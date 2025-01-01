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最受歡迎 最近新增 文件掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式

文件掃描軟體旨在取代傳統的實體掃描器。這些平台提供捕獲文件並將其直接上傳到系統的功能。上傳後，文件可以儲存為各種格式，包括 .PDF、.JPEG 和 .TIFF。新建立的文件可以作為附件透過電子郵件發送或直接從平臺本身發送。文件掃描解決方案通常包括儲存和管理先前掃描的文件的功能。 儘管文件掃描軟體幾乎可以被任何企業使用，但它最常用於公司辦公室，支援組織內的多個團隊。例如，銷售人員可能會使用它向客戶發送合同，而人力資源代表可能會向新員工發送錄用通知書。這些解決方案簡化了掃描過程，並有助於降低過度使用紙張所產生的成本。文件掃描軟體通常與文件擷取軟體集成，以確保文件的安全儲存和管理。