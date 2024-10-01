文件掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬丁尼克

Redactable

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Redactable 是一種基於雲端的文件編輯工具，可協助組織有效率且安全地刪除 PDF 文件和其他文件類型中的敏感資訊。與傳統的手動方法相比，這種由人工智慧驅動的解決方案簡化了編輯流程，可顯著節省時間並增強資料保護。 Redactable 專為企業、律師事務所、政府機構和任何處理敏感文件的組織而設計，可解決與傳統編輯技術相關的挑戰。它消除了使用標記或基本 PDF 編輯工具等手動方法經常遇到的不完整編輯的風險，這可能會使敏感資料容易暴露。 Redactable 解決了手動編輯過程中經常被忽略的兩個關鍵問題。首先，它解決了使用PDF標記軟體在敏感資訊上放置黑框時出現的資料刪除不完整的問題——這...