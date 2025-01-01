直運軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
直運軟體允許線上零售商無需預先購買庫存即可提供待售產品。相反，零售商僅在顧客下單並付款後才購買商品。然後這些物品直接從批發商的倉庫運送給客戶。希望避免投資大量庫存或倉庫空間的電子商務企業可以利用一件代發軟體來有效地啟動或發展其業務。
提議新的應用程式
Printful
printful.com
Printful是一個按需印刷與刺繡的服務平台，用戶可在線銷售自設計商品，自動處理訂單與運送。
DSers
dsers.com
DSers 是一款 AliExpress 掉落運輸工具，可快速處理批量訂單，優化供應商管理和自動跟踪訂單狀態。
ShipStation
shipstation.com
ShipStation是一個運輸管理平台，幫助用戶簡化電子商務訂單的管理、運輸標籤創建和多運營商運輸費率獲取。
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket是一款電子商務物流和運輸解決方案，支持多家快遞合作夥伴，提供訂單管理、裝運跟踪和準確報價等功能。
Spocket
spocket.co
Spocket是一個連接在線零售商與供應商的平台，專注於Dropshipping，減少庫存需求並簡化商店管理過程。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 是一個運輸自動化平台，幫助電子商務企業簡化運輸流程，提高交付效率並改善客戶體驗。
Dropified
dropified.com
Dropified 是一款自動化工具，簡化 eBay 和 AliExpress 掉落業務，支持產品導入、訂單管理和庫存跟蹤。
Easyship
easyship.com
Easyship是一個在線運輸平台，可與各大電商市場整合，簡化運輸過程，提供折扣運費並支援多種運輸選擇與庫存管理系統。
Shippo
goshippo.com
Shippo是一個運輸管理平台，簡化和自動化企業的運輸過程，支持多運營商選擇並可自動化日常運輸任務。
Modalyst
modalyst.co
Modalyst是一個無需前期庫存費用的平台，幫助零售商連接供應商並直接將訂單發送給顧客。
Planio
plan.io
Planio是一款綜合項目管理和團隊協作工具，提供任務追蹤、版本控制、文件同步及幫助桌面功能。
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku 是一個簡化電子商務賣家採購和物流的平台，提供與供應商的直接連接及產品自定義功能。
Wholesale2B
wholesale2b.com
批發2B是一個綜合的掉落平台，支持在多個電子商務平台上銷售產品並提供自動化訂單管理和庫存跟蹤功能。
Convictional
convictional.com
Convictional幫助零售商啟動跨賣、直運及市場計劃，提供快速集成供應商的平台，簡化品牌上線及交易過程。
Crowdship
crowdship.io
Crowdship 是一款幫助零售商迅速找到並銷售頂級品牌產品的應用，支持即時同步庫存、訂單和付款。
Sell The Trend
sellthetrend.com
銷售趨勢是一個全面的掉落工具，提供產品研究、產品導入、庫存管理及訂單自動化，幫助用戶簡化電子商務運營。
Doba
doba.com
Doba是一個掉落平台，連接商人與供應商，提供超過100萬種產品，簡化電子商務庫存管理和訂單流程。
Shippit
shippit.com.my
Shippit是一款運輸管理應用程序，簡化包裹發送和跟蹤過程，幫助企業提高運輸效率和客戶滿意度。
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo是一個電子商務平台，提供批發商和供應商名錄、市場研究工具及培訓資源，幫助賣家簡化產品採購。
easync
easync.io
EasyNC是一款簡化eBay和Shopify在線銷售的工具，提供產品研究、自動價格調整及訂單處理等功能。
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe是一個迅速成長的初創公司，提供SaaS解決方案，專為電子商務代發業務及客戶服務。
Inventory Source
inventorysource.com
庫存來源是一個庫存管理工具，提供實時監控和自動更新，幫助企業與多個銷售渠道保持準確庫存信息。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一個多供應商電子商務平台，幫助企業無縫整合供應鏈管理和自動化工作流程，提升效率及數據分析能力。
Cymbio
cym.bio
Cymbio是一個端到端的直運和市場平台，幫助品牌在全球零售生態系統中增長數位銷售，支援多種系統和供應商。
Duoplane
duoplane.com
Duoplane是一款自動化的訂單管理軟體，簡化企業與供應商之間的溝通和工作流程，支持多種訂單格式和API集成。
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ是一款運輸管理應用，允許商家自定義運輸費率、規則和促銷，以提升在線結帳體驗並管理複雜的履行方案。
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro是一款簡化物流運輸的應用程式，幫助電子商務業者有效管理包裹及跟蹤運輸狀態。
Calcurates
calcurates.com
Calcurates是一個雲端運輸解決方案，提供實時運費計算、標籤列印及貨物追蹤，整合主要運輸承運人，幫助電子商務簡化運輸過程。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一款簡單的商業工具，幫助品牌集中管理庫存及多個電商和批發銷售渠道，優化訂單和庫存管理。
Airhouse
airhouse.io
Airhouse是一個基於雲的物流平台，幫助電子商務企業管理訂單履行、庫存和運輸流程，提供高效的倉庫管理解決方案。
Shipfusion
shipfusion.com
Shipfusion 提供電子商務履行解決方案，擁有美國和加拿大的倉庫，支持定制運輸管理和訂單實時監控。
Syncee
syncee.co
Syncee是全球B2B代發和批發平台，幫助零售商與供應商連接，提供自動化庫存管理和產品數據同步功能。
AppScenic
appscenic.com
AppScenic是一個自動化的電子商務平台，連接用戶與全球供應商，提供數十萬項產品支持滴運和批發，並簡化訂單處理流程。
Ali2Woo
ali2woo.com
Ali2Woo 是一款用於 WooCommerce 的延伸套件，可以輕鬆搜索和導入 Banggood 產品，支持按運送選項過濾產品及批量導入。
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy是一款幫助店主自動化管理WooCommerce Dropshipping商店的應用，簡化產品尋找、訂單履行及庫存管理等流程。
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io是一個專為電子商務設計的雲端ERP解決方案，提供實時庫存管理、多渠道訂單處理和自動化工具以提高運營效率。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions是一個電子商務綜合平台，提供庫存管理、訂單處理和客戶互動功能，幫助企業提升運營效率和增長。
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint是一個現代零售運營平台，通過自動化庫存管理和銷售渠道連接，簡化電子商務運營並提高效率。