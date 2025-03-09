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藥物測試軟體旨在透過管理藥物和酒精測試專案或支援藥物測試業務來幫助公司、員工和候選人。這些解決方案簡化了新員工的藥物測試流程和正在進行的員工測試。它們提供藥物測試數據管理、結果追蹤、遵守交通部 (DOT) 法規等功能。 通常，藥物測試軟體由背景檢查軟體作為補充，並且通常與申請人追蹤系統（ATS）無縫整合。這種整合是有益的，因為它允許公司和人力資源部門透過具有統一登入的單一線上入口網站存取背景調查資訊。這種簡化的方法增強了申請流程，並使人力資源部門能夠全面了解每個候選人。
提議新的應用程式
Checkr
checkr.com
Checkr是一款使用AI技術的背景檢查平台，幫助企業高效招聘，提供犯罪、就業、教育等檢查服務，確保合規性和透明度。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
HireRight
hireright.com
Hireright提供按需的背景篩選、毒品篩檢和I-9就業資格解決方案，幫助企業管理篩檢程序。
GoodHire
goodhire.com
GoodHire是一個背景篩查平台，提供客製化服務，幫助企業快速進行就業前篩查，並確保遵守相關法規。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以減少背景調查並獲得明顯更好的結果。我們突破性的順序篩選技術減少了不必要的步驟並加速了候選人評估，從而節省您的時間和金錢。這只是開始。我們將代表您繼續挑戰其他領域（從客戶支援到減少詐欺）中長期存在的背景篩選行業慣例。來自零工市場、人員配備、運輸和醫療保健等行業的數千名客戶相信我們能夠提升他們的篩檢解決方案。了解有關我們整合平台中的篩選、欺詐和合規產品組合的更多信息，請訪問 https://yardstik.com。 Yardstik：明顯更好。
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling 透過全面的背景和身分服務使公司能夠更快、更安全地做出招募決策：犯罪背景調查、就業前篩檢、藥物測試、員工表格、入職服務、勞動力監控、社群媒體篩選等。 Sterling 的技術支援服務受到超過 50% 的財富 100 強企業的信賴，幫助各行業的組織為其員工、合作夥伴和客戶建立良好的環境。
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