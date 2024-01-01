網域註冊提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 庫克群島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
網域註冊服務供應商（也稱為網域註冊商）協助企業保護網域名稱。這些服務涉及處理域名註冊並通常將其保留一到兩年。網域註冊商通常會提供網域搜尋功能，供使用者檢查所需網域名稱的可用性。這些服務對於旨在建立和維護網站或安全域名以供將來使用的組織至關重要。 此外，網域註冊商還提供網域轉移服務，將已註冊的網域轉移到新的註冊商。有些還提供網域停放服務，讓使用者可以託管簡單的網頁或廣告空間，供網站訪客存取。 頂級和二級域名的註冊商均受到互聯網名稱與數字地址分配機構 (ICANN) 的認可和監督，ICANN 是一家負責管理域名系統的非營利組織。一些網站託管提供者也將網域註冊作為其託管套餐的一部分，為組織提供了一種簡化的方式來管理其網域。
提議新的應用程式
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
Google Domains
domains.google
使用 Google 的網域在線上尋找您的位置，並由 Google 的可靠性、安全性和效能提供支援。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
DreamHost
dreamhost.com
透過自己動手的工具、見解和個人化的逐步 SEO 計劃，提高您的搜尋引擎排名並吸引更多客戶造訪您的網站。 DreamHost SEO 工具包功能包括- ... 顯示更多全面的網站審核- 包含任務的個人化SEO 計劃- 每周和每月進度報告- 頁面優化工具- 跟踪最多20 個關鍵字- 跟踪最多4 個競爭對手
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
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在 Hover 找到適合您想法的完美網域。所有網域均配有業界領先的客戶支援和免費的 WHOIS 隱私。今天就說出你的熱情！
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免費建立您自己的網站！您可以在短短幾分鐘內使用 Webnode 建立一個令人驚嘆的網站。加入我們 4500 萬用戶的行列，親自打造一款。
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC 是一家美國網域註冊商和網路託管公司，總部位於亞利桑那州鳳凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 擁有，該公司在加拿大證券交易所（微型股和新興公司的替代證券交易所）上市。 NameSilo 是 ICANN 認可的網域註冊商公司，提供 DNS 網域、網站寄存、電子郵件服務、SSL 憑證和其他網站產品。
HostGator
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HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
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快速、安全且環保的虛擬主機。 網路是環境的巨大污染者。開始在世界領先的環保網路託管供應商上託管您的網站，並對環境產生積極影響！
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找到完美的網站域名就像 1-2-3 一樣簡單。購買網域、建立和託管網站，並享受我們專業的線上行銷工具。
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Afternic 是 GoDaddy 旗下公司，也是全球最大的全方位服務優質網域市場。
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廉價域名註冊、100 多個頂級域名 (TLD) 的域名搶注以及大型優質域名和拍賣域名市場。
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透過 Dan.com 購買和銷售域名。發現數百萬個可供出售的網域。 Dan.com 確保您的安全。
Name.com
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Name.com 位於丹佛，提供網域、網站寄存和超簡單的網站。獨角獸和彩虹是我們客戶支援的標準配備。
A2 Hosting
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A2 Hosting 是您的高效能虛擬主機提供者。在其經過微調的 SwiftServer 平台上託管您的網站，該平台具有 Turbo Server 選項，與競爭解決方案相比，頁面載入速度提高了 20 倍。無論您需要共享主機、經銷商主機、VPS 主機或專用主機，A2 Hosting 都能滿足您的需求。享受由 99.9% 正常運作時間保證支援的超可靠服務以及 24/7/365 Guru Crew 支援團隊的專家支援。
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains 是優質域名領域的全球領導者。立即尋找完美的網域。
Regery
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便宜的域名註冊。 SSL 憑證、WordPress 託管、網站監控。一鍵選擇並購買域名。 ✯ 大多數域區域即時註冊
OnlyDomains
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OnlyDomains 是註冊網域或建立網站的最簡單方法。成立於 2009 年，我們致力於 ✓ 實惠的價格 ✓ 優秀的使用者體驗 ✓ 五星級客戶服務
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains 為全球 100,000 家企業和個人提供網域、主機、線上行銷和商業產品。
101domain
101domain.com
