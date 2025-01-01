Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 網域註冊提供者 - 最受歡迎的應用程式

網域註冊服務供應商（也稱為網域註冊商）協助企業保護網域名稱。這些服務涉及處理域名註冊並通常將其保留一到兩年。網域註冊商通常會提供網域搜尋功能，供使用者檢查所需網域名稱的可用性。這些服務對於旨在建立和維護網站或安全域名以供將來使用的組織至關重要。 此外，網域註冊商還提供網域轉移服務，將已註冊的網域轉移到新的註冊商。有些還提供網域停放服務，讓使用者可以託管簡單的網頁或廣告空間，供網站訪客存取。 頂級和二級域名的註冊商均受到互聯網名稱與數字地址分配機構 (ICANN) 的認可和監督，ICANN 是一家負責管理域名系統的非營利組織。一些網站託管提供者也將網域註冊作為其託管套餐的一部分，為組織提供了一種簡化的方式來管理其網域。