電子商務分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務分析軟體追蹤線上零售商的績效。它可以幫助公司識別表現最好和最差的產品，監控買家和消費者行為，並找出影響業務的問題。電子商務專業人士使用這些工具來提高銷售並改善客戶體驗。此外，庫存經理使用它們來履行訂單，會計師使用它們來追蹤成本和盈利能力。 儘管大多數電子商務平台提供報告和分析功能，但電子商務分析軟體通常作為獨立解決方案提供。一些分析軟體提供者在其產品中包含電子商務特定的功能。然而，由於通用分析軟體並不總是滿足電子商務的特定需求，因此此類產品不包含在此類別中。
提議新的應用程式
ChannelSight
channelsight.com
適用於每種產品、每個旅程、每個 KPI 的領先電子商務智慧平台。 ChannelSight 與世界上最成功的零售品牌合作，使他們能夠最大限度地提高線上銷售額。我們的產品（您可以組合使用或作為獨立產品）包括：Where To Buy 技術、可購物媒體和數位貨架。我們的軟體使電子商務品牌能夠提供卓越的客戶體驗、收集詳細的見解並保持一流的品牌。透過與客戶採取「合作第一」的方針，我們專業的品牌績效團隊確保我們共同實現我們的目標。
Sellerise
sellerise.com
Sellerise是專為亞馬遜賣家設計的綜合性亞馬遜賣家軟體解決方案。我們的目標是透過為FBA 和FBM 賣家提供一系列強大的工具來幫助他們提高效率和效益，包括：* 財務分析，* 關鍵字優化，* 有關產品清單更改的即時通知，* 評論和評級管理， * 庫存管理，* FBA 報銷，* 以及許多更先進的工具。 Sellerise 是亞馬遜官方軟體合作夥伴，可協助賣家： * 更了解並優化他們的業務績效， * 提高他們在亞馬遜上的排名， * 管理客戶回饋和評級， * 避免過度銷售， * 收回費用和開支， * 管理他們的清單和平台上的訂單。要在亞馬遜上管理和擴展您的業務，請隨時了解更多資訊：https://sellerise.com/。
Glew
glew.io
Glew 為各種規模的電子商務商家、數位代理商、零售商和 B2B 賣家提供多通路商業智慧和分析。 Glew 擁有 150 多個集成，讓您可以在一個地方查看所有數據，並透過精美的視覺化、計劃和自動報告、警報等獲得有意義的見解，從而發展您的業務。我們為各種規模的商家打造，提供三種不同的計劃： Glew Starter - 永久免費，最適合那些剛開始業務的人Glew Pro - 適合那些擁有分析經驗、希望利用數據做出更好決策的人Glew Plus - 適合那些誰需要專門為其業務建立的自訂報告
Mindsite
themindsite.com
Mindsite 是一種數位貨架分析解決方案，可從 20 多個國家/地區的 300 多家零售商收集數據，以提高您的電子商務績效。它提供有關您選擇的指標的即時數據，同時讓您更了解您和競爭對手的線上表現。價格監控：監控即時價格和折扣率。評估產品可用性並追蹤黃金購物車所有者。監控競爭對手的價格變化並對其做出反應。可見度增強：每小時測量自然流量。查看搜尋和類別排名。對標競爭對手並提高自然流量。內容優化：優化產品標題、描述和圖像以符合電子商務趨勢。驗證內容的準確性和合規性。確保您使用必要的關鍵字來排名更高並吸引客戶。評分和評論分析：檢索不同零售商的產品評級和評論。收集回饋並將其轉化為可操作的見解以改進產品。電子零售媒體追蹤：監控您的橫幅活動並將其與競爭對手進行比較。深入了解付費媒體活動的影響力和影響力。多地點可用性：監控對於最後一哩交付至關重要的倉庫能力。追蹤各個地點的庫存，以防止因缺貨而造成收入損失。
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy 可能是在任何地方存取本機資料的最使用者友好的方式。它的業務涵蓋全球 195 個地點，並在全球範圍內提供超過 4000 萬個住宅代理。全天候技術支援、不同類型的代理、四種抓取解決方案、靈活的支付方式、公共 API 和易於使用的儀表板是 Smartproxy 成為市場上最值得信賴的代理提供者之一的原因。 Smartproxy 為您提供的關鍵功能： - 40M+ 高品質住宅 IP，平均速度 <0.5 秒。 - 全球覆蓋 – 目標超過 195 個地點，包括城市和美國 50 個州。 - 即用即付選項 - 每 1GB 8.5 美元。 - 來自美國和歐洲的 100K+ 共享資料中心 IP。 - 來自美國的 400K 專用資料中心 IP 池。 - 無限的連線和線程。 - 完全匿名和安全。 - 30 分鐘的黏性會話。 - 智慧錢包，方便支付管理。 - 出色的 24/7 支援。 - 使用者友善的儀表板，具有快速、簡單的代理設定。 - 詳細的文件和資訊豐富的部落格。 - 一堆免費工具，適用於任何方案訂閱。 - 14 天退款選項。
Littledata
littledata.io
