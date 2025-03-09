網域註冊提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
網域註冊服務供應商（也稱為網域註冊商）協助企業保護網域名稱。這些服務涉及處理域名註冊並通常將其保留一到兩年。網域註冊商通常會提供網域搜尋功能，供使用者檢查所需網域名稱的可用性。這些服務對於旨在建立和維護網站或安全域名以供將來使用的組織至關重要。 此外，網域註冊商還提供網域轉移服務，將已註冊的網域轉移到新的註冊商。有些還提供網域停放服務，讓使用者可以託管簡單的網頁或廣告空間，供網站訪客存取。 頂級和二級域名的註冊商均受到互聯網名稱與數字地址分配機構 (ICANN) 的認可和監督，ICANN 是一家負責管理域名系統的非營利組織。一些網站託管提供者也將網域註冊作為其託管套餐的一部分，為組織提供了一種簡化的方式來管理其網域。
提議新的應用程式
Aplus.Net
aplus.net
Aplus.Net 為小型企業提供從網域註冊到高價值網站寄存和設計服務的協助。
DareToCloud
daretocloud.com
專門為比利時規模化公司提供優質網站維護和託管機構。
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST 為企業和技術愛好者提供廣泛的 IT 服務。從網路託管到虛擬資料中心、專用伺服器和儲存解決方案，我們的所有服務都受益於持續創新，並定期豐富新功能。
Arsys
arsys.net
註冊您的網域並透過 Arsys 購買託管服務。我們的伺服器位於西班牙，可以保證您的網路存在。
Hostitbro
hostitbro.com
HostitBro是一款提供網站託管和管理工具的應用，幫助用戶簡化域名管理、伺服器設定和性能優化。
Hostbillo
hostbillo.com
我們發展最快的前公司 Wisesolution 成立於 2010 年，現已更名為 hostbillo.com 並重新推出。 Hostbillo 在頂尖和最具影響力的網頁寄存公司中佔有一席之地。該公司因在全球範圍內提供高品質、一流的超大規模網站託管而受到高度認可。該公司執行長 Akshay Saini 旨在以極具競爭力的價格向 Hostbillo 客戶和全球各地的客戶傳達和提供尖端且無縫的服務。他擁有詳盡的知識、令人難以置信的經驗以及對網站託管行業的參與。這促使他迅速應對商業和託管行業的每項挑戰，以建立動態技術解決方案並提供卓越的支援。經過仔細檢查，Akshay 先生了解到，在一個單獨的舞台上提供穩定的品質、最快的速度、成本充足和強大的資訊安全是一項棘手的任務，幾乎沒有任何網站寄存服務商有能力完成。他將這些重要因素以及所有潛在的市場陷阱作為首要任務，為這家私人公司「Hostbillo」貢獻了自己的時間、金錢投資和努力。
ArkHost
arkhost.com
經濟實惠、值得信賴、高效能的網站寄存，將 DirectAdmin 整合到 ArkHost 用戶端區域，以實現輕鬆的網站控制。
Suede Hosting
suedehosting.com
我們提供強大的 WordPress 主機、網域和專業電子郵件服務 (Google Workspace)。我們的目標市場一般是企業家/企業主。
MilesWeb
milesweb.com
MilesWeb 於 2012 年推出，是印度快節奏的領先網站寄存服務供應商之一。在 MilesWeb，我們的目標是透過精心設計的託管計劃和日復一日的無盡客戶服務來滿足所有業務需求！我們承諾提供超越客戶期望的服務！在我們的旅程中，我們有才華橫溢的員工陪伴，幫助我們在競爭中保持領先。開始為您的企業選擇值得信賴且可靠的託管合作夥伴！
CDmon
cdmon.com
CDmon 專注於主機代管、網站寄存和網域註冊解決方案。
UK2
uk2.net
UK2提供全面的網絡託管解決方案，包括共享、雲和VPS託管，並提供24/7技術支持，適合各種網站需求。
Subreg
subreg.cz
Subreg 提供網域註冊和管理。
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS是一個域名管理和網站託管解決方案，提供簡便的域名註冊、DNS管理和WordPress託管服務，包含安全功能和客服支持。
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
WebHostingPad.com 成立於 2005 年，是 Linux 平台上經濟實惠的共享網路託管解決方案的領導者。我們的目標是讓您能夠以簡單且經濟的方式創建和維護強大的線上形象。我們的芝加哥辦事處提供 24/7 支援。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer提供可靠、安全且經濟的網站託管方案，適用於專業人士和企業，並提供域名註冊及相關服務。
101domain
101domain.com
101Domain幫助個人和企業建立、管理及保護其在線形象，提供域名註冊、網絡託管及法務資源。
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple提供簡單的域名和DNS管理服務，包括域名註冊、DNS託管和SSL證書。用戶可輕鬆配置和管理其DNS設置。
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds是一個提供雲端託管解決方案的平台，提供多種託管服務和全天候客戶支持。
