藥物測試軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達

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藥物測試軟體旨在透過管理藥物和酒精測試專案或支援藥物測試業務來幫助公司、員工和候選人。這些解決方案簡化了新員工的藥物測試流程和正在進行的員工測試。它們提供藥物測試數據管理、結果追蹤、遵守交通部 (DOT) 法規等功能。 通常，藥物測試軟體由背景檢查軟體作為補充，並且通常與申請人追蹤系統（ATS）無縫整合。這種整合是有益的，因為它允許公司和人力資源部門透過具有統一登入的單一線上入口網站存取背景調查資訊。這種簡化的方法增強了申請流程，並使人力資源部門能夠全面了解每個候選人。
提議新的應用程式
Checkr
checkr.com
Checkr 是一個基於人工智慧的背景篩選平台，旨在幫助各種規模的企業提高招募流程的效率和效果。該平台提供一系列解決方案，包括犯罪背景調查、就業驗證、駕駛記錄檢查、藥物測試和教育驗證等。 Checkr 的人工智慧驅動平台減少了與傳統人工審核相關的時間、人為錯誤和偏見，使企業能夠快速擴大招聘流程。 憑藉其評審工具，該平台使招聘流程更加高效且耗時更少。此外，Checkr 的分析工具可協助企業擴大人才庫並發現新的招募機會。 Checkr 的平台讓潛在候選人的招募流程變得更加容易，讓他們的記錄更加透明。因此，企業可以減少填補空缺職位所需的時間，並為潛在員工提供積極的體驗。 該平台還提供符合《公平機會法案》的合規工具和資源，旨在為有犯罪記錄的候選人提供公平的就業機會。 總體而言，Checkr 為企業提供業界領先的背景篩選解決方案，使他們能夠做出符合其業務需求和目標的明智的招募決策。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
HireRight
hireright.com
按需就業篩檢、藥物篩檢和 I-9 就業資格解決方案，幫助管理和控制篩檢計劃
GoodHire
goodhire.com
GoodHire 是一家 Checkr 公司，提供業界最簡單的端到端背景調查工作流程，同時提供獨特的功能，幫助人力資源團隊快速、經濟地完成背景調查，並以最大限度地減少合規負擔的方式。產品說明 GoodHire 透過為各種規模的組織提供可自訂的按需服務，簡化並加快了背景調查。建立一支優秀的團隊始於值得信賴的合作夥伴，該合作夥伴提供業界最簡單的端到端就業前背景調查工作流程。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以減少背景調查並獲得明顯更好的結果。我們突破性的順序篩選技術減少了不必要的步驟並加速了候選人評估，從而節省您的時間和金錢。這只是開始。我們將代表您繼續挑戰其他領域（從客戶支援到減少詐欺）中長期存在的背景篩選行業慣例。來自零工市場、人員配備、運輸和醫療保健等行業的數千名客戶相信我們能夠提升他們的篩檢解決方案。了解有關我們整合平台中的篩選、欺詐和合規產品組合的更多信息，請訪問 https://yardstik.com。 Yardstik：明顯更好。
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling 透過全面的背景和身分服務使公司能夠更快、更安全地做出招募決策：犯罪背景調查、就業前篩檢、藥物測試、員工表格、入職服務、勞動力監控、社群媒體篩選等。 Sterling 的技術支援服務受到超過 50% 的財富 100 強企業的信賴，幫助各行業的組織為其員工、合作夥伴和客戶建立良好的環境。