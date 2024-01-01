電子商務詐欺防護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務詐欺防護軟體可協助線上企業識別高風險交易並評估潛在風險以遏制詐欺活動。透過利用演算法分析，該軟體降低了欺詐性產品訂單和付款的可能性，從而最大限度地減少電子商務企業面臨此類風險的風險。這些企業更容易遭受欺詐，尤其是當交易發生在不安全的網站或行動平台上時。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Fingerprint
fingerprint.com
瀏覽器指紋辨識 API。透過準確度達 99.5% 的瀏覽器指紋辨識服務來阻止詐欺、垃圾郵件和帳戶盜用。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
Onfido
onfido.com
數位身分變得簡單。 透過人工智慧驅動的完整數位身分解決方案在入職及其他過程中建立信任，旨在幫助您在線上了解客戶。自動化使您能夠獲得新客戶並降低成本，同時滿足全球 KYC 和 AML 合規性。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球領先的法律、監管和商業資訊與分析提供商，幫助客戶提高生產力、改善決策和結果，並推進全球法治。 LexisNexis 幫助律師贏得案件、更有效地管理他們的工作、更好地服務客戶並發展他們的業務。 LexisNexis 幫助企業更了解市場、監控品牌和競爭以及降低業務風險。 LexisNexiss 與大學合作教育學生，LexisNexis 透過提供法律和加強法律基礎設施來支持政府和法院的國家建設。 LexisNexis 與全球領先的協會和客戶合作，收集針對戰爭罪犯的證據並提供打擊人口販運的工具。 LexisNexis Legal...
Intellicheck
intellicheck.com
唯一在零售、金融服務、執法和有年齡限制的行業中有效率超過 99% 的反詐騙解決方案。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一體化詐欺防制 API 套件，可有效偵測並防止進階詐欺活動，例如類人機器人、住宅代理、虛假電子郵件和被盜用戶資料。我們的即時篩選工具受到美國銀行和 Coinbase 等大型金融機構以及微軟、Uber 和亞馬遜等其他公司的信賴，可以減少高風險行為。我們的風險數據始終是最新的，即使是最複雜的詐欺形式也能有效應對。
MaxMind
maxmind.com
利用準確的數據打造更智慧、更安全的數位體驗 將 GeoIP® 和線上詐欺偵測整合到您的應用程式中
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用於全球擴張、支付、稅務、詐欺和合規性的後端解決方案。靈活的 API 使我們可以輕鬆地將我們的可自訂結帳與任何現有的商務平台整合。透過我們的記錄商家業務模式消除風險和複雜性，我們代表您提供在地化的結帳體驗、自動化全球稅務、打擊詐欺並遵守法規。 Clients choose us to: • Simplify international expansion into 240+ markets • Accelerate time to revenue • Sell physical goods, digital downloads, and subscription-...