UltaHost
ultahost.com
UltaHost是一個高性能的網絡託管平台，提供VPS、專用伺服器等多種託管服務，確保網站運行快速、穩定和安全。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV是一個一站式WordPress管理平台，提供插件、託管、安全、SEO等全面工具，方便用戶管理多個網站。
Tsohost
tsohost.com
Tsohost 提供 Linux、Windows、電子郵件和主機網站寄存服務以及網域註冊。
LogicWeb
logicweb.com
您的 #1 虛擬主機，配備 LiteSpeed、NVMe、JetBackup、自動 SSL、免費網域*、一鍵式 WordPress 安裝、每日自動備份。
IntecHost
intechost.com
IntecHost是一個提供經濟實惠的網站託管服務的平台，具備高可靠性和安全性，適合各類型用戶管理網站和數據。
StableHost
stablehost.com
StableHost是一個低成本的網絡託管平台，提供共享、經銷商、VPS及專用託管，具備用戶友好的界面和全天候客戶支持。
MyLightHost
mylighthost.com
Mylighthost 提供無限帶寬的網站託管方案，簡化網頁應用的管理與維護，支援一鍵安裝及直觀介面，適合各類型用戶。
MonoVM
monovm.com
Monovm 提供全面的雲端VPS和網頁託管服務，支援多種作業系統和付款方式，並確保24/7客戶支援及高效能運作。
HostStage
host-stage.net
我們的核心目標是推動客戶在網路上取得成功，幫助他們實現財務獨立。因此，我們不僅關注客戶滿意度，還邀請用戶向我們介紹他們的項目，以便以前所未有的個人化方式為他們提供服務。
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco 提供免費和低成本的網站託管服務，包含 cPanel、免費 SSL 和30天退款保證，適合個人和商業使用。
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope是一個提供多種網絡託管服務的平台，包括共享託管、VPS和電子郵件託管，適合各種用戶需求。
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific 提供網絡託管、專用伺服器、VPS、雲服務及域名註冊，適合不同需求的用戶，並提供24/7客服支持。
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost 提供各類網站託管服務，包括共享託管、WordPress 和 WooCommerce 託管及域名註冊，並具備安全及易用的管理功能。
BGOcloud
bgocloud.com
BGOcloud提供多種雲主機解決方案，包括cPanel Hosting、KVM VPS及OpenVZ VPS，並專注於雲管理和數據安全。
Zomro
zomro.com
Zomro是一個提供多種託管服務的平台，涵蓋共享託管、VPS、專用服務器及域名註冊等，並具備全天候技術支持和安全保障。
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub 提供高品質、完全託管和優質的網站託管服務，讓您的新網站上線。保證提供最好、最可靠的無限個人和小型企業網站寄存。
HostZop
hostzop.com
Hostzop 是一家位於印度欽奈的完整網路解決方案公司。它為您提供最好的客戶滿意度。 Hostzop 一直在印度金奈以最具競爭力的價格提供可靠的託管服務。我們強調提供更好的服務，確保流程的每一步都有您的陪伴；從建議合適的網域到線上託管您的網站。透過 Hostzop 透過經濟實惠的網站寄存計畫拓展您的線上業務。當市場上充斥著網頁設計機構時，找到最好的託管提供者可能非常困難。我們是印度欽奈的一家領先託管公司。您可以使用我們的經銷商託管套餐來發展您的業務。我們的專用伺服器非常適合在一台伺服器上託管多個網站。
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost是一個提供網頁託管及相關服務的平台，為用戶提供管理和優化託管需求的工具，並確保速度與安全性。
Nexcess
nexcess.net
Nexcess 幫助網站和商店更快上線並實現成長。 23 多年來，我們一直為小型企業、大型企業以及為其創作的設計師、開發人員和機構提供服務和支援。無論我們是投資新功能、功能、產品，或是投資組合收購，我們始終不斷創新，以滿足我們所服務社區的需求。用戶信任 Nexcess，因為我們在世界各地經營數十萬個網站和商店。我們的客戶每天都依賴我們提供更快的速度、更強的安全性、固有的可擴展性以及超越的支援。 - 23 年的託管經驗- 管理500,000 個網站- 10 個全球資料中心- 受人尊敬的合作夥伴和聯盟計劃- Inc. 5000 11 次獲獎者- Magento 協會白金合作夥伴- 24/7/365 支持Nexcess 的完全託管託管，更好內建。
Koerge
koerge.com
Koerge 是一家網頁寄存公司，由擁有 10 多年行業經驗的創辦人創建，旨在創建理想的網站託管平台。我們幫助企業在線上啟動並取得成功。取得網域名稱、虛擬主機和專業電子郵件地址。
