文件掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

Redactable

redactable.com

Redactable 是一種基於雲端的文件編輯工具，可協助組織有效率且安全地刪除 PDF 文件和其他文件類型中的敏感資訊。與傳統的手動方法相比，這種由人工智慧驅動的解決方案簡化了編輯流程，可顯著節省時間並增強資料保護。 Redactable 專為企業、律師事務所、政府機構和任何處理敏感文件的組織而設計，可解決與傳統編輯技術相關的挑戰。它消除了使用標記或基本 PDF 編輯工具等手動方法經常遇到的不完整編輯的風險，這可能會使敏感資料容易暴露。 Redactable 解決了手動編輯過程中經常被忽略的兩個關鍵問題。首先，它解決了使用PDF標記軟體在敏感資訊上放置黑框時出現的資料刪除不完整的問題——這種方法實際上並沒有刪除底層資料。其次，雖然某些 PDF 軟體允許編輯文件內容，但它們常常忽略元資料刪除。 Redactable 確保可見內容和隱藏元資料都經過全面編輯，為文件安全提供完整的解決方案。 可編輯的主要功能包括： * 人工智慧驅動的自動編輯，可快速準確地識別敏感訊息 * 與表面黑盒子覆蓋不同，永久編輯可確保完全刪除敏感數據 * OCR 技術用於編輯掃描文件和基於影像的 PDF * 保證元資料刪除，以防止無意的資料洩露 * 與 Box 和 OneDrive 等流行的雲端儲存服務集成，實現無縫工作流程 與傳統的編輯方法相比，Redactable 具有顯著的優勢： 1. 時間效率：使用者報告與手動編輯流程相比，節省了高達 98% 的時間，這使得它比 Adob​​e 或其他 PDF 編輯器快得多。 2. 增強的安全性：與標記或 pdf 標記軟體中的黑盒子等可逆或透視的手動密文方法不同，Redactable 提供對敏感資訊的永久、不可逆的密文。 3. 合規性和可審計性：該平台產生修訂證書，為所有執行的修訂創建清晰的審計追蹤－對於遵守法規的組織來說，這是一個至關重要的功能。 4. 可訪問性：作為基於瀏覽器的解決方案，Redactable 可以從任何具有互聯網連接的設備進行訪問，無需安裝專門的軟體。 5. 多功能性：由於其內建的 OCR 功能，該工具可以處理各種文件類型，包括掃描文件。 使用 Redactable 的組織可以有效地管理大規模的編輯專案、維護文件機密性並確保遵守資料保護法規。無論是編輯單一 PDF 文件還是處理批次文件，Redactable 都提供了使用者友善的介面，可以簡化整個編輯工作流程。透過自動化編輯過程，Redactable 不僅節省了時間，還最大限度地降低了人為錯誤的風險，為保護文件中的敏感資訊提供了更可靠的解決方案。這使其成為處理機密資料的行業（例如法律、醫療保健、金融和政府部門）的寶貴工具。