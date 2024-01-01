電子商務分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 智利

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務分析軟體追蹤線上零售商的績效。它可以幫助公司識別表現最好和最差的產品，監控買家和消費者行為，並找出影響業務的問題。電子商務專業人士使用這些工具來提高銷售並改善客戶體驗。此外，庫存經理使用它們來履行訂單，會計師使用它們來追蹤成本和盈利能力。 儘管大多數電子商務平台提供報告和分析功能，但電子商務分析軟體通常作為獨立解決方案提供。一些分析軟體提供者在其產品中包含電子商務特定的功能。然而，由於通用分析軟體並不總是滿足電子商務的特定需求，因此此類產品不包含在此類別中。
提議新的應用程式
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Full...
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsAp...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Bright Data
brightdata.com
作為 Bright Data 的洞察產品，我們利用全球最大的資料收集平台無與倫比的規模、技術和全球影響力。我們獨特的通路使各類品牌和零售商能夠全面、即時地了解線上市場和競爭對手，從而獲得無與倫比的競爭優勢。透過 Bright Insights，您可以利用數據驅動的電子商務洞察和無與倫比的數據覆蓋範圍。透過追蹤競爭對手的表現、市場佔有率和新產品來獲得競爭優勢。控制您的品類、保持領先趨勢並優化電子商務運營，以幫助您輕鬆增加線上銷售額並管理庫存水準。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亞馬遜自上而下分析的軟體工具。 SmartScout 細分了前20 個類別和43,000 個子類別、品牌市場份額，並為您提供ASIN 表現的關鍵指標，幫助您做出數據驅動的決策，以發展您的品牌或尋找有利可圖的轉售機會。 SmartScout 也會向您顯示 ASIN 流量數據，以建立可推動結果的廣告活動。 SmartScout 還擁有每個賣家及其轉售歷史記錄的資料庫。 SmartScout 為您提供競爭優勢，讓您能夠做出自信的數據驅動決策來發展業務。 SmartScout 是有史以來最具創新性的亞馬遜研究工具！
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款經濟實惠且可靠（是的，這是可能的）一體化行動應用程式分析工具，可對您的行動應用程式使用者行為、應用程式內收入、行動取得活動和崩潰進行全面分析。它於 2013 年推出，支援全球 60,000 多個行動應用程式（例如 Azur Games、METRO、漢堡王、Brave Stars）找到可行的見解並最大化其應用程式收入。 AppMetrica 被多個產業的使用者獲取團隊、產品經理、收入經理和分析專家使用。為什麼要切換到 AppMetrica： - 您需要目前產品分析工具的更多功能，即通路、細分和用戶級資料。 - 您正在將用戶獲取活動擴展到 Google Ads 之外，並...
Heap
heap.io
Heap 是唯一能讓您全面了解客戶數位化旅程的數位洞察平台，因此您可以快速提高轉換率、保留率和客戶滿意度。 - 改善客戶體驗：準確定位使用者遇到的困難，快速改善客戶體驗，確保直覺、愉快的使用者體驗。 - 加快上市時間並優化產品和業務團隊的影響力：不要純粹依靠直覺，而是利用數位參與數據來測試假設並回答出現的問題。借助數據驅動的見解，自信地將新功能和體驗推向市場。 - 打造越來越有價值的功能和體驗：利用數據與業務成果明確掛鉤的工程投資達成共識。 -了解完整的用戶旅程：透過本機會話重播、完整的數據基礎和自動化數據科學，只有 Heap 可以提供團隊獲勝所需的見解。超過 8,000 家企業使用 Heap...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一個零售行銷平台，可協助行銷人員在幾分鐘內將數據轉化為創收活動。透過將資料直接內建在行銷活動工作流程中以及點擊式預測模型，零售行銷人員可以將手動流程拋諸腦後，觸發任何通訊並自動化每封電子郵件、行動裝置、網站和付費媒體的人物、內容、時間和地點給每個購物者的消息。超過 400 個品牌信賴 Bluecore 能夠快速提高客戶保留率並推動可預測的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時使客戶能夠在競爭...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一種行為分析工具，超過 210,000 個數位行銷、UX、產品、新創公司和企業客戶使用它來優化他們的網站體驗。使用Mouseflow，您可以： • 透過觀看訪客會話的影片記錄來了解訪客的點擊之間發生的情況。 • 自動為您的所有頁面建立 6 種類型的熱圖，以了解哪些內容吸引了他們的注意。 • 設定管道來觀察訪客流失的地點和原因。 • 使用表單分析來提升潛在客戶開發能力。 • 發起回饋活動以了解更多有關訪客的資訊。 • 透過所有計劃中提供的強大過濾選項，以您需要的方式分析您的資料。 • 花時間解決您的網站問題，而不是透過摩擦分數過濾您的訪問來查找問題，我們的機器學習工具免費提...
