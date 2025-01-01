文件掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件掃描軟體旨在取代傳統的實體掃描器。這些平台提供捕獲文件並將其直接上傳到系統的功能。上傳後，文件可以儲存為各種格式，包括 .PDF、.JPEG 和 .TIFF。新建立的文件可以作為附件透過電子郵件發送或直接從平臺本身發送。文件掃描解決方案通常包括儲存和管理先前掃描的文件的功能。 儘管文件掃描軟體幾乎可以被任何企業使用，但它最常用於公司辦公室，支援組織內的多個團隊。例如，銷售人員可能會使用它向客戶發送合同，而人力資源代表可能會向新員工發送錄用通知書。這些解決方案簡化了掃描過程，並有助於降低過度使用紙張所產生的成本。文件掃描軟體通常與文件擷取軟體集成，以確保文件的安全儲存和管理。
提議新的應用程式
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款可將PDF和圖像轉換為LaTeX、DOCX等多種格式的工具，以方便STEM研究人員管理和利用文檔。
OpenRead
openread.academy
OpenRead是一款提升PDF文檔互動的工具，利用AI技術幫助用戶高效總結和分析文檔內容，簡化研究流程。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets是一個基於AI的智能文件處理服務，專注於光學字符識別（OCR）技術，自動化各類文檔數據提取。
Sensible
sensible.so
Sensible是一個開發者優先的平台，用於從文件中提取結構化數據，例如PDF格式的商業表單，支持自定義查詢和多種提取方法。
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai是一款自動化數據提取的AI工具，能從各類文檔中提取數據，幫助企業提升效率並減少錯誤。
Redactable
redactable.com
Redactable 是一款雲端文件修訂工具，能快速、安全地移除PDF及其他文件中的敏感資訊，適合各類需處理機密文件的組織。
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche是一個企業內容管理與業務流程自動化平台，幫助用戶簡化文檔管理及工作流程。
Quino
quino.ai
Quino是一款AI學習工具，提供自動摘要、項目符號筆記、語意搜尋和問答功能，幫助學生學習和測試知識。