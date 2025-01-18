直運軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴拉圭

Yakkyofy

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Yakkyofy 幫助店主完全自動化 Woocommerce Dropshipping 商店的管理。 Yakkyofy 為您尋找要銷售的產品，也帶有您自己的徽標，只需點擊幾下即可幫助您將它們匯入您的商店，並自動處理您的所有訂單履行流程。 ##主要功能 憑藉我們令人驚嘆的功能脫穎而出並擊敗您的競爭對手！ #即時產品報價借助我們的 Chrome 擴充功能，即時搜尋並找到數千種產品，只需點擊幾下即可將它們添加到您的 WooCommerce 商店。 #免費享有Yakkyofy的軟體 Yakkyofy完全免費供您使用： -無月費 -免費無限訂單履行 -免費產品採購 -免費多商店管理 -無倉儲費 您只需為您購買的產品付費。 #增加您的利潤 Yakkyofy 以 B2C 價格為您提供產品，這意味著比最常見的中國市場上提供的價格便宜 15% 到 50%。享受產品折扣價格並增加您的銷售利潤。 #打造您的品牌 Yakkyofy 幫助您代發貨帶有您徽標的產品或以定制包裝和盒子發貨。您甚至可以在包裹中放入優惠券卡，以提高客戶忠誠度和退貨率。 #快速運送 Yakkyofy 預設會使用目的地國家/地區可用的最快運送方式運送您的包裹。我們可以在 3-8 天內送達美國和大多數歐盟國家，並在 12 天內送達全球 30 多個國家。我們還提供運輸服務，可將貨物運送到 100 多個國家。 #即時庫存水平更新 Yakkyofy 將即時更新您的庫存水平，以確保您在產品庫存不足時始終收到通知。這樣，您就可以隨時在家中舒適地透過存取 Yakkyofy 帳戶中的「虛擬倉庫」標籤來檢查您的庫存。 #即時出貨追蹤 一旦訂單完成，Yakkyofy 就會在 Yakkyofy 儀表板上上傳您向我們出貨的每筆訂單的追蹤號碼，同時自動發送電子郵件通知您的最終客戶。另外，借助運輸狀態選項卡，您將始終即時了解包裹的位置以及是否已送達。 #自動訂單履行 別再浪費時間手動支付訂單了！客戶結帳後，啟動您的電子錢包即可自動開始處理您的訂單。無需點擊。 #Bundle Sales Yakkyofy 可讓您在同一訂單中發送單一客戶購買的多件產品，只需支付一次運費。 #標記自動化 Yakkyofy 可讓您新增規則以自動為您的產品新增標記。 #Multistore Dashboard 您可以將所有 Shopify 和 Woocommerce 商店連接到 Yakkyofy 帳戶，並從一個地方管理您的所有訂單。 #只有一個合作夥伴 Yakkyofy 為您購買您需要的產品，在舊供應商缺貨時尋找新供應商，管理您產品的定制並組織您的庫存交付。 Yakkyofy 將為您的業務提供所有採購和物流服務，並協助您僅透過一個帳戶和一個合作夥伴管理所有商店、所有訂單、報價和運輸。 #支援如果您有任何疑問或需要技術協助，請透過線上聊天與我們聯繫或發送電子郵件至 [email protected] 或在此處觀看我們的視訊教學 https://yakkyofy.com/直銷-視訊-教程/