Kissmetrics
kissmetrics.io
為您提供做出更好決策所需的知識。 Kissmetrics 是一個基於行為的分析和電子郵件自動化平台。旨在幫助產品團隊和行銷人員獲得、留住和發展更多客戶。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細了解，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史、了解產品老...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Springbot
springbot.com
Springbot 是小型電子商務企業的終極一體化解決方案。我們的平台簡化了您的行銷工作：幫助您專注於網站流量、與購物者互動並衡量整個管道的收入。透過預製模板、簡單的拖放編輯器和自動化功能，您可以輕鬆優化您的行銷策略。立即體驗 Springbot 的強大功能，見證您的電子商務業務蓬勃發展。
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy 可能是在任何地方存取本機資料的最使用者友好的方式。它的業務涵蓋全球 195 個地點，並在全球範圍內提供超過 4000 萬個住宅代理。全天候技術支援、不同類型的代理、四種抓取解決方案、靈活的支付方式、公共 API 和易於使用的儀表板是 Smartproxy 成為市場上最值得信賴的代理提供者之一的原因。 Smartproxy 為您提供的關鍵服務： - 40M+ 高品質住宅 IP，平均速度 <0.5 秒。 - 全球覆蓋 – 目標超過 195 個地點，包括城市和美國 50 個州。 - 即用即付選項 - 每 1GB 8.5 美元。 - 來自美國和歐洲的 100K+ 共享資料中心 I...
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並透過一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是線上企業用來立即修復漏洞並增加收入的秘密武器。該平台闡明了現場消費者旅程的每一步，並使用機器學習來顯示隱藏的摩擦點並對其進行優先排序——為收入領導者提供了熱追蹤導彈，以立即識別導致轉換率下降和收入損失的問題。 • 識別影響線上轉換的關鍵問題（即時） • 優先考慮需要立即關注的項目（基於收入損失和受影響的用戶） • 使用Webeyez 基於數據的見解快速執行SaaS 平台提供每個事件的即時報告和警報，同時也衡量對線上轉換和實際收入損失的財務影響（$$）。 Webeyez 提供每個活動的會話錄音和完整技術細節。 Webeyez 實作是無縫的，結果是立竿見影的（Magento、Wo...
WhatSales
whatsales.io
WhatSales 是一個簡單、易於使用且友好的網頁儀表板和應用程序，可幫助您回答賣家問題！ WhatSales 的目標是幫助您做出更明智的銷售決策。
TrackBee
trackbee.io
TrackBee 是一款一體化追蹤解決方案，用於優化行銷活動並增強業務規模。我們專注於準確且可操作的數據，使用戶能夠在更高層級上追蹤、衡量和增強活動。在 TrackBee，我們透過確保 100% 追蹤廣告資料並將這些資訊發送回 Facebook、Pinterest 和 Google 等廣告平台來提供流暢的體驗。這不僅提供了銷售來源的完全透明度，而且還允許廣告平台根據這些有價值的數據來完善其演算法。廣告商可以利用這些有價值的見解來完善和優化他們的策略。該平台還使用戶能夠即時監控行銷工作的績效。透過即時廣告儀表板，廣告、電子郵件和其他促銷活動的效果變得一目了然。這使得可以立即進行調整和優化以獲得更...
Graas
graas.ai
Graas 匯集了來自 100 多個平台的數據，對市場、品牌網站、廣告和庫存進行全面分析。
Conversios
conversios.io
Conversios 是一款無程式碼 Google Analytics 和 Pixel 整合工具，適用於 Woocoomerce、Shopify 和 Magento 上的電子商務商店。它提供了產品來源管理器功能，可幫助您單擊即可同步超過 10,000 種產品！ Conversios 在 3 個不同的平台上都有業務，分別是 Woocommerce、Shopify 和 Magento，擁有超過 50,000 名活躍用戶。透過一鍵式 Google 追蹤程式碼管理器實施，我們的工具可協助您追蹤每個電子商務指標並進行動態再行銷！ Conversios 最近將 Facebook Conversion AP...
Littledata
littledata.io
Littledata 透過追蹤更多客戶來提高 Google、Meta 和 Klaviyo 行銷活動的效果 頂級 Shopify 品牌依靠 Littledata 來優化其行銷管道並追蹤更多收入。 Littledata 將收入與 Google Analytics (GA4)、Google Ads、Klaviyo、Facebook Ads、Instagram Ads、TikTok、Pinterest 等中的客戶資料連接起來。透過將最佳的第一方數據與由數據專家為數據專家構建的伺服器端追蹤相結合，增強您的行銷活動和分析。透過連接Google、Meta、Klaviyo 等來優化每個管道為您的團隊提供可在平...
