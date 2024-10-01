文件掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 尼加拉瓜

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文件掃描軟體旨在取代傳統的實體掃描器。這些平台提供捕獲文件並將其直接上傳到系統的功能。上傳後，文件可以儲存為各種格式，包括 .PDF、.JPEG 和 .TIFF。新建立的文件可以作為附件透過電子郵件發送或直接從平臺本身發送。文件掃描解決方案通常包括儲存和管理先前掃描的文件的功能。 儘管文件掃描軟體幾乎可以被任何企業使用，但它最常用於公司辦公室，支援組織內的多個團隊。例如，銷售人員可能會使用它向客戶發送合同，而人力資源代表可能會向新員工發送錄用通知書。這些解決方案簡化了掃描過程，並有助於降低過度使用紙張所產生的成本。文件掃描軟體通常與文件擷取軟體集成，以確保文件的安全儲存和管理。
提議新的應用程式
Mathpix Snip
mathpix.com
數字科學，即刻完成。 使用我們的 AI 支援的文件轉換技術，將影像和 PDF 轉換為 LaTeX、DOCX、Overleaf、Markdown、Excel、ChemDraw 等。
OpenRead
openread.academy
OpenRead 採用尖端的人工智慧技術來增強和徹底改變您的研究體驗。
Sensible
sensible.so
Sensible 是一個開發人員優先的平台，用於從文件（例如 PDF 格式的商業表單）中提取結構化資料。使用 Sensible 將文件自動化功能建置到您的垂直 SaaS 產品中。 使用 Sensible，您可以為任何文件編寫提取查詢並以 JSON 形式返回關鍵事實 Sensible 具有高度可設定性。您可以利用 GPT-4 和其他大型語言模型 (LLM) 在幾分鐘內提取數據，也可以使用 Sensible 的可視化、基於佈局的規則獲得細粒度的控制。透過結合基於佈局和基於 LLM 的提取方法，Sensible 支援整個文件環境，從一致佈局、高度結構化的業務表單到自由格式、可變的法律合約。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets 是一項基於人工智慧的智慧型文件處理服務，專注於光學字元辨識 (OCR) 技術。透過利用自學習演算法，Nanonets 能夠自動從發票、收據、護照、身分證等各種文件中擷取資料。 基於人工智慧的 OCR 技術能夠從任何格式和大小的文檔中識別和提取數據，無論多麼複雜。此外，Nanonets 還提供各種解決方案來幫助客戶簡化文件處理工作流程，例如 AP 自動化、非接觸式發票處理、電子郵件解析和 ERP 整合。 PDF 到Excel、CSV、JSON、XML 和文字。 此外，該服務還提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。 該服務...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是領先的企業內容管理 (ECM) 和業務流程自動化 SaaS 供應商。透過強大的工作流程、電子表格、文件管理和分析，Laserfiche 加速了業務的完成。 Laserfiche 30 多年前率先透過企業內容管理實現無紙化辦公室。如今，Laserfiche 正在利用雲端、機器學習和人工智慧進行創新，幫助 80 多個國家的組織轉型為數位業務。
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在自動提取數據，使企業能夠簡化流程、最大限度地減少錯誤並提高效率。 該系統使用智慧型文件處理（IDP）和光學字元辨識（OCR）從發票、收據、身分證、地址證明、商業證書等各種類型的文件中提取資料。 提取的數據可以在保險、金融、零售、人力資源、物流和醫療保健等各個領域有效利用。例如，保險公司可以自動化文件處理和資料提取、保護敏感資訊、自動化門診索賠以及分析資產組合。 同樣，零售業的企業可以自動提取收據資料、集中客戶資訊並做出準確的產品推薦。 FormX.ai 還提供 API 就緒的資料擷取，允許將該工具無縫整合到現有系統中。對於開發人員來說，...
Quino
quino.ai
Quino 提供自動摘要、重點註釋、語義搜尋和問答工具來幫助您的學習。它還會產生測驗問題，以測試您從您自己上傳的資源中獲得的知識。
Redactable
redactable.com
Redactable 是一種基於雲端的文件編輯工具，可協助組織有效率且安全地刪除 PDF 文件和其他文件類型中的敏感資訊。與傳統的手動方法相比，這種由人工智慧驅動的解決方案簡化了編輯流程，可顯著節省時間並增強資料保護。 Redactable 專為企業、律師事務所、政府機構和任何處理敏感文件的組織而設計，可解決與傳統編輯技術相關的挑戰。它消除了使用標記或基本 PDF 編輯工具等手動方法經常遇到的不完整編輯的風險，這可能會使敏感資料容易暴露。 Redactable 解決了手動編輯過程中經常被忽略的兩個關鍵問題。首先，它解決了使用PDF標記軟體在敏感資訊上放置黑框時出現的資料刪除不完整的問題——這...