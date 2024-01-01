無人機分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 福克蘭群島

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企業利用無人機分析軟體來存取、觀察和審查無人機捕獲的航空數據。這些先進的工具提供測量位置的 2D 和 3D 表示，包括坡度圖和數位表面模型等功能。此外，它們還有助於距離測量和長度、面積和體積的計算，對於評估庫存數量特別有用。 無人機分析工具主要針對資料分析師，從航空數據中提取有價值的見解。尤其是建築和採礦企業，可以利用這些見解進行快速、精確的庫存分析，超越傳統方法。此外，它們還透過驗證機械是否遵守法規來幫助確保合規性和安全性。企業無人機分析軟體對於保險和物業管理公司也很有價值，可以透過影像分析簡化檢查，特別是對於屋頂等具有挑戰性的區域。
提議新的應用程式
DroneDeploy
dronedeploy.com
堅定地建設，充滿信心地運作。這就是為什麼成千上萬的建築、石油和天然氣以及再生能源公司每天使用 DroneDeploy 的原因。我們幫助他們使用無人機、機器人和 360 度攝影機自動捕捉現實，並將這些數據整合到一個平台中進行人工智慧分析。從施工進度的空中和地面視圖到自動儀表讀數和甲烷洩漏檢測，DroneDeploy 正在塑造現實捕捉的未來。 https://www.dronedeploy.com/
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一個基於雲端的資產建模和分析平台，可將資料（無人機影像、感測器、熱、GPS、BIM、LiDAR）轉換為可透過網路瀏覽器安全存取的互動式 3D 數位孿生。在您的辦公桌上進行目視檢查，以毫米級細節全面了解資產狀況。無需實地考察即可獲取詳細見解。使用強大的工具來分析結構缺陷。並排查看模型以觀察變化。透過密切監控趨勢來增強預測性維護。資產所有者和工程師使用它來最大限度地降低風險並優化工作流程。 - 在數小時而不是數週內檢查資產 - 減少現場人員 - 成本降低高達 90% - 覆蓋 90% 以上的資產（而不是 20% 的代表性檢查）
Mapware
mapware.com
Mapware 是無人機測繪軟體的未來。在雲端產生更大、更好的 3D 地圖。借助 Mapware 易於使用的介面，任何人都可以使用攝影測量流程將 2D 無人機照片轉變為逼真的 3D 環境。足夠強大，可以應付最大的挑戰。對於任何項目來說都足夠簡單。無論您想要繪製一棟建築、十幾座手機訊號塔、整個油田，甚至整個城市的地圖，Mapware 都是完成這項工作的最佳工具。我們基於瀏覽器的軟體可以透過任何裝置輕鬆存取。
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk 是一款業務管理和飛行規劃 Web 應用程序，旨在幫助無人機操作員節省時間和金錢。它提供了一套完全整合的工具，包括CRM、產品創建、報價和發票、無人機、電池和其他硬體的資產管理（包括維護計劃）、帶認證追蹤的團隊管理、飛行員、無人機或電池的飛行記錄和報告等...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker 將價格實惠的無人機拍攝的圖片轉換為精確的地圖和地形模型，讓每個人都成為虛擬測量員。查看結果 - 跳到新建立的地圖以查看厘米級別的詳細資訊。切換到地形視圖以查看地圖內的斜坡、丘陵和山谷。測量 - Civil Tracker 使測量變得容易。虛擬測量地圖上任何物件的座標和高程。使用直線工具檢查坡度和距離。最後;使用多邊形工具可以輕鬆測量庫存體積、面積和周長。
Botlink
botlink.com
Botlink 是一個基於雲端的營運平台，可將無人機與工業即時連接。
Scanifly
scanifly.com
Scanifly 基於無人機的 3D 建模軟體可自動執行並集中太陽能工作流程中的手動日常任務。現在，您可以以近乎完美的精度、更快的速度和更高的安全性銷售、勘察、設計和安裝項目，同時降低整個流程的軟成本。
Propeller
propelleraero.com
Propeller 是商業無人機營運商和依賴無人機數據的工業公司的領先雲端平台。
Scopito
scopito.com
Scopito 是一個基於雲端的視覺化資料管理平台。它幫助公用事業公司和 DSP 儲存、分析和共享目視檢查的圖像，並提供其資產和資產狀況的概覽。 Scopito 不是基於訂閱的，而是客戶為平台上儲存的每次檢查支付固定金額，並可以選擇基於數量的折扣。 Scopito 配備了強大的影像分析工具和智慧鍵盤快捷鍵，可優化故障偵測和管理的工作流程。可以整合到 SAP 系統。此外，客戶可以選擇將分析外包給 Scopito 團隊，該團隊利用人工智慧演算法和主題專家來完成任務，並直接在平台中提供結果。由於該產品基於雲，因此可以輕鬆共享檢查以進行審查或分析。額外的用戶是免費的，公司可以直接從平台管理存取等級以及...