ChannelSight
channelsight.com
適用於每種產品、每個旅程、每個 KPI 的領先電子商務智慧平台。 ChannelSight 與世界上最成功的零售品牌合作，使他們能夠最大限度地提高線上銷售額。我們的產品（您可以組合使用或作為獨立產品）包括：Where To Buy 技術、可購物媒體和數位貨架。我們的軟體使電子商務品牌能夠提供卓越的客戶體驗、收集詳細的見解並保持一流的品牌。透過與客戶採取「合作第一」的方針，我們專業的品牌績效團隊確保我們共同實現我們的目標。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是產品內容編排領域的領導者，使 60 多個國家/地區的 14,000 多家公司能夠簡化有影響力的內容的創建和分發，這些內容在商業發生的任何地方都準確、一致且相關。透過其技術平台和專家服務，1WorldSync 解決了消費品/零售、DIY、消費性電子、醫療保健和餐飲服務行業的領先品牌和零售商所面臨的影響收入的產品內容挑戰。 1WorldSync 是唯一獲得 ISO 27001 認證的產品內容提供商和 GDSN 資料庫之一。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和績效行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric幫助電子商務公司解決行銷歸因並做出數據驅動的決策。 ThoughtMetric 旨在為電子商務行銷人員提供支持，它與最大的電子商務和行銷平台集成，讓您可以輕鬆收集數據、追蹤廣告和分析效果。透過 ThoughtMetric 的 AI 支援的歸因，追蹤所有行銷管道的績效並了解您的客戶的真正來源。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台映射匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Sale...
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲...
Tracify
tracify.ai
Tracify 是一款專門針對電子商務公司的軟體，用於追蹤和歸因您的所有行銷活動（多通路）。使用革命性的追蹤技術，無需建模或 Google Analytics 即可追蹤用戶 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各種詳細的儀表板，提供對每個管道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）效能的不同見解，並將所有這些管道整體整合在一起並透明地呈現客戶旅程。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一個適用於無 cookie 世界的進階分析和自動化平台。透過 RedTrack，您可以從行銷管道接收即時且準確的轉換資料。身為行銷人員或高階主管，您能夠獲得公正的績效洞察、防止廣告浪費並擴大公司收入。 RedTrack 為聯盟行銷人員、電子商務企業以及行銷機構創建解決方案。
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒體公司和品牌的終極行銷自動化平台。我們全面的工具套件，包括資料管理、報告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch 是一種動態行銷解決方案，它將資料轉換和最佳化與協助和建議相結合。它使商家和代理商能夠在電子商務通路上取得成功。使用 DataFeedWatch 優化您的產品 Feed 文件，並將產品傳播到 60 多個國家/地區的不同管道！透過改進產品 Feed，您還可以提升 Google Shopping、Facebook、Instagram、Amazon、eBay 等管道上的廣告活動效果！優化產品清單可以加快銷售速度並提高整體行銷活動投資報酬率。 DataFeedWatch 讓您能夠輕鬆地為購物來源建立複雜的規則。 15 天免費試用和 24/7 支援！
VWO
vwo.com
運行實驗程序是很棘手的。無論您的目標是提高網站轉換率還是改善用戶體驗，您都需要做很多事情才能把事情做好。這就是為什麼 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等數千家世界領先的企業品牌都希望 VWO 來運行和擴展他們的數位實驗。 VWO 是全球領先的 Web 測試和轉換優化平台，使成長中的企業能夠跨桌面、行動和其他裝置優化其 Web 體驗，從而提供獨特的體驗。收集使用者見解、確定假設的優先順序、規劃路線圖、進行測試、分析結果 - VWO 可讓您覆蓋整個 9 碼。 VWO 經過精心設計，易於實驗。您可以在幾分鐘內啟動測試，無需 IT 部門的任何協助。憑藉 BS 和 ISO 等認證，...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS 使用不同的資料科學模型分析電子商務商店，為客戶提供可行的見解、預測和建議，幫助他們擴大收入、優化預算並節省大量分析時間和金錢。
Radix
radixhaven.com
使用 Radix Haven 分析平台追蹤即時洞察。 100 多個 KPI 可協助您了解您的業務。獲得 14 天免費試用。
Klar
getklar.com
Klar 是您電子商務業務的單一事實來源。借助 Klar，您可以將所有資料集中在一處，並根據您的實際情況進行自訂。停止在電子表格上運營您的業務 - 與 Klar 一起節省時間並清楚地了解如何實現盈利增長。它旨在幫助您回答所有大大小小的問題，以便您可以自信地做出決定。 Klar 為您提供有關您的收入和利潤、客戶保留、客戶獲取和整個客戶旅程的報告和見解，匯集您所有的資料來源，例如 Shopify、Klaviyo、Google Analytics 以及您的 Facebook 和 Google 廣告帳戶。這樣，您就可以... ...透過深入了解您的收入和盈利能力來提高您的單位經濟效益...透過將所有行...
