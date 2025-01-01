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最受歡迎 最近新增 電子商務詐欺防護軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子商務詐欺防護軟體可協助線上企業識別高風險交易並評估潛在風險以遏制詐欺活動。透過利用演算法分析，該軟體降低了欺詐性產品訂單和付款的可能性，從而最大限度地減少電子商務企業面臨此類風險的風險。這些企業更容易遭受欺詐，尤其是當交易發生在不安全的網站或行動平台上時。