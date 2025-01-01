電子商務分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務分析軟體追蹤線上零售商的績效。它可以幫助公司識別表現最好和最差的產品，監控買家和消費者行為，並找出影響業務的問題。電子商務專業人士使用這些工具來提高銷售並改善客戶體驗。此外，庫存經理使用它們來履行訂單，會計師使用它們來追蹤成本和盈利能力。 儘管大多數電子商務平台提供報告和分析功能，但電子商務分析軟體通常作為獨立解決方案提供。一些分析軟體提供者在其產品中包含電子商務特定的功能。然而，由於通用分析軟體並不總是滿足電子商務的特定需求，因此此類產品不包含在此類別中。
提議新的應用程式
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel是一款商業分析服務，追蹤網頁和行動應用的用戶互動，提供報告、自定義屬性及數據分析工具。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是一個數位電子商務平台，讓創業者建立線上商店，販售數位產品，接受付款，阻止詐騙並分析客戶數據。
FullStory
fullstory.com
FullStory是一個數字體驗分析平台，幫助企業捕獲和分析用戶行為，優化網站以提升轉化率和用戶滿意度。
Bright Data
brightdata.com
Bright Data應用程式提供全球數據收集和分析工具，幫助企業獲得市場和競爭對手的即時洞察，優化電子商務業務。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale是一款多合一的電子商務操作系統，集中各平台數據，提供可定制的儀表板，幫助企業實時跟踪和分析重要指標。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy是一款易於使用的代理應用，提供全球超過195個地點的住宅IP，支持網絡刮擦和數據收集，並提供24/7客戶支持。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo是一個分析和CRM平台，幫助電子商務品牌優化營銷、提高客戶保留率並管理客戶數據，與Shopify無縫整合。
smartscout
smartscout.com
SmartScout是一款分析亞馬遜的工具，提供類別、關鍵字、流量數據和賣家歷史，幫助賣家做出數據驅動的決策。
Heap
heap.io
Heap是一個數據分析平台，自動追蹤用戶與網站或應用程序的互動，幫助企業優化客戶體驗和提高轉化率。
VWO
vwo.com
VWO是一個網路測試和轉換優化平台，幫助企業增強用戶體驗並提高網站轉化率，提供實驗工具和分析功能。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack是一個數據跟踪與分析平台，協助數位行銷人員即時獲取轉換數據，優化廣告活動並增進投資回報率。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore是一個零售營銷平台，幫助營銷人員利用數據快速創建自動化的客戶互動和廣告活動。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok 是一個專為數位代理商、行銷人員、企業和顧問設計的網路行銷平台，提供網站建置、漏斗建置、電商等功能。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer是一個為企業提供電子商務管理的平台，幫助管理市場數據、訂單、庫存及品牌限制，提升營運效率。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一款行為分析工具，幫助企業透過熱圖和會話回放來優化網站用戶體驗，分析訪客行為並提高轉換率。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica是一款綜合移動應用分析工具，提供用戶行為、應用內收入、營銷活動和崩潰報告的詳細分析。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs是一個無需編碼的客戶數據平台，幫助企業追蹤、分析和整合客戶數據，以優化營銷活動和廣告效果。
Stackline
stackline.com
Stackline是一個AI驅動的零售情報平台，通過分析多渠道數據來優化電子商務績效，支持品牌獲取市場洞察和成長。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics 整合各種行銷平台資料，幫助企業理解客戶互動，提供個人化工具與全面的客戶資料檔案。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個 SaaS 數位商務平台，提供數位貨架分析和動態定價解決方案，幫助全球品牌和零售商加速銷售成長。
edrone
edrone.me
Edrone是專為電子商務設計的自動化CRM，提供客戶行為分析及營銷自動化解決方案，以增強客戶參與和銷售策略。
Klar
getklar.com
Klar是一款為電子商務企業整合所有數據的應用程式，提供銷售、利潤和客戶行為分析，幫助企業做出明智決策。
ChannelSight
channelsight.com
Channelsight 是一個電子商務情報平台，提供購買路徑的數據分析，幫助企業優化銷售渠道和提高客戶參與度。
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes是一個集中管理產品信息、渠道和數據分析的應用程式，適用於歐洲多渠道銷售的品牌和零售商，提升數據質量和效率。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是一款 SaaS 應用，幫助在線商業即時識別並修正轉換問題，提升收益，提供實時報告和警報，並支援多種平台整合。
OWOX
owox.com
OWOX是一個數據分析和集成工具，能無縫導入外部數據到Google表格，支持查詢、視覺化和報告生成，助力數據驅動決策。