101domain 透過我們的企業網域服務幫助企業創建、維護和保護其線上形象，其中包括網域註冊和管理，以及告知他們任何相關法律變更的法律資源，並將他們推薦給專門從事各個領域的律師 -相關問題。但企業並不是唯一受益於我們強大的網域管理工具和多年行業經驗的人。即使是個人網站也可以從線上保護自己和製定真正經過深思熟慮的網域策略中獲得巨大的好處。
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple 可協助您管理您的網域和 DNS。簡單的域名，包括註冊、轉讓和續約。簡單的 DNS 為我們所有的使用者提供企業級 DNS 服務，簡單的 SSL 可以透過三個簡單的步驟使用 SSL 憑證來保護您的網域。 DNSimple 它也是管理網域和 DNS 的新方法。透過 DNSimple 網域控制平面，即使資源託管在 DNSimple 基礎架構之外，您也可以獲得前所未有的網域和 DNS 可見性和控制。無論您的網域組合有多複雜，DNSimple 都能提供您可以信賴的簡單、安全的網域管理。
HostPapa
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最佳網頁寄存和網域註冊。使用 HostPapa 啟動您的網站並獲得我們所有網站寄存計劃的最佳 24/7 支援。
Zomro
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加入 Zomro.com！我們公司提供廣泛的服務：託管、VPS、外匯 VPS、專用伺服器、FTP 儲存、網域註冊、DDOS 攻擊防護、VPN 服務等等。我們自 2014 年開始工作。技術支援隨時準備為您提供協助。伺服器位於荷蘭，提供了網站的高可用性和效能。我們還提供聯盟計劃，讓您輕鬆賺錢。加入並為每位推薦客戶獲得獎勵。無論您是網站管理員、企業家還是網站所有者，Zomro.com 都能提供全方位的服務來確保您的線上形象。
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Yola 建置並託管網站。您可以從數百個模板中進行選擇，並添加您自己的照片庫、影片和線上商店。網站是免費的，您可以升級您的帳戶，使其包含網站寄存、品牌電子郵件地址和自訂網域。
Simply.com
simply.com
專業、廉價、穩定的網路空間，價格人人都能負擔。 Simply.com 讓網站寄存變得簡單、聰明並且可供所有人使用。 Trustpilot 上 5 顆星。
Pair Networks
pair.com
Pair 是一家網站託管公司，擁有超過 25 年的經驗、99.9% 的伺服器正常運行時間以及各種強大的網站託管計劃，所有這些均由真正員工提供的 24/7 友好技術支援提供支援。
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub 提供高品質、完全託管和優質的網站託管服務，讓您的新網站上線。保證提供最好、最可靠的無限個人和小型企業網站寄存。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立於 2003 年，是一家位於美國新澤西州 Old Tappan 的網站寄存公司，為世界各地的客戶提供最實惠、最可靠的網站寄存解決方案。 AccuWeb Hosting 是一家無債務的私人公司，擁有超過 14 年的經驗。截至目前，AccuWeb Hosting 已為超過 101,025 名滿意的客戶提供服務，而且數字還在增加。 AccuWeb Hosting 的線上支援人員每週 7 天、每天 24 小時開放。為了您的方便，您可以提出支援請求或參與即時線上聊天。所有的票證和聊天請求都得到了高技能的 3 級託管技術人員的滿意答案。大多數支援請求都會在 30 分鐘內...
Loopia
loopia.com
Loopia 自 1999 年以來一直是瑞典最大且領先的託管供應商。
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost 的成立有一個獨特的願景：提供一個託管解決方案，其中包含成功網站所需的一切。透過共享主機、WordPress 主機、WooCommerce 主機、經銷商主機和網域註冊等產品，我們可以滿足您的需求。在 BoostedHost，我們的解決方案包含 SSL、電子郵件、資料庫、備份、AI 防毒和一鍵登台等不可或缺的功能，確保您的網站無縫運作。我們不僅是託管供應商，也是一支充滿熱情的團隊，旨在提供針對每個網站的獨特需求量身定制的卓越服務。無論您是嶄露頭角的部落客還是蓬勃發展的企業，我們的一系列解決方案都能滿足所有人的需求。使用我們直覺的控制面板，導航和管理您的主機帳戶變得輕而易舉。...
StableHost
stablehost.com
StableHost 是一種低成本的網站託管服務，提供從按月到按年的服務計劃。提供企業、經銷商和 VPS 託管以及標準網站寄存服務。
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST 為企業和技術愛好者提供廣泛的 IT 服務。從網路託管到虛擬資料中心、專用伺服器和儲存解決方案，我們的所有服務都受益於持續創新，並定期豐富新功能。
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UK2 的網域和託管解決方案，擁有 24/7 技術支援和 20 年經驗。查看最新優惠，獲取在線表達想法所需的一切。
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
WebHostingPad.com 成立於 2005 年，是 Linux 平台上經濟實惠的共享網路託管解決方案的領導者。我們的目標是讓您能夠以簡單且經濟的方式創建和維護強大的線上形象。我們的芝加哥辦事處提供 24/7 支援。
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb 提供完整的網路服務組合，專注於客戶的成功。
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適合各種場合的高效能託管。加入超過 100 萬家機構、自由工作者、企業和副業者，獲得無與倫比的速度和可靠性。透過我們客製化的直覺式控制面板 My20i，快速輕鬆地管理您的所有網站/應用程式、網域名稱、CDN、SSL 憑證、電子郵件等。 WordPress 專家？為您和您客戶的網站取得 WordPress 暫存、複製、備份、快取、功能齊全的 WordPress 管理員等內建功能（無需臃腫的外掛程式）。遷移到 20i 非常簡單，只要您願意，您只需單擊即可免費從其他主機轉移無限量的網站。我們的專家支援團隊都是好評如潮的網站寄存愛好者。從真正熱愛自己所做的事情的人那裡獲得幫助，而不是從預設的回覆中獲得...
