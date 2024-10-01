文件掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 宏都拉斯

Sensible

sensible.so

Sensible 是一個 API 優先的文件處理平台，可簡化開發人員和產品團隊的資料擷取。憑藉先進的解析技術、全面的 API 以及對無縫整合的關注，Sensible 使開發人員能夠專注於建立出色的產品和功能。輕鬆自動化：使用 LLM 解析和基於視覺佈局的規則等最先進的方法，從任何行業的任何文件中提取資料。無縫整合：使用我們的 SDK、API、Webhooks 和 Zapier 將文件處理整合到您的應用程式中。 Sensible 適合您現有的技術堆疊。資料安全：使用 Sensible 強大的安全措施保護您的數據，包括 SOC-2 和 HIPAA 合規性、自訂資料區域和精細存取控制。了解更多信息，...