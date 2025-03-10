直運軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
直運軟體允許線上零售商無需預先購買庫存即可提供待售產品。相反，零售商僅在顧客下單並付款後才購買商品。然後這些物品直接從批發商的倉庫運送給客戶。希望避免投資大量庫存或倉庫空間的電子商務企業可以利用一件代發軟體來有效地啟動或發展其業務。
提議新的應用程式
Printful
printful.com
Printful是一個按需印刷與刺繡的服務平台，用戶可在線銷售自設計商品，自動處理訂單與運送。
DSers
dsers.com
DSers 是一款 AliExpress 掉落運輸工具，可快速處理批量訂單，優化供應商管理和自動跟踪訂單狀態。
ShipStation
shipstation.com
ShipStation是一個運輸管理平台，幫助用戶簡化電子商務訂單的管理、運輸標籤創建和多運營商運輸費率獲取。
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket是一款電子商務物流和運輸解決方案，支持多家快遞合作夥伴，提供訂單管理、裝運跟踪和準確報價等功能。
Spocket
spocket.co
Spocket是一個連接在線零售商與供應商的平台，專注於Dropshipping，減少庫存需求並簡化商店管理過程。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 是一個運輸自動化平台，幫助電子商務企業簡化運輸流程，提高交付效率並改善客戶體驗。
Dropified
dropified.com
Dropified 是一款自動化工具，簡化 eBay 和 AliExpress 掉落業務，支持產品導入、訂單管理和庫存跟蹤。
Easyship
easyship.com
Easyship是一個在線運輸平台，可與各大電商市場整合，簡化運輸過程，提供折扣運費並支援多種運輸選擇與庫存管理系統。
Shippo
goshippo.com
Shippo是一個運輸管理平台，簡化和自動化企業的運輸過程，支持多運營商選擇並可自動化日常運輸任務。
Modalyst
modalyst.co
Modalyst是一個無需前期庫存費用的平台，幫助零售商連接供應商並直接將訂單發送給顧客。
Planio
plan.io
Planio是一款綜合項目管理和團隊協作工具，提供任務追蹤、版本控制、文件同步及幫助桌面功能。
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku 是一個簡化電子商務賣家採購和物流的平台，提供與供應商的直接連接及產品自定義功能。
Wholesale2B
wholesale2b.com
批發2B是一個綜合的掉落平台，支持在多個電子商務平台上銷售產品並提供自動化訂單管理和庫存跟蹤功能。
Convictional
convictional.com
Convictional幫助零售商啟動跨賣、直運及市場計劃，提供快速集成供應商的平台，簡化品牌上線及交易過程。
Crowdship
crowdship.io
Crowdship 是一款幫助零售商迅速找到並銷售頂級品牌產品的應用，支持即時同步庫存、訂單和付款。
Doba
doba.com
Doba是一個掉落平台，連接商人與供應商，提供超過100萬種產品，簡化電子商務庫存管理和訂單流程。
Shippit
shippit.com.my
Shippit是一款運輸管理應用程序，簡化包裹發送和跟蹤過程，幫助企業提高運輸效率和客戶滿意度。
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo是一個電子商務平台，提供批發商和供應商名錄、市場研究工具及培訓資源，幫助賣家簡化產品採購。
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe是一個迅速成長的初創公司，提供SaaS解決方案，專為電子商務代發業務及客戶服務。
Sell The Trend
sellthetrend.com
銷售趨勢是一個全面的掉落工具，提供產品研究、產品導入、庫存管理及訂單自動化，幫助用戶簡化電子商務運營。
easync
easync.io
EasyNC是一款簡化eBay和Shopify在線銷售的工具，提供產品研究、自動價格調整及訂單處理等功能。
Inventory Source
inventorysource.com
庫存來源是一個庫存管理工具，提供實時監控和自動更新，幫助企業與多個銷售渠道保持準確庫存信息。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一個多供應商電子商務平台，幫助企業無縫整合供應鏈管理和自動化工作流程，提升效率及數據分析能力。
Cymbio
cym.bio
Cymbio是一個端到端的直運和市場平台，幫助品牌在全球零售生態系統中增長數位銷售，支援多種系統和供應商。
Duoplane
duoplane.com
Duoplane是一款自動化的訂單管理軟體，簡化企業與供應商之間的溝通和工作流程，支持多種訂單格式和API集成。
