直運軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 希臘

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
直運軟體允許線上零售商無需預先購買庫存即可提供待售產品。相反，零售商僅在顧客下單並付款後才購買商品。然後這些物品直接從批發商的倉庫運送給客戶。希望避免投資大量庫存或倉庫空間的電子商務企業可以利用一件代發軟體來有效地啟動或發展其業務。
提議新的應用程式
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers ...
ShipStation
shipstation.com
使用電子商務賣家的第一選擇 ShipStation 匯入、管理和運送您的訂單。我們與 150 多個最受歡迎的市場、購物車和營運商整合。另外，您可以根據需要擁有任意數量的銷售管道和運營商。透過 ShipStation，您可享高達 82% 的承運商獨家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售價格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即開始 30 天免費試用，防止錯誤並將您的運輸時間縮短一半。
Spocket
spocket.co
在機器學習的幫助下，Spocket 正在徹底改變直銷市場，並幫助線上零售商與亞馬遜競爭——消除零售商持有庫存的需要並消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企業家能夠開設和擴展其線上商店，重點關注美國和歐盟的產品。透過仔細審查供應商，商家和客戶可以確保快速運輸、優質且一致的產品、品牌發票和世界一流的客戶支援團隊。成為 Spocket 革命性願景的一部分，透過使用直銷模式並解決價值 1.1 兆美元的庫存扭曲問題，消除線上和實體零售中的庫存。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的電子商務物流和運輸軟體解決方案之一。超過 24000 種 COD 服務並使用印度多個快遞合作夥伴按時交付您的產品。無運輸限制。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 協助超過 23,000 家電子商務企業在最關鍵的流程（運輸）上節省時間、精力和金錢。連接到您最喜愛的承運商並在全球範圍內高效運送。透過品牌追蹤郵件、追蹤頁面和完全自助式退貨入口網站超越客戶期望。透過可擴展的 Sendcloud 運輸平台，讓您的商店為國際發展做好準備。
Dropified
dropified.com
Dropified 讓您能夠自動化您的 eBay/AliExpress 直銷業務，或推出您自己的客製化品牌補充品，直銷給您的客戶。
Shippo
goshippo.com
您在一處進行可擴展運輸所需的一切，以及頂級承運商提供的最優惠費率。無縫同步來自所有頂級電子商務平台的訂單，並獲得全球 40 多家承運商（包括 UPS、USPS 和 FedEx）的最優惠價格。 Shippo 的端對端多承運人運輸軟體功能齊全，可隨著您的需求成長而為您提供支援。在整個履行過程中實現工作流程自動化，使其易於擴展。超過 10 萬個品牌信賴 Shippo。主要功能包括： >> 適用於每個企業的端到端運輸平台- 使運輸成為您業務的無縫組成部分- 連接您的電子商務平台或將我們的實施就緒API 直接構建到您的工作流程中，透過智慧快速履行訂單預設值和可配置的自動化，並獲得見解，幫助您透過分析和報...
Easyship
easyship.com
Easyship 是世界領先的線上運輸軟體。我們直覺的平台與 BigCommerce、Magento、Shopify、ShopifyPlus、Squarespace、Ebay、Amazon 等頂級電子商務市場以及 Kickstarter 和 Indiegogo 等眾籌網站集成，讓您在單一儀表板中管理所有訂單和運輸活動。立即獲得 USPS、UPS 和 FedEx 等頂級快遞公司預先商定的折扣費率，無需任何最低限額或帳戶要求，然後比較費率並可節省高達 91% 的零售折扣。 Craighill、MoMA 和 IronMan 等品牌使用 Easyship 來優化其運輸流程、客戶體驗並節省日常運輸費用。
Modalyst
modalyst.co
使用 Modalyst，無需預付庫存成本 - 採購 40 多個類別的數百萬種產品，其中包括精心挑選的美國供應商，並將訂單直接發送給您的客戶。
Convictional
convictional.com
Convictional 幫助成熟的零售商推出新的交叉銷售、代發貨和市場計劃。零售商使用我們的平台來採購、加入任何供應商並與任何供應商進行交易，包括我們由 5,000 多家精心策劃的代發貨供應商組成的網路。透過與 Shopify、Magento 2、BigCommerce、WooCommerce 的整合以及 CSV 上傳和對 EDI 的支持，我們的客戶在不到一天的時間內就加入了品牌。對於符合資格的零售商，我們將與您的團隊合作，確定客戶喜愛的品牌和類別，同時確保它們符合您的策劃標準和業務要求。 Indigo、Harry Rosen、The Fascination、HD Supply、Scandi...