Foxintelligence
foxintelligence.io
可靠且隱私第一。 Foxintelligence 衡量電子商務的活動。一切不靠猜測，一切以實際交易為準。獲得可靠的見解。
Flipflow
flipflow.io
Flipflow 是一款市場分析SAAS，允許品牌和零售商分析數百萬個與定價、促銷、競爭對手、地位、貨架份額、評論、產品內容和品牌合規性相關的產品數據，以便他們可以監控、控制和分析市場的各個方面，但還可以對變化做出反應並最大限度地提高收入和盈利能力。這是透過我們已經有用的見解、我們自己的靈活 BI 平台以及可配置的自動化、警報和整合來完成的。
StackTome
stacktome.com
StackTome 是一款評論管理解決方案，可協助電子商務企業：透過在網站上的 1000 個頁面中註入語義相關的評論內容來提高自然流量，從而改善 SEO。透過客戶體驗分析了解推動客戶體驗的因素。快速回應負面回饋，並使用最佳評論作為社交內容來管理您的線上聲譽。
Elevar
getelevar.com
Elevar 立即顯示您的行銷和分析數據的見解。電子商務和行銷分析專家。
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index 透過經過驗證的系統幫助代理商和品牌推動零售電子商務的卓越成長，從而大幅提高自然搜尋和贊助搜尋效能。專有的下一代分析和專家零售媒體諮詢為人工智慧加速器奠定了基礎，該系統可幫助代理商和品牌發現並確定成長機會的優先級，制定優化清單和行銷活動的策略計劃，並衡量優化的效果。與競爭對手不同，Analytic Index 的解決方案涵蓋所有主要線上零售商，提供全面的競爭數據並提供即時價值。與 Analytic Index 合作的機構和品牌在電子商務領域獲得了堅定的盟友，幫助他們節省時間、獲得完全透明度並提高銷售額。
Noogata
noogata.com
Noogata 的人工智慧電子商務平台為消費品和數位品牌提供策略洞察力和競爭情報，以超越亞馬遜上的競爭對手。借助強大的人工智慧成長助手，電子商務專業人士或團隊現在可以輕鬆發現和提取相關見解、採取行動並衡量整個數位貨架的績效成長。亞馬遜全球首款人工智慧助理透過一個簡單的提要提供見解、競爭警報和以成長為重點的建議。對於大型團隊，Noogata 可讓您在一個平台上規劃、制定策略、分配任務並採取行動。如今，任何人都可以藉助人工智慧的力量發展亞馬遜業務。沒有猜測，沒有壓力，只有產生正面影響的見解。 Unlock the power of AI for Amazon growth: - Get insig...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit 是一款 B2B 軟體，可協助亞馬遜賣家即時分析其業務的獲利能力和績效，並將見解轉化為行動。
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics 是品牌挖掘資料並了解業務運作最簡單的方法。無需遷移或設定。我們為您完成所有繁重的工作。一鍵連接所有資料來源，在幾分鐘內做出明智的決策，並告別手動報告。 Polar 相當於將 Supermetrics + Data Studio + 資料科學家整合到一個應用程式中。受到超過 1500 家 Shopify 商店的信賴，包括 Fanjoy、Hero Cosmetics、Soko Glam、AYBL 和 From Future。您可以使用該平台： - 優化客戶獲取並更有效地管理績效營銷- 自動化報告，不再下載CSV - 通過最可靠的Shopify 商店保留和重複訂單視圖...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo 是每個電子商務團隊的執行中心。我們的使命是讓在市場上銷售的所有類別的企業家和品牌能夠透過自動化、研究和協作來增加收入。一個或多個市場上的小型、中型或大型各種規模的賣家都可以利用 Epsilo 來擴大收入。
Daasity
daasity.com
Daasity 讓全通路消費品牌能夠實現數據驅動。 Daasity 平台由分析師和工程師構建，支援透過電子商務、亞馬遜、零售和批發銷售的消費品牌的各種資料架構、分析和報告需求。使用 Daasity，整個組織的團隊可以獲得所有資料的集中化和規範化視圖，無論其技術堆疊中的工具如何以及未來資料需求如何變化。有關 Daasity、我們的 60 多個整合以及該平台如何為 1600 多個品牌推動更多利潤增長的更多信息，請訪問我們的 Daasity.com。