Littledata 透過追蹤更多客戶來提高 Google、Meta 和 Klaviyo 行銷活動的效果 頂級 Shopify 品牌依靠 Littledata 來優化其行銷管道並追蹤更多收入。 Littledata 將收入與 Google Analytics (GA4)、Google Ads、Klaviyo、Facebook Ads、Instagram Ads、TikTok、Pinterest 等中的客戶資料連接起來。透過將最佳的第一方數據與由數據專家為數據專家構建的伺服器端追蹤相結合，增強您的行銷活動和分析。透過連接Google、Meta、Klaviyo 等來優化每個管道為您的團隊提供可在平台中使用的第一方數據透過追蹤客戶生命週期價值(LTV) 來定位高價值購物者透過伺服器端連接不再出現愚蠢的廣告Conversions API (CAPI) 使用完整的增強型電子商務資料增強您的 Google Analytics (GA4)
Profitero
profitero.com
Profitero 是全球領先的商業加速公司。我們為品牌提供一套靈活的智慧驅動解決方案，以實現線上獲利成長。我們的整合產品將跨媒體、內容和營運的洞察與行動無縫連接。我們的解決方案受到4,000 多個品牌的信賴，是其促進商業加速的首要合作夥伴，其基礎是無與倫比的數據收集，涵蓋70 多個國家/地區的1,200 多家零售商，以及多年的專業知識和思想領導力。憑藉自動化工作流程、專有的預測分析、內容優化和生成式人工智慧，我們確保您擁有合適的工具，在當今競爭激烈的市場格局中保持領先地位。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，可以幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細洞察，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史記錄、了解產品老化、評估頂級品牌並做出明智的庫存決策。品牌限制：一項獨特的功能，使企業能夠限制特定品牌在某些市場上銷售，確保品牌合規性和策略一致性。客製化和可擴展性：提供基於模組的訂閱定價，讓企業可以選擇適合其需求的工具和整合。參與與支援：提供專門的帳戶管理、用於使用者討論的社群部分、回饋機制和強大的支援系統。總而言之，MarketSyncer 是一個全面的解決方案，旨在簡化和優化電子商務運營，確保北美市場企業的效率、可擴展性和盈利能力。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 為零售商提供以數據為主導的智慧客戶旅程優化解決方案，引導線上購物者完成購買管道並將其保留在生態系統中。利用客戶洞察，Salesfire 讓企業能夠提高現場參與度、個人化用戶體驗並推動收入成長。從第一方資料收集到進階分析，Salesfire 利用人工智慧的力量來識別更多購物者、增強重新導向並將訪客資料轉化為銷售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜尋、AI 導航、AI 推薦以及洞察與實驗解決方案可改善購物體驗，從而提高轉換率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜尋技術來理解意義。透過結合向量、大語言模型 (LLM) 和 GPT 技術，它可以提取一般句子背後的意圖，以傳回相關的產品結果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相關產品、相關關鍵字和相關類別模組提高了參與度，並幫助購物者只需一鍵點擊即可幫助購物者只需一鍵點擊完善他們的搜尋意圖。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 透過相關推薦來激發購物者探索您的目錄，從而提高平均訂單價值。 Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 可以透過富有洞察力的指標、頻繁的 A/B 測試和個人化搜尋專家支援來優化您的解決方案。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 對 Shopify 上的電子商務商店進行自動化數據分析，幫助品牌從客戶那裡獲得更多關鍵的第二次和第三次購買。該平台提供了一整套以保留為重點的指標和報告，您組織中的每個利益相關者（從行銷運營商一直到領導層）都可以輕鬆地以視覺化格式獲取這些指標和報告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指標，包括群組分析、產品分析、訂單分析、訂閱分析、廣告成效等。只需點擊幾下，這些分析中的任何一個都可以儲存為報告，並添加到自訂分析儀表板中，該儀表板易於閱讀並一目了然。使用者可以在Peel 中透過數十個易於使用的過濾器對這些分析進行細分，這些過濾器的維度直接從Shopify 中提取，例如客戶標籤、產品類型、折扣代碼、城市、UTM 參數等，以深入了解最能揭示客戶行為的資訊模式。透過對 Shopify 的無限客製化獲得更深入的分析，建立詳細的客戶受眾，並找到保留更多客戶和發展所需的見解，所有這些都在一個平台上完成。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 將產品資訊管理 (PIM)、飼料/通路管理和數位貨架分析整合到一個中央系統中，從而實現所有銷售管道的整體最佳化。因此，shopvibes 支援整個歐洲的品牌、製造商和零售商的多通路銷售。