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost成立於2017年。這肯定會將您網站的效能提高近 10 到 100 倍。他們以非常實惠的價格提供 Linux 共享主機、Windows 共享主機、Linux VPS、Windows VPS、專用伺服器等。 KemuHost 是發展最快的網站寄存解決方案供應商之一。 KemuHost 不斷革新新方法，提供輕快、堅不可摧且可靠的網站寄存解決方案，使人們能夠充分利用其數位存在的潛力。 KemuHost 總部位於印度，為全球用戶提供全面的工具，因此任何人，無論是新手還是專業人士，都可以透過我們的網站寄存解決方案上網並發展他們的數位形象。他們在澳洲、加拿大、法國、德國、波蘭、新加坡和英國設有伺服器。他們提供極快的網站託管解決方案，非常適合您的需求，無論您是剛啟動您的網站、新部落格還是流行的商業網站，KemuHost 都能滿足您的所有託管需求。無論您從未經營過網站，還是專業開發人員，他們的 24/7/365 支援專家隨時為您提供協助。
INWX
inwx.com
每天 24 小時全天候註冊和管理您的網域。透過即時註冊，您可以在幾秒鐘內獲得大量網域。自行定義註冊人、其他聯絡人以及具有所有支援的記錄類型的名稱伺服器。
HostRiver
hostriver.ro
我們始終關注客戶，因為他們值得我們給予所有關注。首先，他們是我們的朋友，而不僅僅是我們的客戶。這就是我們提供及時和專業支援的原因，因為它們是 HostRiver 的首要任務。我們提供最新一代的伺服器和技術，提供最好的網站託管服務。如果我們想要發展我們的業務，在此之前我們需要滿足任何客戶，這就是我們的目標。
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media 自2008 年起提供一系列網頁寄存，如WordPress、Lucee、VPS 和專用伺服器以及網域服務。信賴的良好企業成立託管公司。 Host Media 為傑出個人的支持者感到自豪，例如贊助 F1 學院車手 Abbi Pulling 以及為英國各地的慈善機構提供免費網域和主機。
Hostilica
hostilica.com
我們專注於提供所有網站託管解決方案，為世界各地的企業和企業家提供可靠、快速和專業的網站託管服務，並根據每個人的規模和需求進行客製化。
GrowLast
growlast.com
GrowLast 是一家頂級網頁寄存和網域供應商，為世界各地的企業和個人提供快速、可靠且安全的雲端託管解決方案。 GrowLast 致力於提供無與倫比的速度和正常運行時間，其雲端託管服務針對效能進行了最佳化，確保網站快速加載並平穩運行。除了提供閃電般快速的雲端託管之外，GrowLast 還為客戶提供免費網域和免費 SSL 證書，以確保他們的網站安全且可供訪客存取。此外，知識淵博、友善的專家團隊提供 24/7 全天候支持，客戶可以放心，他們的網站得到妥善管理。無論您是要啟動新網站還是希望將現有網站遷移到更可靠的託管解決方案，GrowLast 的雲端託管服務都是完美的選擇。憑藉最先進的基礎設施、無與倫比的安全功能以及對客戶滿意度的承諾，GrowLast 是任何希望放心託管網站的人的理想合作夥伴。
Fozzy
fozzy.com
高品質和快速的共享主機 Fozzy 。可靠的 VPS 和域名註冊。我們很樂意 24/7 解答您的問題
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Webnode
webnode.com
Webnode 是一個免費的網站建構工具，使用者可以輕鬆地創建和管理網站、部落格或網店，適合初學者及小型企業。
Hover
hover.com
Hover 應用程式幫助用戶為其想法尋找理想的域名，提供業界領先的客戶支持及免費 WHOIS 隱私。
Domain.com
domain.com
Domain.com是一個讓用戶購買域名、建立網站並使用網路行銷工具的平台，方便管理域名和增強線上業務。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一個安全的企業電子郵件服務，提供無廣告的業務通信平台，支援組織協作與管理。
SiteGround
siteground.com
SiteGround是一個網站託管平台，提供快速、安全的託管服務，適合各種網站類型，包括WordPress，並提供全天候客戶支持。
Sav
sav.com
Sav應用程式提供便宜的域名註冊、超過100個頂級域名的域名備訂，並擁有大型的高價域名及拍賣市場。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHCloud是一個雲計算平台，提供基礎設施和應用管理解決方案，包括IaaS、PaaS、防火牆和數據安全性。
OnlyDomains
onlydomains.com
唯一平台簡化域名註冊和網站建立，提供域名管理、電子郵件域設置和DNS配置，適合個人及企業提升專業形象。
NameSilo
namesilo.com
NameSilo是一個域名註冊和網站託管平台，提供域名管理、DNS設置、SSL證書及電子郵件服務等功能，適合個人和企業使用。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap是一款域名註冊及網絡託管管理應用，提供域名搜索、轉移、託管方案及網絡安全功能，適合個人及企業使用。
Name.com
name.com
Name.com應用提供域名註冊、網站託管和管理工具，幫助用戶簡化在線形象的管理。
Uniregistry
uniregistry.com
Uniregistry應用程序提供域名註冊和管理服務，幫助用戶有效管理其域名組合，包括搜索、續訂和轉移域名。
Krystal
krystal.uk
Krystal是一家提供網頁寄存和雲服務的公司，致力於環保和可持續發展，並提供英國客戶支持。