Planio
plan.io
工程師專案成功：問題追蹤、專案管理、版本控制、幫助台、文件同步、Wiki 和聊天。
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU 為電子商務賣家提供簡化的採購和超高效的物流。憑藉直接接觸中國供應商的第一手資料以及完善可靠的全球交付系統的基礎設施，賣家可以提高整個生態系統的銷售業績並降低成本。
Crowdship
crowdship.io
Crowdship 讓零售商能夠快速找到、加入和銷售頂級品牌的產品。立即尋找、裝載和代發貨頂級品牌的產品，無需預先購買庫存。與無限的供應商即時同步產品、定價、庫存、訂單、退貨、付款等。當您進行銷售時，Crowdship 會自動在每個供應商的商店中建立採購訂單。當產品完成後，Crowdship 會同步追蹤訊息，並向每個供應商付款，無需手動輸入。使用 Crowdship 經營自動化代發貨業務。
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe 是一家發展超快的自舉創業公司，為電子商務直銷企業和客戶提供 SaaS 解決方案。
Wholesale2B
wholesale2b.com
在 Amazon、eBay、Shopify、BigCommerce、Weebly、Ecwid、WooCommerce 和許多其他平台上進行 Dropship。或購買一家交鑰匙電子商務商店！
easync
easync.io
尋找熱門商品，自動削弱競爭，賺取最大利潤。將產品從 Amazon、WalMart、Overstock、Aliexpress 等直接運送到 Ebay 和 Shopify 的簡單方法。
Inventory Source
inventorysource.com
Inventory Source 是世界上最大、運營時間最長的 Dropship 數據解決方案提供商”，將經銷商直接與其 Dropship 供應商計劃連接起來，並允許經銷商有效管理產品目錄更新。 Inventory Source 總部位於佛羅裡達州傑克遜維爾，業務遍及全球，為世界多個國家的數千名客戶提供服務。
Duoplane
duoplane.com
Duoplane 是一款針對零售商和供應商的直運自動化軟體，可讓您擴展業務營運並加強重要關係。透過 Duoplane，您可以完全自動化大部分後端流程：訂單管理、目錄更新、發票付款等。 Duoplane 將您的訂單資訊組織在一處，並透過儀表板和警報即時準確地告訴您需要了解的資訊。如果您厭倦了無法擴展繁瑣任務的手動操作，那麼是時候在 www.duoplane.com 上與您的直銷好友見面了
ShipperHQ
shipperhq.com
與 ShipperHQ 一起實現期望！ ShipperHQ 可以輕鬆個人化您在線上為客戶提供的運費和方式。無論您是想減少購物車廢棄率、降低運輸成本、提供國際運輸（或以上所有功能），ShipperHQ 都可以讓您自訂結帳方式，以符合您的特定業務目標。 ShipperHQ 擁有十多年為全球數以萬計的零售商提供服務的經驗，透過先進的電子商務運輸管理工具，您可以靈活地設定免費送貨、按產品客製化費率、進行促銷活動等。控制向客戶收取的運費 • 為指定的產品組制定自訂和即時運費 • 設定特定地理區域、產品重量、價格門檻、購物車數量和客戶的運輸成本 • 增加特別折扣、附加費和促銷，包括免費送貨• 啟用表費率、...