透過shopvibes，所有相關產品資訊都可以集中數位化管理，並針對所有銷售管道和合作夥伴進行最佳化。我們基於雲端的解決方案使所有相關利益相關者能夠協同工作。透過中央資料結構，shopvibes 提供獨特的功能來提高資料品質。因此，產品數據可以專門針對通路、銷售合作夥伴或品種進行最佳化。在人工智慧的幫助下，為數據優化給予明確的行動建議。資料向所有管道和合作夥伴的播放是完全自動化的，無需手動準備或處理。這可以為 shopvibes 節省高達 90% 的工作量，同時確保所有管道中最高且一致的資料品質。借助分析功能，可以突出顯示重要的見解，並且可以直接在解決方案中實施。因此，可以直接實施分析並更快地挖掘潛力。 shopvibes 直覺的一體化解決方案專為歐洲各地透過多種管道銷售多種產品的中小型品牌、製造商和零售商量身定制。
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin 是一家領先的 SaaS 電子商務公司。我們的使命是透過令人耳目一新的方法顛覆和創新電子商務軟體解決方案產業。透過將關鍵任務電子商務營運集中在一個強大的平台中，我們使品牌和零售商能夠自信地擴展其業務並克服成長和擴張帶來的複雜性。在開發 OneChannelAdmin 之前，創辦人是表現最好的線上賣家。憑藉我們的賣家電子商務經驗和軟體開發技能，我們了解品牌和零售商在日常營運中面臨的挑戰，我們努力專注於提供相關的解決方案和功能以及及時的白手套客戶支援。端到端電子商務平台，適合任何在店內和線上銷售的人。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完整性和與您的核心記錄系統集成，讓您的財務、庫存和所有其他數據保持最新。 • 我們的目錄和庫存管理功能為您提供無與倫比的控制能力，用於管理所有銷售管道和銷售管道類型的銷售、分配、發布和優化庫存方式，以及跨多個渠道有效管理和規劃您的庫存放置和履行。這是因為能夠將所有線上管道的每個清單和每個可用庫存來源連結到您銷售的每件商品的基本計量單位中的單一主 SKU。 • 我們的訂單管理系統是一個成熟的分散式訂單管理(DOM) 平台，將在以下方面優化每個訂單： • 任何方法（自有庫存或供應商自有、您的DC、經銷商、零售或代發貨商，甚至跨平台）對接） • 任何位置或位置類型 – 3PL、分銷商、多個 DC 甚至跨多個記錄系統。 • 任何包裝（紙箱化）－優化盒子尺寸、數量甚至捆紮，以最大限度地降低運費。 • 任何承運商和服務級別，為您的每個訂單節省資金。您的履行網絡越廣泛，我們能為您節省的錢就越多。 • 多地點庫存規劃 – 透過依照履行地點了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和運輸成本。輕鬆匯總所有渠道的需求，並根據應從每個位置發貨的庫存（而不是從每個位置發貨的庫存）了解 SKU 按位置的真實速度。 • 我們的理想訂單洞察和分析可以模擬您所有電子商務營運的最佳情況，並為您提供如何在現實生活中實現每個訂單的數據！理想的訂單將幫助您就如何最大限度地減少淨利潤損失以及如何最大限度地提高企業電子商務的利潤做出明智的決策——從供應鏈營運到庫存管理、訂單履行和交付。 • 等等，還有更多– 多通路PIM、多幣種全球定價控制、ERP 和WMS 整合、清單生命週期管理、競爭性和自動重新定價、分類控制、工作自動化和控制等等... Etail Solutions 擁有多年來，透過解決一個又一個複雜的現實世界商業問題而成長。我們建構每項特性和功能，以優化客戶的成長能力和獲利規模，並肩負著為每位客戶創造理想商業環境的使命！客戶成功：進入我們的平台僅一年後，客戶的平均成長率為 138%。入駐平台兩年後，客戶平均成長率較第一年末又成長了70%。與第一年年初相比，前兩年客戶的平均成長率為282%。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是產品內容編排領域的領導者，使 60 多個國家/地區的 14,000 多家公司能夠簡化有影響力的內容的創建和分發，這些內容在商業發生的任何地方都準確、一致且相關。透過其技術平台和專家服務，1WorldSync 解決了消費品/零售、DIY、消費性電子、醫療保健和餐飲服務行業的領先品牌和零售商所面臨的影響收入的產品內容挑戰。 1WorldSync 是唯一獲得 ISO 27001 認證的產品內容提供商和 GDSN 資料庫之一。
Syndigo
syndigo.com
Syndigo 是第一個雲端原生解決方案，專門為跨組織、領域和客戶提供卓越的體驗而建置。我們的 MDM、PIM、PXM、數位貨架分析、聯合和增強內容解決方案，以及最大的內容分發整合網絡，可加快零售商、品牌、分銷商和製造商在商業旅程中的成功，並加快效率提升、生產力和可擴展性。我們受到全球超過14,000 家企業的信賴，幫助他們在數位貨架上取得成功，並與各個關鍵行業的組織合作，包括雜貨、餐飲服務、日用品、家居裝修/DIY、寵物、健康和美容、汽車、服裝、能源和醫療保健。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款適用於任何電子商務平台的產品搜尋和發現解決方案。 Luigi's Box 的魔力始於詳細的分析儀表板，為您提供有關網站上搜尋和導航元素效能的所有相關資訊。