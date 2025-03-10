電子商務詐欺防護軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務詐欺防護軟體可協助線上企業識別高風險交易並評估潛在風險以遏制詐欺活動。透過利用演算法分析，該軟體降低了欺詐性產品訂單和付款的可能性，從而最大限度地減少電子商務企業面臨此類風險的風險。這些企業更容易遭受欺詐，尤其是當交易發生在不安全的網站或行動平台上時。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe是一個在線支付處理平台，提供各種付款方式和API，幫助企業在電子商務和移動應用中進行交易。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一個法律研究平台，結合AI功能和法律數據庫，幫助法律專業人員提高工作效率和做出明智決策。
Onfido
onfido.com
Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一個裝置智慧平台，幫助開發者構建高效的詐騙檢測方案，具有99.5%的準確率，提供穩定的訪客識別。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是一款後端解決方案，幫助企業在全球擴展、處理支付、稅務、欺詐和合規事宜，提供靈活的 API 以整合結帳系統。
MaxMind
maxmind.com
MaxMind提供IP地理位置和欺詐檢測服務，幫助企業識別用戶位置、風險交易並改善網絡安全與分析。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供防欺詐 API，實時檢測和預防高級欺詐活動，幫助企業保護其數字安全和業務。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck 提供即時數字身份驗證解決方案，支持KYC、欺詐和年齡驗證，可通過移動設備、瀏覽器或掃描儀使用。
UpPass
uppass.io
UpPass是一個無需編碼的身份驗證平台，可快速防止線上詐騙。用戶可創建表單並進行多種驗證，結果可連接至CRM或自動化服務。
Cognito
cognitohq.com
Cognito應用透過簡單的程式碼提供全球即時身份驗證、KYC及AML合規，以及黑名單篩選等服務。
Socure
socure.com
Socure是一個數字身份驗證和欺詐檢測平台，透過AI和機器學習技術自動化身份驗證及風險分析，確保客戶合規和安全。
Forter
forter.com
Forter是一個提供實時交易分析的預防欺詐平台，幫助企業保護數字商務的安全與信任，減少虛假交易影響。
Adloox
adloox.com
Adloox是一個獨立的廣告驗證和洞察平台，幫助用戶追蹤和優化數字廣告性能，確保廣告可見性並減少欺詐行為。
Sift
sift.com
Sift 是一款利用 AI 技術的防詐騙平台，為全球企業提供安全保障，支援客戶發展和提升用戶體驗。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911是一款專為商家設計的應用，幫助管理支付爭議和預防欺詐，並提供整合的拒絕管理解決方案。
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net是一個綜合平台，提供AI驅動的欺詐檢測、AML及KYC解決方案，幫助企業防範欺詐並優化客戶流程。
NoFraud
nofraud.com
NoFraud 是一款電商欺詐預防工具，能實時檢測交易風險，保護企業免受欺詐損失，打造流暢的結帳體驗。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull 是一個即時風險決策平台，可根據數位足跡收集數據。 Trustfull 利用對電話號碼、電子郵件、IP、設備和瀏覽器等多種訊號的靜默檢查，幫助不同行業的公司評估風險並提供更安全的線上體驗。主要用例包括：KYC、AML、帳戶接管、促銷濫用和綜合身分詐欺偵測。
BrandShield
brandshield.com
我們強大的、正在申請專利的技術可協助您打擊侵權行為，並使各種規模的組織都能負擔得起品牌保護。
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast 是 Stripe 的官方合作夥伴，透過退款警報幫助商家客戶將退款率降低至 0%。一旦客戶提出退款案例，我們的客戶就會收到提醒，並能夠在客戶的支付處理機構正式記錄退款之前向客戶退款。我們透過技術支援和白手套客戶服務將自己與其他退款警報提供者區分開來，這為我們的客戶每週節省了數小時的時間，並讓他們安心。我們還提供代表服務、自動退款服務以及合作夥伴生態系統，可以幫助您優化業務，從而推動更快的收入成長和更大的利潤。
