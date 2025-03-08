無人機分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk 是適用於建築和維運團隊的終極太陽能站點應用程式。 SenseHawk 新穎的基於 GIS 的軟體套件使太陽能資產管理就像使用您最喜歡的行動地圖應用程式一樣輕鬆。其生產力和協作工具圍繞著太陽能資產的數位孿生捕獲和組織數據。該應用程式整合並可視化數據，範圍從地形和設計文件到設備資訊和現場活動。由於數據被地理標記到太陽能資產中的特定組件或位置，因此遠端管理變得更加簡單。 SenseHawk 增強了太陽能資產流程和網站運作： + 地圖視圖 上傳 KML、CAD 檔案並為您的網站建立地圖視圖。註釋、新增任務、表單等。讓工地導航變得簡單。 + 照片 瀏覽網站、點擊圖片、建立任務或附加到現有任務。 + 文件/文件 上傳和組織專案文件和文件。共享、管理版本、協作和附加到任務。專案完成後輕鬆移交文件。 + 任務 為您的團隊指派自訂或範本化任務，包括清單、截止日期、評論、文件、照片等。 + 表格 使用功能豐富的數字表格消除紙本表格。數位化、設定規則、收集資訊、根據輸入運行工作流程等等。 + 聊天內建的上下文聊天使個人或團隊的溝通變得簡單，並讓您的團隊專注於任務並保持高效。永遠不要因為缺乏資訊而停下來。 + 範本 表單和任務範本消除了設定重複任務和建立表單的痛苦。為組織或專案內建立範本。共享、導入、更新等等。 + 工作流程 定義工作流程以自動化流程。新增審核、自動建立任務、檢查表單是否符合等。