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最受歡迎 最近新增 藥物測試軟體 - 最受歡迎的應用程式

藥物測試軟體旨在透過管理藥物和酒精測試專案或支援藥物測試業務來幫助公司、員工和候選人。這些解決方案簡化了新員工的藥物測試流程和正在進行的員工測試。它們提供藥物測試數據管理、結果追蹤、遵守交通部 (DOT) 法規等功能。 通常，藥物測試軟體由背景檢查軟體作為補充，並且通常與申請人追蹤系統（ATS）無縫整合。這種整合是有益的，因為它允許公司和人力資源部門透過具有統一登入的單一線上入口網站存取背景調查資訊。這種簡化的方法增強了申請流程，並使人力資源部門能夠全面了解每個候選人。