AtData
atdata.com
AtData 的旗艦電子郵件驗證服務 SafeToSend 在準確性、安全性、速度和易用性方面處於行業領先地位，可提供全面的電子郵件資料衛生並針對昂貴的有問題的地址提供保護。 SafeToSend 將透過確定語法是否正確以及地址是否滿足 ISP 特定要求來確認電子郵件地址是否有效。我們將修復拼字錯誤、格式、語法和其他輸入錯誤，同時清除損壞的地址，以減輕風險並挽救您的寄件者聲譽。我們還提供參與度分數，用於檢查活動訊號，以識別活躍使用的電子郵件，從而提高送達率、更好的細分和合格的潛在客戶。我們的 100% SafeToSend 保證讓您高枕無憂，因為您的電子郵件經過驗證、更正且安全，因此您的訊息可以透過正確的管道發送給正確的受眾。結果是更高的回應率、轉換率和利潤。入門很容易。我們透過我們的自助服務入口網站 InstantData 讓您的資料清理變得簡單。建立免費帳戶，然後從本機裝置選擇電子郵件清單、透過 FTP 上傳或從電子郵件行銷平台匯入。
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro幫助商家保護其在線商店免受惡意欺詐者的侵害。它篩選了使用信用卡，貝寶等進行交易的所有訂單以進行在線欺詐。結果，它通過降低退款，提高運營效率和增加收入來增加電子商務商人的利潤。
Buysafe
buysafe.com
BuySafe 提供線上購物保證，幫助獨立電子商務商家在購物者中建立聲譽、信任和信心。購物者享受更好、更安全的線上購物體驗，而商家則看到收入顯著增加、買家滿意度和忠誠度提高。
Xelix
xelix.com
Xelix 是一家企業軟體公司，為應付帳款團隊提供人工智慧驅動的控制中心。我們與一些最大的全球公司合作，以自動化和增強他們的財務控制流程。報表核對、供應商查詢管理和 AP/P2P 報告。 Xelix 易於使用、基於雲端且靈活，適合所有行業的大型組織。我們為提供 10/10 客戶支援而感到自豪，並熱衷於與客戶共同開發功能。
Riskified
riskified.com
Riskified 是市場上最聰明、最準確的電子商務詐欺管理合作夥伴，擁有由全球商家網路提供支援的機器學習平台，可最大限度地減少詐欺並最大化淨收入，並獲得真正的退款保證和優質合作夥伴模型的支援。我們的平台擁有 180 多個國家/地區的 4 億多購物者，每天評估數百萬筆交易。由於這些數據會回饋到我們的系統中，因此我們的平台在每筆交易中都會變得更加聰明。我們的商家受益於所有這些數據，而不僅僅是他們自己資料庫中的數據。除了強大的退款保證產品之外，Riskified 還建立了全面的解決方案組合，以在整個客戶生命週期中保護和支援商家。透過我們的帳戶安全、策略保護和支付優化解決方案，我們可以幫助商家在不斷發展的電子商務詐欺世界中導航並保持領先。
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud 篩選、驗證並保證您的線上訂單，以便您可以放心地銷售和出貨。透過將您的訂單轉移到 Eye4Fraud，您可以利用世界上最完整的消費者購物資料池。
Kount
kount.com
Kount 是信任和安全技術。企業選擇與其獨特挑戰相關的解決方案，我們幫助他們充滿信心地成長——無論是什麼行業。我們利用數據驅動的決策、先進的機器學習和數十年的經驗來克服普遍困擾當今成長型企業的挑戰。結果是對每次互動都更有信心。
Signifyd
signifyd.com
Signifyd 是一家商業保護供應商，致力於解決電子商務購物者從帳戶建立到結帳再到退貨請求的整個過程中關鍵轉換點的詐欺和濫用挑戰。我們幫助商家決定購物者何時適合採取某種行動——例如建立帳戶、完成交易或要求退款。我們可以準確地做到這一點，因為我們之前在我們保護的數千個電子商務商店中見過 98% 的購物者。透過讓更多優質購物者進入，知名客戶的收入通常會增加 5 - 9%。我們對自己的決定非常有信心，因此我們會為訂單批准提供擔保，這讓我們的商家有信心自動履行訂單，因為他們知道如果確實發生退款，我們將 100% 向他們退款。
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale 是最完整的電子商務詐欺防護解決方案。我們將先進的統計技術與世界上最大的專業詐欺分析師團隊相結合，提供與市場上其他任何產品不同的平衡、真實的方法。我們提供業內最高的訂單批准率和最低的錯誤拒絕率。
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit 是 Visa 和 Mastercard 認證的拒付預防解決方案，專為您的線上業務需求而客製化。您所有的退款管理操作和分析都可以在一個方便的儀表板中存取。我們將專有技術與發行機構和計畫的網路結合，為客戶提供最廣泛的退款警報覆蓋範圍，避免重複和其他對帳問題。我們的團隊將協助您應對現有的退款、防止未來的退款、恢復收入等並保證投資報酬率。
Ravelin
ravelin.com
Ravelin 提供先進的技術和專門的支持，幫助您防止不斷變化的詐欺威脅並放心地接受付款。