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ是一款運輸管理應用，允許商家自定義運輸費率、規則和促銷，以提升在線結帳體驗並管理複雜的履行方案。
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro是一款簡化物流運輸的應用程式，幫助電子商務業者有效管理包裹及跟蹤運輸狀態。
Calcurates
calcurates.com
Calcurates是一個雲端運輸解決方案，提供實時運費計算、標籤列印及貨物追蹤，整合主要運輸承運人，幫助電子商務簡化運輸過程。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一款簡單的商業工具，幫助品牌集中管理庫存及多個電商和批發銷售渠道，優化訂單和庫存管理。
Airhouse
airhouse.io
Airhouse是一個基於雲的物流平台，幫助電子商務企業管理訂單履行、庫存和運輸流程，提供高效的倉庫管理解決方案。
Shipfusion
shipfusion.com
我們為零售商的電子商務業務提供履行解決方案。我們在芝加哥、紐約和多倫多設有倉庫，可在美國、加拿大和國際範圍內提供訂單履行服務。我們的客製化軟體使我們的客戶能夠完全控制他們的運輸，並即時監控履行過程。
Syncee
syncee.co
Syncee 是一個全球 B2B 直銷和批發平台，旨在幫助零售商和供應商建立聯繫。 Syncee Marketplace 上有數以百萬計的各種類別的可立即銷售、高利潤的產品。來自美國/加拿大/歐盟/英國/澳洲等地的供應商為其產品提供快速運輸。 Syncee 擁有適合大大小小的線上零售企業的所有工具，可幫助他們的商店更上一層樓。使用該平台的其他解決方案，Syncee DataFeed Manager 商家可以使用 CSV、XML、XLS(X)、JSON 和 TXT 等格式的產品資料來源檔案將產品上傳到其線上商店。 Syncee 提供自動產品資料上傳、更新和訂單資料同步的解決方案。
AppScenic
appscenic.com
AppScenic 是電子商務自動化（直銷和批發）的終極平台，為您提供隨時隨地銷售更多產品所需的所有工具。我們將世界各地的電子商務企業主與來自頂級國家的優質直銷和批發供應商聯繫起來。加入 AppScenic 市場後，您可以存取超過 1,000,000 種直銷和批發產品。最重要的是，我們在您和我們的供應商之間提供24/7 價格和庫存同步、全自動訂單、自動將追蹤號碼匯入您的商店、自訂定價公式以及包含業界最具創新功能的強大儀表板。這是您從未見過的電子商務。
Ali2Woo
ali2woo.com
「Dropshipping with Banggood for WooCommerce」的擴充。輕鬆在 Banggood 上搜尋和導入產品！ Banggood 入口網站的 Dropshipping 擴充。 - 匯入產品 - 按特定運送選項過濾並反白產品 - 從特定類別或交易頁面批次匯入產品 - 連接多個 woocommerce 商店 此擴充功能與 Dropshipping 和 Banggood for WooCommerce 一起使用
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy 幫助店主完全自動化 Woocommerce Dropshipping 商店的管理。 Yakkyofy 為您尋找要銷售的產品，也帶有您自己的徽標，只需點擊幾下即可幫助您將它們匯入您的商店，並自動處理您的所有訂單履行流程。 ##主要功能 憑藉我們令人驚嘆的功能脫穎而出並擊敗您的競爭對手！ #即時產品報價借助我們的 Chrome 擴充功能，即時搜尋並找到數千種產品，只需點擊幾下即可將它們添加到您的 WooCommerce 商店。 #免費享有Yakkyofy的軟體 Yakkyofy完全免費供您使用： -無月費 -免費無限訂單履行 -免費產品採購 -免費多商店管理 -無倉儲費 您只需為您購買的產品付費。 #增加您的利潤 Yakkyofy 以 B2C 價格為您提供產品，這意味著比最常見的中國市場上提供的價格便宜 15% 到 50%。享受產品折扣價格並增加您的銷售利潤。 #打造您的品牌 Yakkyofy 幫助您代發貨帶有您徽標的產品或以定制包裝和盒子發貨。您甚至可以在包裹中放入優惠券卡，以提高客戶忠誠度和退貨率。 #快速運送 Yakkyofy 預設會使用目的地國家/地區可用的最快運送方式運送您的包裹。我們可以在 3-8 天內送達美國和大多數歐盟國家，並在 12 天內送達全球 30 多個國家。我們還提供運輸服務，可將貨物運送到 100 多個國家。 #即時庫存水平更新 Yakkyofy 將即時更新您的庫存水平，以確保您在產品庫存不足時始終收到通知。這樣，您就可以隨時在家中舒適地透過存取 Yakkyofy 帳戶中的「虛擬倉庫」標籤來檢查您的庫存。 #即時出貨追蹤 一旦訂單完成，Yakkyofy 就會在 Yakkyofy 儀表板上上傳您向我們出貨的每筆訂單的追蹤號碼，同時自動發送電子郵件通知您的最終客戶。另外，借助運輸狀態選項卡，您將始終即時了解包裹的位置以及是否已送達。 #自動訂單履行 別再浪費時間手動支付訂單了！客戶結帳後，啟動您的電子錢包即可自動開始處理您的訂單。無需點擊。 #Bundle Sales Yakkyofy 可讓您在同一訂單中發送單一客戶購買的多件產品，只需支付一次運費。 #標記自動化 Yakkyofy 可讓您新增規則以自動為您的產品新增標記。 #Multistore Dashboard 您可以將所有 Shopify 和 Woocommerce 商店連接到 Yakkyofy 帳戶，並從一個地方管理您的所有訂單。 #只有一個合作夥伴 Yakkyofy 為您購買您需要的產品，在舊供應商缺貨時尋找新供應商，管理您產品的定制並組織您的庫存交付。 Yakkyofy 將為您的業務提供所有採購和物流服務，並協助您僅透過一個帳戶和一個合作夥伴管理所有商店、所有訂單、報價和運輸。 #支援如果您有任何疑問或需要技術協助，請透過線上聊天與我們聯繫或發送電子郵件至 [email protected] 或在此處觀看我們的視訊教學 https://yakkyofy.com/直銷-視訊-教程/
Kentro.io
kentro.io
Kentro：電子商務的下一代 ERP 在電子商務營運需要敏捷性和效率的時代，Kentro 成為 NetSuite 或 SAP 等傳統 ERP 系統的現代替代品。作為一款基於雲端的多通路 ERP，Kentro 專為電子商務領域而設計，提供了一系列功能，可以以極低的成本和複雜性簡化營運。為什麼選擇肯特羅？現代 ERP 解決方案：Kentro 專為電子商務時代而構建，以其直觀的設計和先進的功能超越了老式系統。經濟高效：以更實惠的價格體驗 NetSuite 或 SAP 等高階 ERP 系統的強大功能。使用者友善的介面：透過易於使用且高效的介面瀏覽您的電子商務操作。即時營運：透過即時庫存管理、訂單履行和供應鏈洞察保持領先地位。主要特點： 內建 B2B 線上商店：無縫管理客戶和企業銷售。即時庫存管理：始終了解您的庫存水準並進行有效管理。訂單履行與路由：順暢且自動化的訂單處理。直運自動化：簡化您的直運流程。供應鏈管理：完全控制您的供應鏈。產品目錄管理：輕鬆管理和更新您的產品清單。多通路清單：跨不同平台整合並同步您的銷售。工作流程自動化：可自訂的規則引擎可自動執行您的日常任務。會計自動化：保持您的財務資料同步和更新。供應商/供應商儀表板：為您的業務合作夥伴提供的專用入口網站。通訊自動化：自動電子郵件和簡訊通知和警報。退款管理：簡化您的退款流程。自訂 API 整合：用於客製化整合的開放管道和商店 API。重新定義您的電子商務營運 Kentro 不僅僅是一個 ERP；它是您電子商務之旅中的策略合作夥伴。透過直接整合 100 多個外部工具和 5000 多個 zaps，Kentro 彌合了不同流程之間的差距，將複雜的操作轉變為簡化的工作流程。準備好轉型您的電子商務營運了嗎？今天就發現 Kentro 的不同！
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完整性和與您的核心記錄系統集成，讓您的財務、庫存和所有其他數據保持最新。 • 我們的目錄和庫存管理功能為您提供無與倫比的控制能力，用於管理所有銷售管道和銷售管道類型的銷售、分配、發布和優化庫存方式，以及跨多個渠道有效管理和規劃您的庫存放置和履行。這是因為能夠將所有線上管道的每個清單和每個可用庫存來源連結到您銷售的每件商品的基本計量單位中的單一主 SKU。 • 我們的訂單管理系統是一個成熟的分散式訂單管理(DOM) 平台，將在以下方面優化每個訂單： • 任何方法（自有庫存或供應商自有、您的DC、經銷商、零售或代發貨商，甚至跨平台）對接） • 任何位置或位置類型 – 3PL、分銷商、多個 DC 甚至跨多個記錄系統。 • 任何包裝（紙箱化）－優化盒子尺寸、數量甚至捆紮，以最大限度地降低運費。 • 任何承運商和服務級別，為您的每個訂單節省資金。您的履行網絡越廣泛，我們能為您節省的錢就越多。 • 多地點庫存規劃 – 透過依照履行地點了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和運輸成本。輕鬆匯總所有渠道的需求，並根據應從每個位置發貨的庫存（而不是從每個位置發貨的庫存）了解 SKU 按位置的真實速度。 • 我們的理想訂單洞察和分析可以模擬您所有電子商務營運的最佳情況，並為您提供如何在現實生活中實現每個訂單的數據！理想的訂單將幫助您就如何最大限度地減少淨利潤損失以及如何最大限度地提高企業電子商務的利潤做出明智的決策——從供應鏈營運到庫存管理、訂單履行和交付。 • 等等，還有更多– 多通路PIM、多幣種全球定價控制、ERP 和WMS 整合、清單生命週期管理、競爭性和自動重新定價、分類控制、工作自動化和控制等等... Etail Solutions 擁有多年來，透過解決一個又一個複雜的現實世界商業問題而成長。我們建構每項特性和功能，以優化客戶的成長能力和獲利規模，並肩負著為每位客戶創造理想商業環境的使命！客戶成功：進入我們的平台僅一年後，客戶的平均成長率為 138%。入駐平台兩年後，客戶平均成長率較第一年末又成長了70%。與第一年年初相比，前兩年客戶的平均成長率為282%。
Flxpoint
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Flxpoint 是專為互聯商務而打造的現代化零售營運平台。 Flxpoint 將您的供應鏈與銷售管道連接起來，並實現電子商務營運的完全自動化。大規模銷售，無需手動流程或客製化開發，以免拖慢您的速度。