文件掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件掃描軟體旨在取代傳統的實體掃描器。這些平台提供捕獲文件並將其直接上傳到系統的功能。上傳後，文件可以儲存為各種格式，包括 .PDF、.JPEG 和 .TIFF。新建立的文件可以作為附件透過電子郵件發送或直接從平臺本身發送。文件掃描解決方案通常包括儲存和管理先前掃描的文件的功能。 儘管文件掃描軟體幾乎可以被任何企業使用，但它最常用於公司辦公室，支援組織內的多個團隊。例如，銷售人員可能會使用它向客戶發送合同，而人力資源代表可能會向新員工發送錄用通知書。這些解決方案簡化了掃描過程，並有助於降低過度使用紙張所產生的成本。文件掃描軟體通常與文件擷取軟體集成，以確保文件的安全儲存和管理。
提議新的應用程式
Quino
quino.ai
Quino 提供自動摘要、重點註釋、語義搜尋和問答工具來幫助您的學習。它還會產生測驗問題，以測試您從您自己上傳的資源中獲得的知識。
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是領先的企業內容管理 (ECM) 和業務流程自動化 SaaS 供應商。透過強大的工作流程、電子表格、文件管理和分析，Laserfiche 加速了業務的完成。 Laserfiche 30 多年前率先透過企業內容管理實現無紙化辦公室。如今，Laserfiche 正在利用雲端、機器學習和人工智慧進行創新，幫助 80 多個國家的組織轉型為數位業務。
Mathpix Snip
mathpix.com
數字科學，即刻完成。 使用我們的 AI 支援的文件轉換技術，將影像和 PDF 轉換為 LaTeX、DOCX、Overleaf、Markdown、Excel、ChemDraw 等。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets 是一項基於人工智慧的智慧型文件處理服務，專注於光學字元辨識 (OCR) 技術。透過利用自學習演算法，Nanonets 能夠自動從發票、收據、護照、身分證等各種文件中擷取資料。 基於人工智慧的 OCR 技術能夠從任何格式和大小的文檔中識別和提取數據，無論多麼複雜。此外，Nanonets 還提供各種解決方案來幫助客戶簡化文件處理工作流程，例如 AP 自動化、非接觸式發票處理、電子郵件解析和 ERP 整合。 PDF 到Excel、CSV、JSON、XML 和文字。 此外，該服務還提供Web Scraper、Image to Excel和Image to Text工具。 該服務透過自動化手動數據輸入幫助客戶節省時間和金錢。成功用例的例子包括馬裡蘭州的補救承包商透過 Nanonets 的發票提取為其應付帳款團隊節省了 90% 的時間、Expatrio Global Services GMBH 透過 Nanonets 的 OCR 實現了手動資料輸入時間減少 95% 以及 In2 專案管理層利用Nanonets 的AI 幫助一家供水公司節省了70 萬澳元。 Nanonets 為最常見的文件類型（例如發票、收據、身分證、選單卡、履歷、表格和儀表讀數）提供即用型解決方案。 客戶只需點擊幾下即可建立和設定自己的客製化模型。客戶還可以與 Nanonets 專家預約 30 分鐘的免費諮詢，以獲得客製化的解決方案
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在自動提取數據，使企業能夠簡化流程、最大限度地減少錯誤並提高效率。 該系統使用智慧型文件處理（IDP）和光學字元辨識（OCR）從發票、收據、身分證、地址證明、商業證書等各種類型的文件中提取資料。 提取的數據可以在保險、金融、零售、人力資源、物流和醫療保健等各個領域有效利用。例如，保險公司可以自動化文件處理和資料提取、保護敏感資訊、自動化門診索賠以及分析資產組合。 同樣，零售業的企業可以自動提取收據資料、集中客戶資訊並做出準確的產品推薦。 FormX.ai 還提供 API 就緒的資料擷取，允許將該工具無縫整合到現有系統中。對於開發人員來說，該工具提供了低程式碼環境，簡化了資料提取並減少了手動輸入的需要。 此外，FormX.ai 使企業能夠實現醫療保健行業醫療記錄的自動化和數位化，以確保數據準確性、改善患者護理並消除人為錯誤。 該工具受到國際公司的信賴，支援各種文件格式，包括發票、收據、採購訂單、銀行對帳單、合約、申請、裝運單、會員申請、年度報告、證書、許可證和簿記。
