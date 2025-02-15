電子商務詐欺防護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 薩爾瓦多

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Fraud.net 經營第一個為全球數位企業和金融科技公司建構的全端詐欺、反洗錢和 KYC 平台。這個屢獲殊榮的雲端平台可協助各種規模的組織利用人工智慧驅動的風險情報來偵測欺詐，簡化客戶引導和交易監控工作流程，並利用即時、可操作的見解來實現更安全、更智慧和更有利可圖決定。 Fraud.net 是 AWS 合作夥伴網路的光榮成員。 AWS 基礎設施 + Fraud.net 的情報層 = 一個完整的、基於雲端的詐欺管理平台。 Fraud.net 利用 20 多種 AWS 服務來提供企業級風險管理和收入增強平台。 Fraud.net 每月代表全球金融服務和數位商務公司處理和分析數十億筆交易、應用程式和事件。 Fraud.net 屢獲殊榮的 TransactionAI 解決方案已在 AWS Marketplace 中提供：https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Fraud.net 總部位於紐約，擁有在電子商務、金融服務、數據科學和先進技術。它由惠特尼·安德森 (Whitney Anderson) 和凱西·羅斯 (Cathy Ross) 於 2016 年創立。在與金融機構和線上零售商合作了二十多年後，他們認識到需要為像他們這樣的企業領導者提供尖端的詐欺預防工具。 Fraud.net 經常被列為快速發展和創新的公司，贏得了 Accenture、Amazon Web Services、Gartner、Red Herring 和其他幾個組織的認可。請立即聯絡我們安排免費諮詢。