透過人工智慧驅動的搜尋、推薦和產品列表，詳細了解平台的效能並確保最佳結果。為您的訪客提供終極工具，以盡可能有效地發現您的產品。 Luigi's Box 是您和您的客戶會喜歡使用的軟體。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一個由人工智慧驅動的個人化平台，可協助電子商務企業改善客戶體驗並提高轉換率。成長解決方案透過個人化推薦、參與活動和追加銷售策略來提高轉換率和保留率。搜尋和發現 透過個人化搜尋、動態過濾和產品發現增強購物體驗。通路行銷 透過電子郵件、推播通知推動多通路分段參與。 Segmentify 是一個客戶參與平台，可協助您發現如何提高客戶終身價值，從而簡化電子商務成長之旅。為了實現這一目標，Segmentify 提供了一系列功能，包括推薦、參與、動態捆綁等個人化解決方案；客戶資料解決方案，包括細分、客戶檔案；跨渠道行銷解決方案（例如電子郵件和推播訊息）以及行銷解決方案（例如搜尋框、Searchandising 等）。
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並透過一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，它是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和效果行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。
Elevar
getelevar.com
Elevar 立即顯示您的行銷和分析數據的見解。電子商務和行銷分析專家。
WhatSales
whatsales.io
WhatSales 是一個簡單、易於使用且友好的網頁儀表板和應用程序，可幫助您回答賣家問題！ WhatSales 的目標是幫助您做出更明智的銷售決策。
TrackBee
trackbee.io
TrackBee 是一款一體化追蹤解決方案，用於優化行銷活動並增強業務規模。我們專注於準確且可操作的數據，使用戶能夠在更高層級上追蹤、衡量和增強活動。在 TrackBee，我們透過確保 100% 追蹤廣告資料並將這些資訊發送回 Facebook、Pinterest 和 Google 等廣告平台來提供流暢的體驗。這不僅提供了銷售來源的完全透明度，而且還允許廣告平台根據這些有價值的數據來完善其演算法。廣告商可以利用這些有價值的見解來完善和優化他們的策略。該平台還使用戶能夠即時監控行銷工作的績效。透過即時廣告儀表板，廣告、電子郵件和其他促銷活動的效果變得一目了然。這使得可以立即進行調整和優化以獲得更好的結果。無論您是經驗豐富還是剛開始從事廣告工作，TrackBee 都能提供您提升行銷績效所需的工具和見解。憑藉準確的數據、廣泛的分析和有效的優化能力，TrackBee 是實現行銷成功的完美合作夥伴。體驗完全透明的銷售情況、優化廣告活動以實現最大效果，並使用強大的追蹤和分析功能。透過 TrackBee 告別猜測，迎接數據驅動決策的未來！
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS 使用不同的資料科學模型分析電子商務商店，為客戶提供可行的見解、預測和建議，幫助他們擴大收入、優化預算並節省大量分析時間和金錢。
Radix
radixhaven.com
使用 Radix Haven 分析平台追蹤即時洞察。 100 多個 KPI 可協助您了解您的業務。獲得 14 天免費試用。
Klar
getklar.com
Klar 是您電子商務業務的單一事實來源。借助 Klar，您可以將所有資料集中在一處，並根據您的實際情況進行自訂。停止在電子表格上運營您的業務 - 與 Klar 一起節省時間並清楚地了解如何實現盈利增長。它旨在幫助您回答所有大大小小的問題，以便您可以自信地做出決定。 Klar 為您提供有關您的收入和利潤、客戶保留、客戶獲取和整個客戶旅程的報告和見解，匯集您所有的資料來源，例如 Shopify、Klaviyo、Google Analytics 以及您的 Facebook 和 Google 廣告帳戶。這樣，您就可以... ...透過深入了解您的收入和盈利能力來提高您的單位經濟效益...透過將所有行銷管道的數據集中在一處並在所有維度上進行匹配來擴大您的收購規模...透過分析他們的行為模式來識別和培養高CLV 客戶，以便在正確的時間採取正確的行動...透過追蹤目標的日常績效並輕鬆發現跨資料來源的趨勢來保持控制Klar 專為特定類型的業務而建造。擁有 10 到 100 名員工、銷售多種產品並需要留住客戶才能獲利的電子商務商店。這種程度的關注，加上我們自己將多個品牌發展到 8 位數的經驗，使 Klar 能夠靈活地適應您的企業面臨的獨特挑戰，並確保每份報告都與您相關且富有洞察力。首先，只需點擊幾下即可整合您的工具堆疊（例如Shopify、Klaviyo、Google Analytics 和您的廣告帳戶），組裝和配置您的商店現實，然後您就可以立即準備好獲取發展所需的所有報告你的事。
Graas
graas.ai
Graas 匯集了來自 100 多個平台的數據，對市場、品牌網站、廣告和庫存進行全面分析。
Foxintelligence