Sensible
sensible.so
Sensible 是一個開發人員優先的平台，用於從文件（例如 PDF 格式的商業表單）中提取結構化資料。使用 Sensible 將文件自動化功能建置到您的垂直 SaaS 產品中。 使用 Sensible，您可以為任何文件編寫提取查詢並以 JSON 形式返回關鍵事實 Sensible 具有高度可設定性。您可以利用 GPT-4 和其他大型語言模型 (LLM) 在幾分鐘內提取數據，也可以使用 Sensible 的可視化、基於佈局的規則獲得細粒度的控制。透過結合基於佈局和基於 LLM 的提取方法，Sensible 支援整個文件環境，從一致佈局、高度結構化的業務表單到自由格式、可變的法律合約。
OpenRead
openread.academy
OpenRead 採用尖端的人工智慧技術來增強和徹底改變您的研究體驗。
Redactable
redactable.com
Redactable 是一種基於雲端的文件編輯工具，可協助組織有效率且安全地刪除 PDF 文件和其他文件類型中的敏感資訊。與傳統的手動方法相比，這種由人工智慧驅動的解決方案簡化了編輯流程，可顯著節省時間並增強資料保護。 Redactable 專為企業、律師事務所、政府機構和任何處理敏感文件的組織而設計，可解決與傳統編輯技術相關的挑戰。它消除了使用標記或基本 PDF 編輯工具等手動方法經常遇到的不完整編輯的風險，這可能會使敏感資料容易暴露。 Redactable 解決了手動編輯過程中經常被忽略的兩個關鍵問題。首先，它解決了使用PDF標記軟體在敏感資訊上放置黑框時出現的資料刪除不完整的問題——這種方法實際上並沒有刪除底層資料。其次，雖然某些 PDF 軟體允許編輯文件內容，但它們常常忽略元資料刪除。 Redactable 確保可見內容和隱藏元資料都經過全面編輯，為文件安全提供完整的解決方案。 可編輯的主要功能包括： * 人工智慧驅動的自動編輯，可快速準確地識別敏感訊息 * 與表面黑盒子覆蓋不同，永久編輯可確保完全刪除敏感數據 * OCR 技術用於編輯掃描文件和基於影像的 PDF * 保證元資料刪除，以防止無意的資料洩露 * 與 Box 和 OneDrive 等流行的雲端儲存服務集成，實現無縫工作流程 與傳統的編輯方法相比，Redactable 具有顯著的優勢： 1. 時間效率：使用者報告與手動編輯流程相比，節省了高達 98% 的時間，這使得它比 Adobe 或其他 PDF 編輯器快得多。 2. 增強的安全性：與標記或 pdf 標記軟體中的黑盒子等可逆或透視的手動密文方法不同，Redactable 提供對敏感資訊的永久、不可逆的密文。 3. 合規性和可審計性：該平台產生修訂證書，為所有執行的修訂創建清晰的審計追蹤－對於遵守法規的組織來說，這是一個至關重要的功能。 4. 可訪問性：作為基於瀏覽器的解決方案，Redactable 可以從任何具有互聯網連接的設備進行訪問，無需安裝專門的軟體。 5. 多功能性：由於其內建的 OCR 功能，該工具可以處理各種文件類型，包括掃描文件。 使用 Redactable 的組織可以有效地管理大規模的編輯專案、維護文件機密性並確保遵守資料保護法規。無論是編輯單一 PDF 文件還是處理批次文件，Redactable 都提供了使用者友善的介面，可以簡化整個編輯工作流程。透過自動化編輯過程，Redactable 不僅節省了時間，還最大限度地降低了人為錯誤的風險，為保護文件中的敏感資訊提供了更可靠的解決方案。這使其成為處理機密資料的行業（例如法律、醫療保健、金融和政府部門）的寶貴工具。