MikMak
mikmak.com
MikMak是一個電子商務加速平台，提供分析和軟體，幫助品牌了解消費者行為並推動線上銷售，簡化購物體驗。
Kissmetrics
kissmetrics.io
Kissmetrics是一個行為數據分析和電子郵件自動化平台，幫助企業追蹤客戶旅程，優化轉化率及進行數據驅動的營銷決策。
Graas
graas.ai
Graas整合100多個平台的數據，提供市場、品牌網站、廣告和庫存的全面分析。
Conversios
conversios.io
Conversios 是一款無程式碼的 Google Analytics 和 Pixel 整合工具，適用於 Woocommerce、Shopify 和 Magento 的電子商務商店，支援一鍵同步 10,000+ 產品。
Littledata
littledata.io
Littledata是一個數據集成平台，幫助品牌分析銷售和客戶數據，優化營銷渠道，追踪客戶行為以提升運營效率。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch是一個供應鏈管理解決方案，幫助商家優化產品清單，實現跨多個電子商務渠道的高效推廣和庫存同步。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 是一款跨平台報告軟體，提供數據整合、數據視覺化及商業智慧支持，幫助企業及行銷團隊優化數據分析。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync是一個產品內容管理平台，幫助品牌和零售商有效創建和分發準確、一致的產品信息。
WhatSales
whatsales.io
WhatSales是一款簡單易用的銷售管理工具，幫助用戶追蹤潛在客戶、分析銷售績效，優化銷售策略和改善客戶互動。
TrackBee
trackbee.io
TrackBee是一個多功能追蹤解決方案，幫助用戶追蹤和優化行銷活動，提供精確的數據和即時報告，提升業務表現。
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo 是一個為所有電子商務團隊提供執行的平台，幫助品牌和創業者通過自動化、研究及合作提升銷售收入。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel Insights是一個自動化數據分析工具，幫助 Shopify 電商商店分析客戶保留及銷售數據，提供定制報告和儀表板。
Sellerise
sellerise.com
Sellerise是一款專為亞馬遜賣家設計的綜合工具，提供財務分析、庫存管理、評論管理等多項功能，以提升賣家的運營效率。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 提供零售商數據驅動的在線客戶旅程優化解決方案，增強用戶互動，個性化體驗，並提升收入增長。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 是一款AI驅動的搜尋及發現解決方案，增強電子商務平台的購物體驗，提高轉換率和銷售額。
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric是一款幫助電子商務企業進行營銷歸因和數據分析的應用，統整多渠道數據，提供性能監測及決策支持。
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight 提供全球電商商店的全面數據庫，包括流量、行業、技術使用及主要決策者等信息。
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix是一個營銷數據管理平台，幫助企業整合和分析多渠道數據，提升營銷投資回報率，無需編碼知識。
Tracify
tracify.ai
Tracify是一款專為電子商務設計的應用程序，提供多渠道的市場活動跟踪和歸因，支持數據分析和用戶行為監測。
Conjura
conjura.com
Conjura 透過推薦引擎優化電子商務表現，幫助商家進行數據驅動的決策，以提高利潤。
Springbot
springbot.com
Springbot 是一個針對小型電子商務企業的綜合解決方案，簡化行銷工作，幫助提升網站流量、與顧客互動及測量收益。
Air360
air360.io
Air360是一款用於靈活CRO分析的UX分析平台，幫助數位團隊解讀用戶行為，以加速轉換率優化過程。
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks是一個全面的營銷自動化平台，支持數據整合、報告、分析及工作流程管理，有助於優化營銷決策。
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
Sensai指標是一款分析電子商務商店的SAAS應用，提供可行見解和預測，幫助用戶優化預算和提高收入。
Radix
radixhaven.com
Radix app 提供即時分析平台，透過 100 多個 KPI 讓用戶了解業務狀況。可獲得 14 天免費試用。
Foxintelligence
foxintelligence.io
Foxintelligence 是一款專注於測量電子商務活動的應用。根據實際交易提供可靠的見解，重視安全和隱私。
Flipflow
flipflow.io
Flipflow 是一款市場分析 SAAS，幫助品牌和零售商分析產品數據，包括價格、促銷、競爭對手、貨架佔有率等，從而監控市場動態。
StackTome
stacktome.com
StackTome 是一款評論管理工具，幫助電商企業透過相關評論提升 SEO，分析客戶體驗，快速回應負面評價，並管理線上聲譽。
Elevar
getelevar.com
Elevar是一款幫助企業跟踪客戶行為和轉換率的數據分析工具，簡化了與Google Analytics的集成和配置過程。
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index 幫助機構和品牌提升零售電子商務成長，提供分析和諮詢服務，優化搜尋表現並衡量成效。
Noogata
noogata.com
Noogata是一款AI電商平台，為消費品品牌提供亞馬遜競爭洞察與策略分析，幫助用戶提高銷售與數位表現。