Forter
forter.com
Forter 是數位經濟的信任平台。增加收入、減少詐欺並改善客戶體驗。
Sift
sift.com
詐欺預防解決方案使您的企業能夠在不增加風險的情況下創新和發展。使用 Sift 詐欺解決方案保護您的客戶和商業。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull 是一個即時風險決策平台，可根據數位足跡收集數據。 Trustfull 利用對電話號碼、電子郵件、IP、設備和瀏覽器等多種訊號的靜默檢查，幫助不同行業的公司評估風險並提供更安全的線上體驗。主要用例包括：KYC、AML、帳戶接管、促銷濫用和綜合身分詐欺偵測。
BrandShield
brandshield.com
我們強大的、正在申請專利的技術可協助您打擊侵權行為，並使各種規模的組織都能負擔得起品牌保護。
Adloox
adloox.com
Adloox 是歐洲領先的獨立廣告驗證和洞察平台。自2009 年以來，Adloox 一直在開發最先進的專有技術，以確保包括廣告商、代理商和其他買方技術在內的所有客戶免受最複雜類型的廣告欺詐，同時確保廣告可見、有影響力和在品牌安全的環境中交付。透過提供無與倫比的透明和精細數據，Adloox 使客戶能夠優化其支出效率並最大化其數位媒體投資的價值。以服務為文化核心，客戶應將 Adloox 視為其現有團隊的延伸，為企業的整體策略目標做出貢獻。 Adloox 涵蓋全球所有市場，在巴黎、倫敦和紐約設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.adloox.com
UpPass
uppass.io
UpPass 是無代碼身份驗證平台，有助於以最快的方式阻止線上詐騙。就像 Google 表單一樣，您可以建立一個入職表單以及任何驗證步驟（活躍度和臉部比較、電子郵件驗證、手機號碼 OTP 驗證、使用 OCR 進行身分證件驗證）。結果會進入您連接的 CRM、自動化服務或 Web 掛鉤端點。一切在一分鐘內完成。現在創建、設計、共享和驗證。
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast 是 Stripe 的官方合作夥伴，透過退款警報幫助商家客戶將退款率降低至 0%。一旦客戶提出退款案例，我們的客戶就會收到提醒，並能夠在客戶的支付處理機構正式記錄退款之前向客戶退款。我們透過技術支援和白手套客戶服務將自己與其他退款警報提供者區分開來，這為我們的客戶每週節省了數小時的時間，並讓他們安心。我們還提供代表服務、自動退款服務以及合作夥伴生態系統，可以幫助您優化業務，從而推動更快的收入成長和更大的利潤。
AtData
atdata.com
AtData 的旗艦電子郵件驗證服務 SafeToSend 在準確性、安全性、速度和易用性方面處於行業領先地位，可提供全面的電子郵件資料衛生並針對昂貴的有問題的地址提供保護。 SafeToSend 將透過確定語法是否正確以及地址是否滿足 ISP 特定要求來確認電子郵件地址是否有效。我們將修復拼字錯誤、格式、語法和其他輸入錯誤，同時清除損壞的地址，以降低風險並挽救您的寄件者聲譽。我們還提供參與度分數，用於檢查活動訊號，以識別活躍使用的電子郵件，從而提高送達率、更好的細分和合格的潛在客戶。我們的 100% SafeToSend 保證讓您高枕無憂，因為您的電子郵件經過驗證、更正且安全，因此您的訊息可...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro 可協助商家保護其線上商店免受惡意詐欺者的侵害。它會篩選所有使用信用卡、PayPal 等方式交易的訂單是否存在線上詐欺行為。因此，它可以透過減少退款、提高營運效率和增加收入來增加電子商務商家的利潤。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份驗證只需幾行程式碼即可在全球範圍內提供即時 KYC 和 AML 合規性、監視清單篩選等功能。
Buysafe
buysafe.com
BuySafe 提供線上購物保證，幫助獨立電子商務商家在購物者中建立聲譽、信任和信心。購物者享受更好、更安全的線上購物體驗，而商家則看到收入顯著增加、買家滿意度和忠誠度提高。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 的起源並非源自於銀行或支付。事實上，他們根本不屬於金融領域。該公司是由一些商人創立的，他們多年來一直致力於建立線上業務，卻發現自己的成功被客戶糾紛所吞噬。這段經驗激發了 Chargebacks911 的推出，作為業界第一個也是唯一一個端到端爭議管理服務。如今，他們提供可擴展的企業解決方案，以減少支付糾紛並收回因退款詐欺而損失的收入。該公司提供業界唯一基於績效的投資報酬率保證，使用專有的軟體和服務產品套件來提供經濟高效的端到端退款管理解決方案。難怪 Chargebacks911 受到超過 45,000 家商家的信賴，每年管理和保護超過 20 億筆交易。該公司總部位於...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net 經營第一個為全球數位企業和金融科技公司建構的全端詐欺、反洗錢和 KYC 平台。這個屢獲殊榮的雲端平台可協助各種規模的組織利用人工智慧驅動的風險情報來偵測欺詐，簡化客戶引導和交易監控工作流程，並利用即時、可操作的見解來實現更安全、更智慧和更有利可圖決定。 Fraud.net 是 AWS 合作夥伴網路的光榮成員。 AWS 基礎設施 + Fraud.net 的情報層 = 一個完整的、基於雲端的詐欺管理平台。 Fraud.net 利用 20 多種 AWS 服務來提供企業級風險管理和收入增強平台。 Fraud.net 每月代表全球金融服務和數位商務公司處理和分析數十億筆交易、應用程式...