foxintelligence.io
可靠且隱私第一。 Foxintelligence 衡量電子商務的活動。一切不靠猜測，一切以實際交易為準。獲得可靠的見解。
Flipflow
flipflow.io
Flipflow 是一款市場分析SAAS，允許品牌和零售商分析數百萬個與定價、促銷、競爭對手、地位、貨架份額、評論、產品內容和品牌合規性相關的產品數據，以便他們可以監控、控制和分析市場的各個方面，但還可以對變化做出反應並最大限度地提高收入和盈利能力。這是透過我們已經有用的見解、我們自己的靈活 BI 平台以及可配置的自動化、警報和整合來完成的。
StackTome
stacktome.com
StackTome 是一款評論管理解決方案，可協助電子商務企業：透過在網站上的 1000 個頁面中註入語義相關的評論內容來提高自然流量，從而改善 SEO。透過客戶體驗分析了解推動客戶體驗的因素。快速回應負面回饋，並使用最佳評論作為社交內容來管理您的線上聲譽。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使我們能夠將瀏覽行為與單一客戶視圖統一起來，提供公正的歸因並將銷售與網路互動聯繫起來。憑藉即時介入和跨裝置追蹤的能力，我們可以提供個人化的客戶旅程。歸因解決行銷的聖杯 Sweet 提供了銷售現實與行銷平台的謊言之間的單一事實點。幫助您更準確地判斷行銷投資的投資報酬率。
Conversios
conversios.io
Conversios 是一款無程式碼 Google Analytics 和 Pixel 整合工具，適用於 Woocoomerce、Shopify 和 Magento 上的電子商務商店。它提供了產品來源管理器功能，可幫助您單擊即可同步超過 10,000 種產品！ Conversios 在 3 個不同的平台上都有業務，分別是 Woocommerce、Shopify 和 Magento，擁有超過 50,000 名活躍用戶。透過一鍵式 Google 追蹤程式碼管理器實施，我們的工具可協助您追蹤每個電子商務指標並進行動態再行銷！ Conversios 最近將 Facebook Conversion API 加入到其功能豐富的產品中。這將幫助人們追蹤 Facebook Pixel 無法做到的訪客！只需點擊一下即可整合 Google Analytics 4 和 Facebook Pixel。查看我們的網站以了解更多資訊！
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index 透過經過驗證的系統幫助代理商和品牌推動零售電子商務的卓越成長，從而大幅提高自然搜尋和贊助搜尋效能。專有的下一代分析和專家零售媒體諮詢為人工智慧加速器奠定了基礎，該系統可幫助代理商和品牌發現並確定成長機會的優先級，制定優化清單和行銷活動的策略計劃，並衡量優化的效果。與競爭對手不同，Analytic Index 的解決方案涵蓋所有主要線上零售商，提供全面的競爭數據並提供即時價值。與 Analytic Index 合作的機構和品牌在電子商務領域獲得了堅定的盟友，幫助他們節省時間、獲得完全透明度並提高銷售額。
Noogata
noogata.com
Noogata 的人工智慧電子商務平台為消費品和數位品牌提供策略洞察力和競爭情報，以超越亞馬遜上的競爭對手。借助強大的人工智慧成長助手，電子商務專業人士或團隊現在可以輕鬆發現和提取相關見解、採取行動並衡量整個數位貨架的績效成長。亞馬遜全球首款人工智慧助理透過一個簡單的提要提供見解、競爭警報和以成長為重點的建議。對於大型團隊，Noogata 可讓您在一個平台上規劃、制定策略、分配任務並採取行動。如今，任何人都可以藉助人工智慧的力量發展亞馬遜業務。沒有猜測，沒有壓力，只有產生正面影響的見解。 Unlock the power of AI for Amazon growth: - Get insights and strategies you can act on to positively impact your brand - Locate competing brands and monitor market share for your digital shelf - Optimize product content to drive organic conversion and increase visibility - Capitalize on search trend opportunities ahead of your competitors - Understand how your product contends against relevant competing products - Reverse engineer advertising strategies to increase ROI and reduce ACoS Discover how you can unlock sales hyper-growth, improve digital shelf performance and grow your Amazon business with the power of人工智慧.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit 是一款 B2B 軟體，可協助亞馬遜賣家即時分析其業務的獲利能力和績效，並將見解轉化為行動。
