實驗。 VWO 是全球領先的 Web 測試和轉換優化平台，使成長中的企業能夠跨桌面、行動和其他裝置優化其 Web 體驗，從而提供獨特的體驗。收集使用者見解、確定假設的優先順序、規劃路線圖、進行測試、分析結果 - VWO 可讓您覆蓋整個 9 碼。 VWO 經過精心設計，易於實驗。您可以在幾分鐘內啟動測試，無需 IT 部門的任何協助。憑藉 BS 和 ISO 等認證，VWO 完全符合 GDPR，並透過設計和預設提供強大的安全性。憑藉業界領先的 24/7 支援和 98% 的客戶滿意度，每天服務 10 億個請求，同時確保 100% 的正常運作時間 – VWO 專為企業打造！ VWO 的全球客戶群包括沃達豐、三星、豐田和 eBay 等品牌，迄今已幫助全球 4,500 多個品牌進行了超過 60 萬次實驗。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Searchspring
searchspring.net
Searchspring 是原創且最值得信賴的電子商務解決方案之一。在過去 16 年裡，Searchspring 開發了整套電子商務產品，幫助線上商店透過搜尋、行銷、個人化和報告提供終極購物體驗。 Searchspring 的電子商務專家團隊確保與個人化入門的完全整合以及屢獲殊榮的客戶成功團隊的持續支援。作為專為電子商務構建的排名第一的搜尋、行銷和個人化平台，Searchspring 在正確的時間向正確的人提供正確的產品。 Chubbies、Pura Vida、Moen、Fabletics、Peet’s Coffee、SKIMS、West Elm、Specialized、Wildfang 和 Ripcurl 等客戶信賴 Searchspring 來幫助增加購物車規模、轉換率和回頭客。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
MyAlice
myalice.ai
適用於社群活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細資訊 - 所有這些都無需離開您的收件匣。 3. 節省支援時間和資源 只需幾分鐘即可部署無程式碼聊天機器人，從而節省支援時間、自動回應常見查詢並以多種語言自動進行對話。 4. 與您的團隊成員合作取得功能齊全的票務工具，以自動指派、重新分配成員、建立預設回覆、新增標籤並留下註釋，以分享方式支援客戶。 5. 無需嘗試即可做出更好的決策 = 產生有關用戶、銷售、代理效率和客戶評級的自動報告，以便為您的團隊做出更好的決策。 TLDR：MyAlice 提供了電子商務業務所需的一切 - 社交媒體管道、即時聊天、聊天機器人、商店庫存、支付網關、行動應用程式 - 全部都在一個平台上，以便您可以隨時隨地進行銷售和支援。任何時候。任何地方。與您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、網站、行動應用程式以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交管道整合。立即註冊免費帳戶或取得遷移協助，以從 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 切換。
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一個由人工智慧驅動的平台，專門從事網站個人化和轉換率優化。它為行銷人員提供了一個多功能空間來測試、優化和個人化他們的網站體驗。 該平台具有運行無限變化的能力，因此有助於快速測試新概念和想法。利用其生成式人工智慧技術，它還透過提供文案建議來解決寫作障礙。 它根據每個訪客的個人行為和偏好向其展示獨特的網站變化，從而個性化用戶體驗，而無需第一或第三方數據。 它可用於 A/B 測試、登陸頁面優化以及電子商務和 SaaS 營運的特定個人化。 值得注意的是它能夠與各種行銷和分析工具無縫整合。 專業服務團隊是平台功能的延伸，包括策略和分析CRO專家，幫助使用者實現最佳化目標。