Xelix
xelix.com
Xelix 是一家企業軟體公司，為應付帳款團隊提供人工智慧驅動的控制中心。我們與一些全球最大的公司合作，實現其財務控制流程的自動化和增強。報表核對、供應商查詢管理和 AP/P2P 報告。 Xelix 易於使用、基於雲端且靈活，適合所有行業的大型組織。我們為提供 10/10 客戶支援而感到自豪，並熱衷於與客戶共同開發功能。
Riskified
riskified.com
Riskified 是市場上最聰明、最準確的電子商務詐欺管理合作夥伴，擁有由全球商家網路提供支援的機器學習平台，可最大限度地減少詐欺並最大化淨收入，並獲得真正的退款保證和優質合作夥伴模型的支援。我們的平台擁有 180 多個國家/地區的 4 億多購物者，每天評估數百萬筆交易。由於這些數據會回饋到我們的系統中，因此我們的平台在每筆交易中都會變得更加聰明。我們的商家受益於所有這些數據，而不僅僅是他們自己資料庫中的數據。除了強大的退款保證產品之外，Riskified 還建立了全面的解決方案組合，在整個客戶生命週期中為商家提供保護和支援。透過我們的帳戶安全、策略保護和支付優化解決方案，我們可以幫助商家在...
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Eye4Fraud 篩選、驗證並保證您的線上訂單，以便您可以放心地銷售和出貨。透過將您的訂單轉移到 Eye4Fraud，您可以利用世界上最完整的消費者購物資料池。
Kount
kount.com
Kount 是信任和安全技術。企業選擇與其獨特挑戰相關的解決方案，我們幫助他們充滿信心地成長——無論是什麼行業。我們利用數據驅動的決策、先進的機器學習和數十年的經驗來克服普遍困擾當今成長型企業的挑戰。結果是對每次互動都更有信心。
Signifyd
signifyd.com
Signifyd 是一家商業保護供應商，致力於解決電子商務購物者從帳戶建立到結帳再到退貨請求的整個過程中關鍵轉換點的詐欺和濫用挑戰。我們幫助商家決定購物者何時適合採取某種行動——例如建立帳戶、完成交易或要求退款。我們可以準確地做到這一點，因為我們之前在我們保護的數千個電子商務商店中見過 98% 的購物者。透過讓更多優質購物者進入，知名客戶的收入通常會增加 5 - 9%。我們對自己的決定非常有信心，因此我們會為訂單批准提供擔保，這讓我們的商家有信心自動履行訂單，因為他們知道如果確實發生退款，我們將 100% 向他們退款。
NoFraud
nofraud.com
在 NoFraud，我們知道防止詐欺不僅僅是避免損失，還在於提升客戶體驗。 NoFraud 是一種電子商務詐欺預防和結帳解決方案，可保護企業免受詐欺者的侵害，消除退款損失，並為值得信賴的購物者提供更順暢、更順暢的結帳體驗。 NoFraud 直接與您的電子商務平台集成，即時掃描每個訂單是否有詐騙跡象。我們結合使用強大的演算法和主動的人工審核，為每筆交易提供簡單的通過或失敗決策，因此您無需手動審核訂單或監控詐欺分數。我們對自己的決策非常有信心，因此我們提供 100% 的財務保證，因此如果您收到詐欺退款，我們將向您退款。透過 NoFraud Checkout，您可以透過設計精美的結帳體驗來提高轉換率...
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Ravelin
ravelin.com
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