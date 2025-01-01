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無人機分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

企業利用無人機分析軟體來存取、觀察和審查無人機捕獲的航空數據。這些先進的工具提供測量位置的 2D 和 3D 表示，包括坡度圖和數位表面模型等功能。此外，它們還有助於距離測量和長度、面積和體積的計算，對於評估庫存數量特別有用。 無人機分析工具主要針對資料分析師，從航空數據中提取有價值的見解。尤其是建築和採礦企業，可以利用這些見解進行快速、精確的庫存分析，超越傳統方法。此外，它們還透過驗證機械是否遵守法規來幫助確保合規性和安全性。企業無人機分析軟體對於保險和物業管理公司也很有價值，可以透過影像分析簡化檢查，特別是對於屋頂等具有挑戰性的區域。

提議新的應用程式


DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

DroneDeploy是一個現實捕獲平台，結合無人機、機器人和360攝像頭，自動化數據捕獲與分析，應用於建築、能源等行業。

Mapware

Mapware

mapware.com

Mapware是一款雲端無人機 mapping 軟體，可將2D照片轉換為3D環境，適用於各種規模的地圖生成，易於從任何設備訪問。

Skycatch

Skycatch

skycatch.com

SkyCatch是一個地理空間數據軟件，支持無人機數據收集與分析，幫助用戶在建築、採礦等行業進行準確的數據捕獲及決策。

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Dronedesk是一個無人機操作員的業務管理及飛行計劃應用，提供CRM、資產管理、飛行記錄等多項功能，以簡化無人機操作。

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek是一個雲端資產建模和分析平台，將數據轉換為可互動的3D數字雙胞胎，讓用戶遠程檢查資產狀況並獲取深入見解。

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

Civil Tracker 透過無人機照片製作準確地圖與地形模型，讓用戶可按厘米級別查看細節及進行各種測量。

Propeller

Propeller

propelleraero.com

Propeller是一個針對商業無人機操作員和依賴無人機數據的工業公司的雲端平台。

Scanifly

Scanifly

scanifly.com

Scanifly是一款基於無人機的3D建模軟件，可自動化太陽能項目的設計、安裝和管理，提高效率及準確性。

Scopito

Scopito

scopito.com

Scopito是一個雲端平台，用於管理視覺數據，幫助公用事業和DSP存儲、分析及分享檢查影像，提供資產狀況概覽。

Strayos

Strayos

strayos.com

Strayos是一款綜合採礦管理軟件，提供實時數據分析，支持道路管理、庫存報告及鑽爆設計，提升效率與安全性。

TraceAir

TraceAir

traceair.net

TraceAir是一款專為建設者設計的3D現場工作平台，提供準確的拓撲掃描和進度跟蹤，增強建築管理與協作效率。

FlyFreely

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely 是一款幫助企業啟動和管理無人機操作的平台，支援各種操作和法規需求，並可離線規劃任務。

Botlink

Botlink

botlink.com

Botlink是一個雲端操作平台，實時連接無人機和產業，提供數據管理及監控功能。

SenseHawk

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk是一款太陽能資產管理應用，提供地圖視圖、任務管理、文件共享等功能，以簡化建設和運營管理。

FlytBase

FlytBase

flytbase.com

FlytBase是一個企業級無人機自治平台，實現自動化航空數據收集，支持計劃性遠程操作，增強企業工作流程的效率。

Kespry

Kespry

kespry.com

Kespry是一款自動化無人機系統應用，幫助企業輕鬆捕獲、分析和分享航空數據，提升運營效率和數據準確性。

Sensat

Sensat

sensat.co

Sensat是一個視覺化平台，將基礎設施數據轉換為數字版本，幫助項目團隊更好地分析、規劃和決策。

vHive

vHive

vhive.ai

vHive 是一個唯一的軟體解決方案，幫助企業部署自主無人機群，以創建資產的數位雙胞胎。

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