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics 是品牌挖掘資料並了解業務運作最簡單的方法。無需遷移或設定。我們為您完成所有繁重的工作。一鍵連接所有資料來源，在幾分鐘內做出明智的決策，並告別手動報告。 Polar 相當於將 Supermetrics + Data Studio + 資料科學家整合到一個應用程式中。受到超過 1500 家 Shopify 商店的信賴，包括 Fanjoy、Hero Cosmetics、Soko Glam、AYBL 和 From Future。您可以使用該平台： - 優化客戶獲取並更有效地管理績效營銷- 自動化報告，不再下載CSV - 通過最可靠的Shopify 商店保留和重複訂單視圖來提高保留率和生命週期價值- 通過高級報告改進銷售關於產品分析- 透過高級電子郵件行銷報告改善參與度行銷以下是您獲得的內容： 10 多個數據連接器透過針對Shopify、Google Analytics、Google Ads、Facebook Ads、Bing Ads 的預建集成，釋放電子商務和行銷數據的全部潛力、Pinterest 廣告、Tiktok 廣告、Snapchat 廣告、Klaviyo 和 Google Sheets。一體化、可操作的分析儀表板取得監控和改善行銷支出、CAC（購置成本）、LTV（客戶終身價值）、群組、ROAS 等所需的所有關鍵進階報告。多品牌和多 Shopify 商店功能 聚合應用程式中所有 Shopify 商店的數據。如果您是代理商或電子商務創投工作室，則建立視圖以按國家/地區或品牌細分此資料智慧警報和見解您可以針對最重要的KPI 設定智慧警報：轉換率下降、客戶獲取成本增加等立即透過電子郵件或 Slack 獲取通知。電子郵件和 Slack 快照報告計畫電子郵件或 Slack 快照。選擇您想要的指標和頻率，並與您的團隊分享。無限用戶與團隊成員、承包商或投資者共享儀表板。讓您了解最重要的 KPI，並讓您的團隊就下一步行動進行協調。代理計劃 提供分析和報告作為代理服務的一部分。將所有客戶集中在一處，以提高客戶保留率並節省手動報告的時間。
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo 是每個電子商務團隊的執行中心。我們的使命是讓在市場上銷售的所有類別的企業家和品牌能夠透過自動化、研究和協作來增加收入。一個或多個市場上的小型、中型或大型各種規模的賣家都可以利用 Epsilo 來擴大收入。
Daasity
daasity.com
Daasity 讓全通路消費品牌能夠實現數據驅動。 Daasity 平台由分析師和工程師構建，支援透過電子商務、亞馬遜、零售和批發銷售的消費品牌的各種資料架構、分析和報告需求。使用 Daasity，整個組織的團隊可以獲得所有資料的集中化和規範化視圖，無論其技術堆疊中的工具如何以及未來資料需求如何變化。有關 Daasity、我們的 60 多個整合以及該平台如何為 1600 多個品牌推動更多利潤增長的更多信息，請訪問我們的 Daasity.com。
Air360
air360.io
靈活 CRO 分析的首選平台。 Air360 是一個 UX 分析平台，可協助數位團隊解碼使用者行為以快速追蹤 CRO 工作。它簡化了分析，揭示隱藏的行為，並識別快速提高轉換的機會。
Triple Whale
triplewhale.com
我們幫助您獲得更準確的數據，將所有管道整合到一處，以便您可以為您的電子商務業務做出更好、更快的決策。 Triple Whale 是世界上第一個一體化電子商務作業系統。憑藉強大的數據聚合、可視化和改進的歸因跟踪，Triple Whale 為電子商務公司提供了重要指標的清晰、快速和透明的視圖。我們談論的是貢獻利潤（按產品、行銷活動細分，無論您想要什麼）、真實 AOV、回報、新客戶每次轉換費用等指標。自訂您需要的指標，以準確計算您需要的內容，並將其新增至儀表板中，您可以在其中即時監控它。在您的團隊中共享它，這樣您最終就可以在整個公司（從媒體購買者到首席執行官）中獲得單一的事實來源。 Triple Whale 與 Shopify、Klaviyo 和 Facebook 等頂級應用程式和網路無縫集成，提供業務績效的整體視圖，在一個可自訂的儀表板中匯總您的所有行銷數據。 Triple Whale 也是唯一一款為 iOS 和 Android 提供全功能行動應用程式的軟體解決方案，讓客戶隨時隨地存取即時效能資料。與其他依賴建模數據和猜測歸因的工具不同，Triple Whale 使用其專有的第一方數據直接追蹤客戶購買數據，直到廣告層級並跨越不同管道。此外，Triple Whale 還提供無限的用戶和商店整合、自動電子郵件和Slack 報告、平均值、中位數和眾數AOV 數據、LTV 和同類群組分析、產品旅程以及一系列其他強大功能，致力於讓電子商務公司更透明地了解他們的數據。借助 Triple Whale，行銷人員最終可以： - 從世界任何地方隨時隨地訪問實時績效數據 - 減少爭論數據的時間，而將更多時間用於發展業務 - 知道歸因已開啟，高枕無憂，自信地消費點-為他們的團隊提供準確、易於使用的自動化報告