Air360
air360.io
靈活 CRO 分析的首選平台。 Air360 是一個 UX 分析平台，可協助數位團隊解碼使用者行為以快速追蹤 CRO 工作。它簡化了分析，揭示隱藏的行為，並識別快速提高轉換的機會。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 對 Shopify 上的電子商務商店進行自動化數據分析，幫助品牌從客戶那裡獲得更多關鍵的第二次和第三次購買。該平台提供了一整套以保留為重點的指標和報告，您組織中的每個利益相關者（從行銷運營商一直到領導層）都可以輕鬆地以視覺化格式獲取這些指標和報告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指標，包括群組分析、產品分析、訂單分析、訂閱分析、廣告成效等。只需點擊幾下，這些分析中的任何一個都可以儲存為報告，並添加到自訂分析儀表板中，該儀表板易於閱讀並一目了然。使用者可以在Peel 中透過數十個易於使用的過濾器對這些分析進行細分，這些過濾器的維度直接從Shopify 中提取，例如客...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise是專為亞馬遜賣家設計的綜合性亞馬遜賣家軟體解決方案。我們的目標是透過為FBA 和FBM 賣家提供一系列強大的工具來幫助他們提高效率和效益，包括：* 財務分析，* 關鍵字優化，* 有關產品清單更改的即時通知，* 評論和評級管理， * 庫存管理，* FBA 報銷，* 以及許多更先進的工具。 Sellerise 是亞馬遜官方軟體合作夥伴，可協助賣家： * 更了解並優化他們的業務績效， * 提高他們在亞馬遜上的排名， * 管理客戶回饋和評級， * 避免過度銷售， * 收回費用和開支， * 管理他們的清單和平台上的訂單。要在亞馬遜上管理和擴展您的業務，請隨時了解更多資訊：https:/...
Glew
glew.io
Glew 為各種規模的電子商務商家、數位代理商、零售商和 B2B 賣家提供多通路商業智慧和分析。 Glew 擁有 150 多個集成，讓您可以在一個地方查看所有數據，並透過精美的視覺化、計劃和自動報告、警報等獲得有意義的見解，從而發展您的業務。我們為各種規模的商家打造，提供三種不同的計劃： Glew Starter - 永久免費，最適合那些剛開始業務的人Glew Pro - 適合那些擁有分析經驗、希望利用數據做出更好決策的人Glew Plus - 適合那些誰需要專門為其業務建立的自訂報告
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Mindsite 是一種數位貨架分析解決方案，可從 20 多個國家/地區的 300 多家零售商收集數據，以提高您的電子商務績效。它提供有關您選擇的指標的即時數據，同時讓您更了解您和競爭對手的線上表現。價格監控：監控即時價格和折扣率。評估產品可用性並追蹤黃金購物車所有者。監控競爭對手的價格變化並對其做出反應。可見度增強：每小時測量自然流量。查看搜尋和類別排名。對標競爭對手並提高自然流量。內容優化：優化產品標題、描述和圖像以符合電子商務趨勢。驗證內容的準確性和合規性。確保您使用必要的關鍵字來排名更高並吸引客戶。評分和評論分析：檢索不同零售商的產品評級和評論。收集回饋並將其轉化為可操作的見解以改進產...
Profitero
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Profitero 是全球領先的商業加速公司。我們為品牌提供一套靈活的智慧驅動解決方案，以實現線上獲利成長。我們的整合產品將跨媒體、內容和營運的洞察與行動無縫連接。我們的解決方案受到4,000 多個品牌的信賴，是其促進商業加速的首要合作夥伴，其基礎是無與倫比的數據收集，涵蓋70 多個國家/地區的1,200 多家零售商，以及多年的專業知識和思想領導力。憑藉自動化工作流程、專有的預測分析、內容優化和生成式人工智慧，我們確保您擁有合適的工具，在當今競爭激烈的市場格局中保持領先地位。
Salesfire
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Salesfire 為零售商提供以數據為主導的智慧客戶旅程優化解決方案，引導線上購物者完成購買管道並將其保留在生態系統中。利用客戶洞察，Salesfire 讓企業能夠提高現場參與度、個人化用戶體驗並推動收入成長。從第一方資料收集到進階分析，Salesfire 利用人工智慧的力量來識別更多購物者、增強重新導向並將訪客資料轉化為銷售。