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro 是 StoreHippo 的一項計劃，旨在透過向電子商務企業主提供運輸聚合服務來提供快速、低成本且簡化的物流解決方案。
Sell The Trend
sellthetrend.com
真正的一體化代出貨解決方案，提供真正的致勝產品、創新產品導入和一鍵式訂單履行。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一流的多供應商商務平台，無論整合類型為何，它都可以無縫連接貿易夥伴。我們的現代解決方案使零售商和品牌能夠連接、協調和發展他們的商務平台，透過利用和分析重要的第一方數據、降低庫存風險和策劃擴大的品種來控制他們的客戶體驗。透過提高客戶商務計畫的可見性，Logicbroker 可以更好地定位零售商和品牌，實現變革性成長。隨著業務需求和需求的變化，Logicbroker 能夠在 3P 和 1P 之間快速切換供應商和產品履行，並負責任地尋找新的庫存來源，以維護您的品牌完整性並滿足您的交付承諾。我們與多個垂直領域的中階市場和企業製造商及零售商合作，包括健康與保健、家居裝修、消費性...
Cymbio
cym.bio
Cymbio 透過世界上第一個端到端直運和市場平台幫助品牌實現數位銷售成長。我們包羅萬象的 B2B 自動化中心支援所有系統、協議和供應商，同時將品牌無縫地暴露在全球零售生態系統中。 Cymbio 為 800 多家零售商、市場、百貨公司和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，並為數百個品牌提供服務，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我們很自豪能夠在不改變任何當前系統或流程的情況下實現品牌完整零售設定的自動化，簡化產品資料、圖像、地圖、分類、庫存同步、訂單、計費、追蹤、退貨等等。
Shipfusion
shipfusion.com
我們為零售商的電子商務業務提供履行解決方案。我們在芝加哥、紐約和多倫多設有倉庫，可在美國、加拿大和國際範圍內提供訂單履行服務。我們的客製化軟體使我們的客戶能夠完全控制他們的運輸，並即時監控履行過程。
Calcurates
calcurates.com
Calcurates 是一種基於雲端的完整運輸解決方案，可在結帳時計算並向客戶顯示正確的方法和費率。它幫助電子商務與主要運輸承運商（DHL、UPS、USPS、FedEx 等）無縫集成，以獲得即時費率、列印標籤並追蹤發貨情況。
Syncee
syncee.co
Syncee 是一個全球 B2B 直銷和批發平台，旨在幫助零售商和供應商建立聯繫。 Syncee Marketplace 上有數以百萬計的各種類別的可立即銷售、高利潤的產品。來自美國/加拿大/歐盟/英國/澳洲等地的供應商為其產品提供快速運輸。 Syncee 擁有適合大大小小的線上零售企業的所有工具，可幫助他們的商店更上一層樓。使用該平台的其他解決方案，Syncee DataFeed Manager 商家可以使用 CSV、XML、XLS(X)、JSON 和 TXT 等格式的產品資料來源檔案將產品上傳到其線上商店。 Syncee 提供自動產品資料上傳、更新和訂單資料同步的解決方案。
AppScenic
appscenic.com
AppScenic 是電子商務自動化（直銷和批發）的終極平台，為您提供隨時隨地銷售更多產品所需的所有工具。我們將世界各地的電子商務企業主與來自頂級國家的優質直銷和批發供應商聯繫起來。加入 AppScenic 市場後，您可以存取超過 1,000,000 種直銷和批發產品。最重要的是，我們在您和我們的供應商之間提供24/7 價格和庫存同步、全自動訂單、自動將追蹤號碼匯入您的商店、自訂定價公式以及包含業界最具創新功能的強大儀表板。這是您從未見過的電子商務。
Ali2Woo
ali2woo.com
「Dropshipping with Banggood for WooCommerce」的擴充。輕鬆在 Banggood 上搜尋和導入產品！ Banggood 入口網站的 Dropshipping 擴充。 - 匯入產品 - 按特定運送選項過濾並反白產品 - 從特定類別或交易頁面批次匯入產品 - 連接多個 woocommerce 商店 此擴充功能與 Dropshipping 和 Banggood for WooCommerce 一起使用
Doba
doba.com