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch 是一種動態行銷解決方案，它將資料轉換和最佳化與協助和建議相結合。它使商家和代理商能夠在電子商務通路上取得成功。使用 DataFeedWatch 優化您的產品 Feed 文件，並將產品傳播到 60 多個國家/地區的不同管道！透過改進產品 Feed，您還可以提升 Google Shopping、Facebook、Instagram、Amazon、eBay 等管道上的廣告活動效果！優化產品清單可以加快銷售速度並提高整體行銷活動投資報酬率。 DataFeedWatch 讓您能夠輕鬆地為購物來源建立複雜的規則。 15 天免費試用和 24/7 支援！
OWOX
owox.com
OWOX BI 是領先的數據民主化平台。 * 民主化是零學習曲線：可審計的存取、眾所周知的介面和決策文化。超過 15 萬名數位分析師使用 OWOX BI 打破資料孤島，並為業務用戶提供所需的報告。我們的專有技術為來自美國和歐盟的電子商務、SaaS、金融和其他利基市場的品牌提供無縫的數據收集、準備和支援。公司網站www.owox.com
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亞馬遜自上而下分析的軟體工具。 SmartScout 細分了前20 個類別和43,000 個子類別、品牌市場份額，並為您提供ASIN 表現的關鍵指標，幫助您做出數據驅動的決策，以發展您的品牌或尋找有利可圖的轉售機會。 SmartScout 也會向您顯示 ASIN 流量數據，以建立可推動結果的廣告活動。 SmartScout 還擁有每個賣家及其轉售歷史記錄的資料庫。 SmartScout 為您提供競爭優勢，讓您能夠做出自信的數據驅動決策來發展業務。 SmartScout 是有史以來最具創新性的亞馬遜研究工具！
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Attribuly
attribuly.com
準確的轉換追蹤和歸因對於您的 Shopify 商店至關重要。但廣告平台和分析經常出現誤報，這對您的成長產生嚴重影響。 Attribuly 是 Shopify 提供的唯一第一方 Cookie 解決方案。它透過第一方 Cookie 和資料整合升級您的跟踪，確保您獲得 99% 以上的準確數據並清楚地了解整個客戶旅程。所有行銷人員的必備品。您將利用精確的客戶資料來了解客戶的購買流程、優化行銷活動並將 ROAS 提高 20%。 - 即時客戶端到端旅程 - 廣告、影響者、附屬機構、社群媒體、自然搜尋和任何活動的歸因。 - 廣告自動化 - 伺服器端跟踪
Conjura
conjura.com
由數據驅動的利潤。讓 Conjura 透過我們的推薦引擎消除猜測，優化您的電子商務績效。與 Conjura 一起採取行動，讓您的業務盈利。
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球領先的多通路品牌電子商務加速平台，提供分析和電子商務支援軟體，幫助產品製造商和 CPG 公司了解消費者的線上行為、確定行銷資金的最佳用途並推動線上銷售。
Springbot
springbot.com
Springbot 是小型電子商務企業的終極一體化解決方案。我們的平台簡化了您的行銷工作：幫助您專注於網站流量、與購物者互動並衡量整個管道的收入。透過預製模板、簡單的拖放編輯器和自動化功能，您可以輕鬆優化您的行銷策略。立即體驗 Springbot 的強大功能，見證您的電子商務業務蓬勃發展。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一種行為分析工具，超過 210,000 個數位行銷、UX、產品、新創公司和企業客戶使用它來優化他們的網站體驗。使用 Mouseflow，您可以： • 透過觀看訪客會話的影片記錄，了解訪客的點擊之間發生的情況。 • 自動為您的所有頁面建立 6 種類型的熱圖，以了解哪些內容吸引了他們的注意。 • 設定管道來觀察訪客流失的地點和原因。 • 使用表單分析來提升潛在客戶開發能力。 • 發起回饋活動以了解更多有關訪客的資訊。 • 透過所有計劃中提供的強大過濾選項，以您需要的方式分析您的資料。 • 花時間解決您的網站問題，而不是透過摩擦分數過濾您的訪問來查找問題，我們的機器學習工具免費提供，適用於所有計劃。
VWO
vwo.com
運行實驗程序是很棘手的。無論您的目標是提高網站轉換率還是改善用戶體驗，您都需要做很多事情才能把事情做好。這就是為什麼 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等數千家世界領先的企業品牌都希望 VWO 來運行和擴展他們的數位實驗。 VWO 是全球領先的 Web 測試和轉換優化平台，使成長中的企業能夠跨桌面、行動和其他裝置優化其 Web 體驗，從而提供獨特的體驗。收集使用者見解、確定假設的優先順序、規劃路線圖、進行測試、分析結果 - VWO 可讓您覆蓋整個 9 碼。 VWO 經過精心設計，易於實驗。您可以在幾分鐘內啟動測試，無需 IT 部門的任何協助。憑藉 BS 和 ISO 等認證，VWO 完全符合 GDPR，並透過設計和預設提供強大的安全性。憑藉業界領先的 24/7 支援和 98% 的客戶滿意度，每天服務 10 億個請求，同時確保 100% 的正常運作時間 – VWO 專為企業打造！ VWO 的全球客戶群包括沃達豐、三星、豐田和 eBay 等品牌，迄今已幫助全球 4,500 多個品牌進行了超過 60 萬次實驗。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Kissmetrics
