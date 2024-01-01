無人機分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 玻利維亞

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely 使企業和企業能夠啟動、擴展和維持其無人機營運。在一個簡單易用的平台上規劃、執行和協調您的所有無人機操作。我們透過靈活的平台技術來實現這一目標，該技術可以滿足營運和監管要求的任意組合。我們可以支援從簡單的 VLOS 到複雜的 BVLOS 操作（例如盒裝無人機、送貨和城市空中機動）的所有類型的操作。我們根據您所在國家/地區的監管要求自訂所有資料來源、規則、工作流程、表格和報告，使在一個或多個國家/地區的營運變得輕而易舉。此外，該平台甚至可以離線規劃和執行任務，以確保您可以隨時隨地進行操作。由成熟的商業無人機營運商開發，我們了解營運商在該領域面臨的挑戰。透過 FlyFreely，...