電子商務詐欺防護軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務詐欺防護軟體可協助線上企業識別高風險交易並評估潛在風險以遏制詐欺活動。透過利用演算法分析，該軟體降低了欺詐性產品訂單和付款的可能性，從而最大限度地減少電子商務企業面臨此類風險的風險。這些企業更容易遭受欺詐，尤其是當交易發生在不安全的網站或行動平台上時。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe是一個在線支付處理平台，提供各種付款方式和API，幫助企業在電子商務和移動應用中進行交易。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一個法律研究平台，結合AI功能和法律數據庫，幫助法律專業人員提高工作效率和做出明智決策。
Onfido
onfido.com
Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一個裝置智慧平台，幫助開發者構建高效的詐騙檢測方案，具有99.5%的準確率，提供穩定的訪客識別。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是一款後端解決方案，幫助企業在全球擴展、處理支付、稅務、欺詐和合規事宜，提供靈活的 API 以整合結帳系統。
MaxMind
maxmind.com
MaxMind提供IP地理位置和欺詐檢測服務，幫助企業識別用戶位置、風險交易並改善網絡安全與分析。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供防欺詐 API，實時檢測和預防高級欺詐活動，幫助企業保護其數字安全和業務。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck 提供即時數字身份驗證解決方案，支持KYC、欺詐和年齡驗證，可通過移動設備、瀏覽器或掃描儀使用。
UpPass
uppass.io
UpPass是一個無需編碼的身份驗證平台，可快速防止線上詐騙。用戶可創建表單並進行多種驗證，結果可連接至CRM或自動化服務。
Cognito
cognitohq.com
Cognito應用透過簡單的程式碼提供全球即時身份驗證、KYC及AML合規，以及黑名單篩選等服務。
Socure
socure.com
Socure是一個數字身份驗證和欺詐檢測平台，透過AI和機器學習技術自動化身份驗證及風險分析，確保客戶合規和安全。
Forter
forter.com
Forter是一個提供實時交易分析的預防欺詐平台，幫助企業保護數字商務的安全與信任，減少虛假交易影響。
Adloox
adloox.com
Adloox是一個獨立的廣告驗證和洞察平台，幫助用戶追蹤和優化數字廣告性能，確保廣告可見性並減少欺詐行為。
Sift
sift.com
Sift 是一款利用 AI 技術的防詐騙平台，為全球企業提供安全保障，支援客戶發展和提升用戶體驗。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911是一款專為商家設計的應用，幫助管理支付爭議和預防欺詐，並提供整合的拒絕管理解決方案。
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net是一個綜合平台，提供AI驅動的欺詐檢測、AML及KYC解決方案，幫助企業防範欺詐並優化客戶流程。
NoFraud
nofraud.com
NoFraud 是一款電商欺詐預防工具，能實時檢測交易風險，保護企業免受欺詐損失，打造流暢的結帳體驗。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull是一個即時風險決策平台，透過數位足跡收集數據，幫助企業評估風險，提供更安全的線上體驗，主要應用於KYC及AML等領域。
BrandShield
brandshield.com
BrandShield是一個數字風險保護平台，幫助企業監視及刪除線上威脅，保護品牌完整性及客戶信任。
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast是一款減少退款率的應用，提供即時退款通知及自動化服務，幫助企業改善財務安全和運營效率。
AtData
atdata.com
AtData的SafeToSend郵件驗證服務提供準確、安全、快速的電子郵件數據清理，確認郵件地址有效，修正錯誤並提高投遞率。
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro 是一款欺詐檢測應用，幫助商家過濾在線交易，減少退款，提高運營效率，從而保護電子商務業務。
Buysafe
buysafe.com
BuySafe 應用程式提供在線購物保障，幫助商家建立信任，增強用戶安全感，降低購物風險，並提高用戶滿意度。
Xelix
xelix.com
Xelix 是一款企業軟體，提供 AI 驅動的應付帳款控制中心，幫助自動化和優化財務控制流程，適合各行各業的大型組織。
Riskified
riskified.com
風險是個欺詐管理平台，利用機器學習分析交易，保護在線商人免受欺詐，並提高客戶購物體驗，有效區分合法和欺詐訂單。
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud提供在線賣家的欺詐檢查和驗證服務，確保每筆交易的合法性，降低財務損失風險。
Kount
kount.com
Kount是一款欺詐檢測軟件，幫助企業制定防欺詐策略，以保護商業運營免受欺詐行為的影響。
Signifyd
signifyd.com
Signifyd是一種電子商務欺詐保護工具，幫助商家評估消費者行為並防止欺詐和濫用，提升交易安全及客戶信任。
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale是一種電子商務欺詐保護系統，使用機器學習技術檢測欺詐，幫助企業降低損失，確保安全的訂單處理及增強客戶信任。
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit 是一個針對網上商家設計的退款管理解決方案，幫助商家減少退款率並有效應對爭議。
Ravelin
ravelin.com
Ravelin是一個防止在線付款欺詐和增強支付安全的技術平台，利用機器學習分析數據並提供支持。