Doba 是業界領先的直銷平台，適合有抱負且成熟的電子商務企業家。我們傑出的產品目錄包含超過 100 萬種商品，提供各種產品類別，同時保持品質保證。直銷業務模式使企業家能夠將產品直接運送給消費者，而無需儲存庫存或運輸物流的麻煩。直銷還提供了重要的盈利機會，因為產品以批發價提供。 Doba 彌合了零售商和供應商之間的差距，建立了簡化的聯繫並建立了成功經營業務所需的必要關係。 Doba 為業界帶來了電子商務企業家所缺少的元件，並從頭到尾簡化了直銷業務。
Shippit
shippit.com.my
運輸和交付 我們的技術和智慧承運商分配使多承運商連接變得簡單，因此您可以提供更多的交付選擇和可持續、經濟高效的運輸。當您的運輸需求複雜時，我們的專業運輸服務會照顧您的運輸業務，以便您可以專注於發展您的業務。履行和優化我們的平台與您現有的電子商務軟體無縫連接，負責為您的商店、品牌和地點提供運輸服務。它是任務關鍵型運輸軟體，配有幫助您的業務成長所需的履行自動化和運輸分析。購買後體驗 我們的購買後體驗解決方案可自動追蹤任何電信業者的通知。結合我們的內部交付支援和自助退貨門戶，我們可以幫助您分享與您的業務相適應的更好的客戶體驗。
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy 幫助店主完全自動化 Woocommerce Dropshipping 商店的管理。 Yakkyofy 為您尋找要銷售的產品，也帶有您自己的徽標，只需點擊幾下即可幫助您將它們匯入您的商店，並自動處理您的所有訂單履行流程。 ##主要功能 憑藉我們令人驚嘆的功能脫穎而出並擊敗您的競爭對手！ #即時產品報價借助我們的 Chrome 擴充功能，即時搜尋並找到數千種產品，只需點擊幾下即可將它們添加到您的 WooCommerce 商店。 #免費享有Yakkyofy的軟體 Yakkyofy完全免費供您使用： -無月費 -免費無限訂單履行 -免費產品採購 -免費多商店管理 -無倉儲費 您只需為...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一種簡單的商業工具，可以解決品牌的庫存管理難題，並將所有電子商務和批發銷售管道連接到一個集中中心。整合、優化和無縫擴展您的品牌，而您的銀行預算可以用於其他需求。在對全通路訂單和庫存管理解決方案做出任何決定之前，請先到 Blastramp 總部試一試。我們致力於品牌的一大躍進！主要功能 - 專為擁有多個銷售管道的小型但成長型品牌而打造 - 強大的庫存和訂單管理功能 - 集中中心管理從工廠 PO 到退貨管理的整個生命週期。 - 以訂單為中心的 CRM 功能鞏固了品牌員工、供應商、銷售代表、3PL/倉庫和客戶之間的溝通。 - 簡單的定價結構（無隱藏費用） 整合：ERP -...
Kentro.io
kentro.io
Kentro：電子商務的下一代 ERP 在電子商務營運需要敏捷性和效率的時代，Kentro 成為 NetSuite 或 SAP 等傳統 ERP 系統的現代替代品。作為一款基於雲端的多通路 ERP，Kentro 專為電子商務領域而設計，提供了一系列功能，可以以極低的成本和複雜性簡化營運。為什麼選擇肯特羅？現代 ERP 解決方案：Kentro 專為電子商務時代而構建，以其直觀的設計和先進的功能超越了老式系統。經濟高效：以更實惠的價格體驗 NetSuite 或 SAP 等高階 ERP 系統的強大功能。使用者友善的介面：透過易於使用且高效的介面瀏覽您的電子商務操作。即時營運：透過即時庫存管理、訂單履行...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是專為互聯商務而打造的現代化零售營運平台。 Flxpoint 將您的供應鏈與銷售管道連接起來，並實現電子商務營運的完全自動化。大規模銷售，無需手動流程或客製化開發，以免拖慢您的速度。
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salehoo.com
SaleHoo 為電子商務創業家提供專用工具和資源。該平台透過經過審查的批發和直銷供應商目錄、優質產品和強大的直銷自動化工具簡化了線上銷售。會員可以使用市場研究工具來尋找流行產品、銷售率和利潤率等資訊。 SaleHoo 還主辦了一個擁有 137,000 人的強大社群論壇，並提供專家主導的電子商務培訓。
Airhouse
airhouse.io
Airhouse 是高成長 DTC 品牌的履行和物流提供者。我們經營著一個由強大技術連接的全球高效能倉庫網路。以世界最大品牌的效率進行規模化。