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正確的網域可以改變您的生活。 Uniregistry 可以幫助您找到它。
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為所有網頁寄存套餐提供無限頻寬。您的網站永遠不會因為頻寬問題而宕機。
MonoVM
monovm.com
Monovm 的宗旨是提供一個平台，讓創意和企業在網路上展示。為了在 9 年內為超過 10 萬名客戶實現這一目標，我們設計的服務旨在讓每個人都能在網路上獲得可見度。我們是一站式網站寄存服務供應商，在同一屋簷下提供所有寄存相關服務。我們提供高階專用伺服器、Windows VPS、Linux VPS、RDP、SSD VPS、網域註冊、WordPress 虛擬主機、Linux 虛擬主機和 SSL 憑證。我們的客戶是我們的第一要務，這使得我們的服務本身就處於一流水平，而品質保證是我們所有服務的支柱。我們致力於為人們在線上和線下開始、成長和製作圖像鋪平道路！
HostStage
host-stage.net
我們的核心目標是推動客戶在網路上取得成功，幫助他們實現財務獨立。因此，我們不僅關注客戶滿意度，還邀請用戶向我們介紹他們的項目，以便以前所未有的個人化方式為他們提供服務。
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco 是領先的託管提供者之一，提供免費託管和低成本專業託管。我們的託管價格從每月 0.00 美元到 2.20 美元不等。所有託管方案均附帶 cPanel、免費 SSL、免費遷移、無限資源等等。 Hostpoco 為共享和經銷商託管提供 30 天退款保證。我們提供託管服務，並致力於協助解決客戶的每一個問題。
HostEurope
hosteurope.de
網路成功的背後在於最高水準的效能。我們也透過專門的專家和領先的技術來滿足您的託管需求。
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific 虛擬主機、專用伺服器、VPS、雲端服務和網域名稱。
BGOcloud
bgocloud.com
提供廣泛的託管解決方案，包括 cPanel 託管、專業級 KVM VPS、經濟實惠且可靠的 OpenVZ VPS、Mikrotik 基於雲端的路由器等等。
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost 是全球領先的網站寄存及相關服務供應商。我們為世界各地數百名用戶提供全面的工具，因此任何人，無論是新手還是專業人士，都可以上網並利用我們的網站寄存套餐蓬勃發展。
Nexcess
nexcess.net
Nexcess 幫助網站和商店更快上線並實現成長。 23 多年來，我們一直為小型企業、大型企業以及為其創作的設計師、開發人員和機構提供服務和支援。無論我們是投資新功能、功能、產品，或是投資組合收購，我們始終不斷創新，以滿足我們所服務社區的需求。用戶信任 Nexcess，因為我們在世界各地經營數十萬個網站和商店。我們的客戶每天都依賴我們提供更快的速度、更強的安全性、固有的可擴展性以及超越的支援。 - 23 年的託管經驗- 管理500,000 個網站- 10 個全球資料中心- 受人尊敬的合作夥伴和聯盟計劃- Inc. 5000 11 次獲獎者- Magento 協會白金合作夥伴- 24/7/365...
Koerge
koerge.com
Koerge 是一家網頁寄存公司，由擁有 10 多年行業經驗的創辦人創建，旨在創建理想的網站託管平台。我們幫助企業在線上啟動並取得成功。取得網域名稱、虛擬主機和專業電子郵件地址。
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost成立於2017年。這肯定會將您網站的效能提高近 10 到 100 倍。他們以非常實惠的價格提供 Linux 共享主機、Windows 共享主機、Linux VPS、Windows VPS、專用伺服器等。 KemuHost 是發展最快的網站寄存解決方案供應商之一。 KemuHost 不斷革新新方法，提供輕快、堅不可摧且可靠的網站寄存解決方案，使人們能夠充分利用其數位存在的潛力。 KemuHost 總部位於印度，為全球用戶提供全面的工具，因此任何人，無論是新手還是專業人士，都可以透過我們的網站寄存解決方案上網並發展他們的數位形象。他們在澳洲、加拿大、法國、德國、波蘭、新加坡和英國設...
INWX
inwx.com
每天 24 小時全天候註冊和管理您的網域。透過即時註冊，您可以在幾秒鐘內獲得大量網域。自行定義註冊人、其他聯絡人以及具有所有支援的記錄類型的名稱伺服器。
HostRiver
hostriver.ro
我們始終關注客戶，因為他們值得我們給予所有關注。首先，他們是我們的朋友，而不僅僅是我們的客戶。這就是我們提供及時和專業支援的原因，因為它們是 HostRiver 的首要任務。我們提供最新一代的伺服器和技術，提供最好的網站託管服務。如果我們想要發展我們的業務，在此之前我們需要滿足任何客戶，這就是我們的目標。
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media 自2008 年起提供一系列網頁寄存，如WordPress、Lucee、VPS 和專用伺服器以及網域服務。信賴的良好企業成立託管公司。 Host Media 為傑出個人的支持者感到自豪，例如贊助 F1 學院車手 Abbi Pulling 以及為英國各地的慈善機構提供免費網域和主機。