kissmetrics.io
為您提供做出更好決策所需的知識。 Kissmetrics 是一個基於行為的分析和電子郵件自動化平台。旨在幫助產品團隊和行銷人員獲得、留住和發展更多客戶。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Heap
heap.io
Heap 是唯一能讓您全面了解客戶數位化旅程的數位洞察平台，因此您可以快速提高轉換率、保留率和客戶滿意度。 * 改善客戶體驗：準確定位使用者遇到的困難，快速改善客戶體驗，確保直覺、愉快的使用者體驗。 * 加快上市時間並優化產品和業務團隊的影響力：不要純粹依靠直覺，而是利用數位參與數據來測試假設並回答出現的問題。借助數據驅動的見解，自信地將新功能和體驗推向市場。 * 打造越來越有價值的功能和體驗：利用數據就可以與業務成果明確掛鉤的工程投資達成共識。 * 了解完整的使用者旅程：透過本機會話重播、完整的資料基礎和自動化資料科學，只有 Heap 才能提供團隊獲勝所需的見解。 超過 8,000 家企業使用 Heap 透過提供更好的體驗和更好的產品來推動業務影響。客戶包括 B2B SaaS、電子商務和金融服務公司，例如 Twilio、Logitech、Snapfish、Eventbrite、Esurance、Northwestern Mutual 和 e*Trade。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Fullstory 的行為資料已為 AI 做好了準備。企業不再浪費無數的時間和資源來分析資料來源、更新不完整或不正確的資料、跨團隊定義資料集以及重新格式化資料以整合到現有技術堆疊中。透過基於即時操作和數據的即時個人化體驗和準確預測，團隊可以花更少的時間進行分析，並將更多的時間用於增加收入。
Bright Data
brightdata.com
作為 Bright Data 的洞察產品，我們利用全球最大的資料收集平台無與倫比的規模、技術和全球影響力。我們獨特的通路使各類品牌和零售商能夠全面、即時地了解線上市場和競爭對手，從而獲得無與倫比的競爭優勢。透過 Bright Insights，您可以利用數據驅動的電子商務洞察和無與倫比的數據覆蓋範圍。透過追蹤競爭對手的表現、市場佔有率和新產品來獲得競爭優勢。控制您的品類、保持領先趨勢並優化電子商務運營，以幫助您輕鬆增加線上銷售額並管理庫存水準。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一個零售行銷平台，可協助行銷人員在幾分鐘內將數據轉化為創收活動。透過將資料直接內建在行銷活動工作流程中以及點擊式預測模型，零售行銷人員可以將手動流程拋諸腦後，觸發任何通訊並自動化每封電子郵件、行動裝置、網站和付費媒體的人物、內容、時間和地點給每個購物者的消息。超過 400 個品牌信賴 Bluecore 能夠快速提高客戶保留率並推動可預測的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ 監控您的品牌在網路上的動態，並提供可操作的銷售情報來保護和發展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作夥伴。我們利用深厚的行業專業知識和人工智慧來幫助自動化 MAP（最低廣告價格）政策執行，為您帶來顯著的競爭優勢。我們的平台可以節省您的時間和金錢，並有助於保護您已建立的轉售管道免受亞馬遜等網站上未經授權或未知賣家的侵害，這些賣家可能會損害您的品牌和利潤。我們的客戶使用我們的服務來： • 深入了解他們的線上銷售管道• 評估新產品和品牌的市場機會• 管理和實施MAP 計劃• 了解市場反饋並在產品問題如滾雪球般越滾越大之前發現TrackStreet服務- 市場視覺性TrackStreet 監控網路市場和獨立網站來追蹤誰在銷售您的產品、在哪裡銷售產品及其價格，並為您提供工具來了解銷售和分銷趨勢，從而推動基於數據的市場決策。 - 最低廣告價格(MAP) 合規性憑藉業內最強大、最有效的MAP 執行平台，TrackStreet 可以自動執行許多其他手動流程，例如發送MAP 違規通知、跟踪政策合規性以及創建和分發定制的禁止事項- 銷售清單。 - 產品評論追蹤和聚合TrackStreet 評論追蹤是一項主動監控服務，可追蹤所有網路銷售管道的新評論或更新評論，然後在一個易於訪問的介面中編譯您的消費者回饋，您可以在其中運行詳細分析並啟用自動警報通知您需要您關注的新評論。 - 經銷商入口網站和其他模組可協助您改善現有授權經銷商和賣家網路的管理，並從轉售管道中獲得更多收入。我們怎樣才能最好地幫助您？請致電我們安排免費諮詢或在 TrackStreet.com 上查找更多信息