TraceAir
traceair.net
TraceAir 是唯一專為建築商打造的 3D 現場工作平台。憑藉強大的可視性，我們的軟體在視覺平台中提供準確的地形掃描。我們的白手套服務提供完全交鑰匙協調和無縫隔夜交付。非常簡單的軟體可以輕鬆追蹤進度、測量庫存和污垢平衡、檢查海拔等！ TraceAir 為施工團隊提供準確的數據，以便他們能夠做出更好、更快的決策。
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely 使企業和企業能夠啟動、擴展和維持其無人機營運。在一個簡單易用的平台上規劃、執行和協調您的所有無人機操作。我們透過靈活的平台技術來實現這一目標，該技術可以滿足營運和監管要求的任意組合。我們可以支援從簡單的 VLOS 到複雜的 BVLOS 操作（例如盒裝無人機、送貨和城市空中機動）的所有類型的操作。我們根據您所在國家/地區的監管要求自訂所有資料來源、規則、工作流程、表格和報告，使在一個或多個國家/地區的營運變得輕而易舉。此外，該平台甚至可以離線規劃和執行任務，以確保您可以隨時隨地進行操作。由成熟的商業無人機營運商開發，我們了解營運商在該領域面臨的挑戰。透過 FlyFreely，...
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能夠幫助企業部署自主無人機蜂巢以創建其資產的數位孿生的軟體解決方案。如欲了解更多資訊：www.vHive.ai 或 [email protected]
Strayos
strayos.com
無論您身在何處，都可以存取所有項目資訊。從 3D 模型和拋丸生產結果到庫存報告，Stryos 是您唯一的事實來源。
Skycatch
skycatch.com
適用於實體世界的企業級地理空間資料軟體。 無論資料需求多麼複雜，請了解為什麼全球客戶選擇 Skycatch 解決方案來實現可重複性、高精度和速度。
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk 是適用於建築和維運團隊的終極太陽能站點應用程式。 SenseHawk 新穎的基於 GIS 的軟體套件使太陽能資產管理就像使用您最喜歡的行動地圖應用程式一樣輕鬆。其生產力和協作工具圍繞著太陽能資產的數位孿生捕獲和組織數據。該應用程式整合並可視化數據，範圍從地形和設計文件到設備資訊和現場活動。由於數據被地理標記到太陽能資產中的特定組件或位置，因此遠端管理變得更加簡單。 SenseHawk 增強了太陽能資產流程和網站運作： + 地圖視圖 上傳 KML、CAD 檔案並為您的網站建立地圖視圖。註釋、新增任務、表單等。讓工地導航變得簡單。 + 照片 瀏覽網站、點擊圖片、建立任務或附加到...
FlytBase
flytbase.com
FlytBase 是一個企業級無人機自主平台，可完全自動化航空資料收集工作流程。幾乎不需要人為幹預，使用者就可以使用塢站進行預定且可重複的超視距無人機飛行，所有操作均由遠端指揮中心控制。透過支援應用程式和整合並確保最高的資料安全標準、可靠性和可擴展性，FlytBase 平台可讓使用者將自主無人機無縫整合到企業工作流程中。 FlytBase 在日本東京舉行的 2019 年全球 NTT 數據創新大賽中獲勝。 FlytBase 於 2017 年畢業於思科 Launch Pad 加速器計劃，並獲得 TiE 矽谷頒發的 TiE50 頂尖新創公司獎。 ----- FlytBase 因其創新而獲得多項認可：...
Kespry
kespry.com
Kespry 是商業市場自動化無人機系統的領導供應商。
Sensat
sensat.co
Sensat 是一個視覺化平台，可以幫助所有相關專案團隊更好地協作和決策。透過收集和提供基礎設施數據，我們的平台將現實世界轉化為數位版本。這使得實體產業能夠分析和了解其建築環境並做出更明智的決策。我們與 Aecom、Connect Plus 和 Heathro & Kier 等公司一起，正在徹底改變價值超過 1500 億英鎊的大型民用基礎設施項目的規劃、建設和管理方式。