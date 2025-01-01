找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
網域註冊服務供應商（也稱為網域註冊商）協助企業保護網域名稱。這些服務涉及處理域名註冊並通常將其保留一到兩年。網域註冊商通常會提供網域搜尋功能，供使用者檢查所需網域名稱的可用性。這些服務對於旨在建立和維護網站或安全域名以供將來使用的組織至關重要。 此外，網域註冊商還提供網域轉移服務，將已註冊的網域轉移到新的註冊商。有些還提供網域停放服務，讓使用者可以託管簡單的網頁或廣告空間，供網站訪客存取。 頂級和二級域名的註冊商均受到互聯網名稱與數字地址分配機構 (ICANN) 的認可和監督，ICANN 是一家負責管理域名系統的非營利組織。一些網站託管提供者也將網域註冊作為其託管套餐的一部分，為組織提供了一種簡化的方式來管理其網域。
提議新的應用程式
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一個安全的企業電子郵件服務，提供無廣告的業務通信平台，支援組織協作與管理。
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy應用程序幫助用戶創建和管理網站，提供電子商務工具、SEO功能和社交媒體整合，適合小型企業和個人使用。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Hostinger
hostinger.com
Hostinger是一個網絡託管服務應用，提供共享、VPS及雲託管、域名註冊和其他網站管理功能，適合各類用戶需求。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap是一款域名註冊及網絡託管管理應用，提供域名搜索、轉移、託管方案及網絡安全功能，適合個人及企業使用。
Google Domains
domains.google
Google域是一個域名註冊和管理工具，提供用戶友好的界面和域名搜索、購買、DNS設置等功能，便於在線建立形象。
SiteGround
siteground.com
SiteGround是一個網站託管平台，提供快速、安全的託管服務，適合各種網站類型，包括WordPress，並提供全天候客戶支持。
Hover
hover.com
Hover 應用程式幫助用戶為其想法尋找理想的域名，提供業界領先的客戶支持及免費 WHOIS 隱私。
Gandi
gandi.net
Gandi應用程序用於域名購買、註冊和管理，提供DNS配置和電子郵件託管等功能，方便用戶管理線上資產。
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost 應用讓用戶利用拖放功能輕鬆建構 WordPress 網站，適合初學者與專業人士，提供快速入門向導和即時 SEO 建議等功能。
NameSilo
namesilo.com
NameSilo是一個域名註冊和網站託管平台，提供域名管理、DNS設置、SSL證書及電子郵件服務等功能，適合個人和企業使用。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost應用程序幫助用戶管理其網站託管、域名和電子郵件帳戶，並提供網站性能和安全性的監控功能。
Domain.com
domain.com
Domain.com是一個讓用戶購買域名、建立網站並使用網路行銷工具的平台，方便管理域名和增強線上業務。
GreenGeeks
greengeeks.com
GreenGeeks是一個環保的網絡託管平台，提供多種託管計劃，具備良好的速度、安全性和客戶支持。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHCloud是一個雲計算平台，提供基礎設施和應用管理解決方案，包括IaaS、PaaS、防火牆和數據安全性。
Webnode
webnode.com
Webnode 是一個免費的網站建構工具，使用者可以輕鬆地創建和管理網站、部落格或網店，適合初學者及小型企業。
HostGator
hostgator.com
HostGator是一個提供安全和經濟實惠的網絡託管平台，支援各類網站需求，提供靈活的託管方案及高級安全功能。
HugeDomains
hugedomains.com
Hugedomains是一個域名管理平台，用戶可以搜索、註冊和管理域名，並提供各種過濾選項以找到合適的域名。
Sav
sav.com
Sav應用程式提供便宜的域名註冊、超過100個頂級域名的域名備訂，並擁有大型的高價域名及拍賣市場。
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds是一個提供雲端託管解決方案的平台，提供多種託管服務和全天候客戶支持。
Dan.com
dan.com
Dan.com 應用程式用於買賣網域名稱，提供數百萬可供出售的網域，並確保使用者的安全。
Afternic
afternic.com
Afternic 是一個域名購買和銷售平台，提供廣泛的域名選擇和快速轉移服務，幫助用戶有效管理數字資產。
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple提供簡單的域名和DNS管理服務，包括域名註冊、DNS託管和SSL證書。用戶可輕鬆配置和管理其DNS設置。
Zomro
zomro.com
Zomro是一個提供多種託管服務的平台，涵蓋共享託管、VPS、專用服務器及域名註冊等，並具備全天候技術支持和安全保障。
UltaHost
ultahost.com
UltaHost是一個高性能的網絡託管平台，提供VPS、專用伺服器等多種託管服務，確保網站運行快速、穩定和安全。
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains提供域名、網站託管、在線行銷及商業產品，適合各種用戶需求，並提供24/7客戶支持。
Krystal
krystal.io
Krystal是一家提供網頁寄存和雲服務的公司，致力於環保和可持續發展，並提供英國客戶支持。
Regery
regery.com
Regery 應用程式提供廉價的域名註冊、SSL 證書、WordPress 主機及網站監控，允許用戶一鍵選擇並購買域名。
