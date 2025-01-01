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最受歡迎 最近新增 電子商務分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子商務分析軟體追蹤線上零售商的績效。它可以幫助公司識別表現最好和最差的產品，監控買家和消費者行為，並找出影響業務的問題。電子商務專業人士使用這些工具來提高銷售並改善客戶體驗。此外，庫存經理使用它們來履行訂單，會計師使用它們來追蹤成本和盈利能力。 儘管大多數電子商務平台提供報告和分析功能，但電子商務分析軟體通常作為獨立解決方案提供。一些分析軟體提供者在其產品中包含電子商務特定的功能。然而，由於通用分析軟體並不總是滿足電子商務的特定需求，因此此類產品不包含在此類別中。