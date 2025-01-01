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藥物測試軟體旨在透過管理藥物和酒精測試專案或支援藥物測試業務來幫助公司、員工和候選人。這些解決方案簡化了新員工的藥物測試流程和正在進行的員工測試。它們提供藥物測試數據管理、結果追蹤、遵守交通部 (DOT) 法規等功能。 通常，藥物測試軟體由背景檢查軟體作為補充，並且通常與申請人追蹤系統（ATS）無縫整合。這種整合是有益的，因為它允許公司和人力資源部門透過具有統一登入的單一線上入口網站存取背景調查資訊。這種簡化的方法增強了申請流程，並使人力資源部門能夠全面了解每個候選人。
提議新的應用程式
Checkr
checkr.com
Checkr是一款使用AI技術的背景檢查平台，幫助企業高效招聘，提供犯罪、就業、教育等檢查服務，確保合規性和透明度。
HireRight
hireright.com
Hireright提供按需的背景篩選、毒品篩檢和I-9就業資格解決方案，幫助企業管理篩檢程序。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
GoodHire
goodhire.com
GoodHire是一個背景篩查平台，提供客製化服務，幫助企業快速進行就業前篩查，並確保遵守相關法規。
Yardstik
yardstik.com
Yardstik 是一款背景檢查應用，透過先進的篩選技術加速候選人評估，並提升篩查解決方案的效率。
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling是一個提供全面背景篩查和身份服務的應用，幫助企業安全地進行招聘決策，支持多國篩查和合規性更新。
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