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub 提供高品質、全方位管理的網站托管服務，適用於個人與小型企業，助您輕鬆上線新網站。
101domain
101domain.com
101Domain幫助個人和企業建立、管理及保護其在線形象，提供域名註冊、網絡託管及法務資源。
Pair Networks
pair.com
配對網絡提供多種網站託管解決方案，具備高可用性、24/7 客服支援，適用於各類企業和個人的網絡需求。
A2 Hosting
a2hosting.com
A2託管是一個高性能的網絡託管服務，提供多種託管選項，包括共享、VPS和專用託管，並提供24/7客戶支持和安全功能。
Loopia
loopia.com
Loopia是瑞典最大的網絡託管服務提供商，提供域名註冊、網站托管及數字服務，並以優質支持和安全性聞名。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb託管提供多樣化的網絡託管方案，包含共享、虛擬和專用託管，並提供24/7技術支持和高安全性功能。
Name.com
name.com
Name.com應用提供域名註冊、網站託管和管理工具，幫助用戶簡化在線形象的管理。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV是一個一站式WordPress管理平台，提供插件、託管、安全、SEO等全面工具，方便用戶管理多個網站。
20i
20i.com
20i是一個高效的託管服務平台，便於用戶管理網站、域名和電子郵件，支持WordPress並提供專業客戶技術支援。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada是一個提供快速、安全可靠的網絡託管服務的平台，支持多種託管選項及24/7客戶支持，適合各類型業務及個人使用。
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific 提供網絡託管、專用伺服器、VPS、雲服務及域名註冊，適合不同需求的用戶，並提供24/7客服支持。
Yola
yola.com
Yola是一款網站建設與托管平台，提供多種模板，允許用戶自定義網站，涵蓋照片庫、視頻和網上商店功能。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer提供可靠、安全且經濟的網站託管方案，適用於專業人士和企業，並提供域名註冊及相關服務。
IntecHost
intechost.com
IntecHost是一個提供經濟實惠的網站託管服務的平台，具備高可靠性和安全性，適合各類型用戶管理網站和數據。
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa 是一個網絡託管解決方案，提供共享、WordPress、VPS 等選項，專為中小型企業和個人網站設計，並提供客戶支持和安全保障。
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS是一個域名管理和網站託管解決方案，提供簡便的域名註冊、DNS管理和WordPress託管服務，包含安全功能和客服支持。
Simply.com
simply.com
Simply.com是一款簡化數字資源管理的應用，提供易用的控制面板，方便用戶有效管理其網路空間。
MyLightHost
mylighthost.com
Mylighthost 提供無限帶寬的網站託管方案，簡化網頁應用的管理與維護，支援一鍵安裝及直觀介面，適合各類型用戶。
LogicWeb
logicweb.com
LogicWeb 是一個網路寄存平台，提供 LiteSpeed、NVMe 儲存、自動 SSL 及免費網域等功能，並支援一鍵安裝 WordPress 和每日自動備份。
OnlyDomains
onlydomains.com
唯一平台簡化域名註冊和網站建立，提供域名管理、電子郵件域設置和DNS配置，適合個人及企業提升專業形象。
ElySpace
elyspace.com
ElySpace 是一家專注於管理雲端主機服務的網頁寄存公司，提供安全、可靠的網站主機和全天候技術支援。
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope是一個提供多種網絡託管服務的平台，包括共享託管、VPS和電子郵件託管，適合各種用戶需求。
BGOcloud
bgocloud.com
BGOcloud提供多種雲主機解決方案，包括cPanel Hosting、KVM VPS及OpenVZ VPS，並專注於雲管理和數據安全。
MonoVM
monovm.com
Monovm 提供全面的雲端VPS和網頁託管服務，支援多種作業系統和付款方式，並確保24/7客戶支援及高效能運作。
StableHost
stablehost.com
StableHost是一個低成本的網絡託管平台，提供共享、經銷商、VPS及專用託管，具備用戶友好的界面和全天候客戶支持。
UK2
uk2.net
UK2提供全面的網絡託管解決方案，包括共享、雲和VPS託管，並提供24/7技術支持，適合各種網站需求。
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco 提供免費和低成本的網站託管服務，包含 cPanel、免費 SSL 和30天退款保證，適合個人和商業使用。
Hostitbro
hostitbro.com
HostitBro是一款提供網站託管和管理工具的應用，幫助用戶簡化域名管理、伺服器設定和性能優化。
Uniregistry
uniregistry.com
Uniregistry應用程序提供域名註冊和管理服務，幫助用戶有效管理其域名組合，包括搜索、續訂和轉移域名。
HostStage
host-stage.net
HostStage 應用程式旨在幫助客戶在線上獲得成功，並促進其財務獨立。我們重視客戶滿意度，並邀請用戶分享項目以提供個性化服務。
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost 提供各類網站託管服務，包括共享託管、WordPress 和 WooCommerce 託管及域名註冊，並具備安全及易用的管理功能。
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