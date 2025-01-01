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文件產生軟體 - 最受歡迎的應用程式

文件產生軟體使用戶能夠建立、自訂、編輯和產生資料驅動的文件。這些平台可以充當 PDF 創建者和文件生成器，將第三方來源的資料提取到模板中。他們可以整合來自各種來源系統的數據，例如 CRM、ERP 和儲存解決方案。文件產生工具應保持品牌一致性並提供條件格式。透過這些應用程式建立的文件功能各異，可以包括報告、表格、提案、法律文件、註釋、合約等。

提議新的應用程式


Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。

Overleaf

Overleaf

overleaf.com

Overleaf是一款雲端乳膠編輯器，支援多用戶實時協作撰寫和編輯科學文檔，並提供各種期刊模板和格式指南。

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。

Inkitt

Inkitt

inkitt.com

Inkitt是一個平台，讓讀者可以免費閱讀獨立作者創作的小說，並使用AI技術發掘新興故事，支持作者出版。

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT 是一個 AI 工具，幫助簡化內容撰寫、團隊管理，支持與 PDF 等文檔互動，並可在多平台上使用，提升搜索和創作效率。

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr 是一款提案和報價軟體，通過創建互動式網頁來增強客戶體驗，支援品牌自訂與實時分析。

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

ClientPoint 是一個集中管理客戶關係的工具，支持日程安排、會議和資料分享，整合多種銷售及客戶服務功能。

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin是一款基於雲端的PDF編輯及文檔工作流程軟體，支持注釋、填寫表格、電子簽名及實時協作。

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。

Mintlify

Mintlify

mintlify.com

Mintlify 是一個人工智慧驅動的文件編寫工具，可以幫助開發人員快速生成程式碼文件。

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift是一款雲端服務，使用戶能輕鬆自訂、簽署及下載各類商業、法律或個人表單，簡化文檔管理。

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。

Floik

Floik

floik.com

Floik 是一個集成的解決方案，可以創建互動式產品展示，如逐步指南、說明視頻和可點擊演示，幫助 SaaS 團隊提升用戶體驗。

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Pocketlaw是一個用於創建、管理法律文件的應用，幫助用戶簡化法律流程，提供合同自動化、法律建議及文件組織工具。

Legito

Legito

legito.com

Legito是一個無需編碼的自動化平台，幫助用戶創建、管理和自動化文檔，適用於合規、HR、法律等領域。

Documint

Documint

documint.me

Documint是一款文檔生成應用，可以根據您的數據快速輕鬆地創建專業文檔，無需技術技能，提供直觀介面和預設模板。

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP自動化幫助會計團隊遠程協作，減少數據輸入，降低發票處理成本，加強控制與可見性，提升財務流程合規性。

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot是一款雲端文檔自動化軟體，旨在簡化文檔的創建、管理和分發，支持與多個數據源整合。

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie是一個基於網頁的文檔平台，幫助企業創建、維護和發佈多語言的產品文檔，並分析用戶互動以改進文檔。

IncoDocs

IncoDocs

incodocs.com

IncoDocs是一款線上軟體，整合發票與出口文件，簡化國際貿易過程，幫助用戶了解Incoterms及其責任。

Portant

Portant

portant.co

Portant是一款能自動生成發票、合同和報告的應用程式，簡化業務管理，支持多平台數據同步。

Summize

Summize

summize.com

Summize是一款數位合約管理應用，透過融入現有工具以提升效率，並利用AI提供合約摘要，協助法律團隊快速處理合約。

Doppio

Doppio

doppio.sh

Doppio 是一個 API 服務，能夠將 HTML 轉換為 PDF 或截圖，支持同步和異步渲染，最多每月免費處理 400 份文件。

Revv

Revv

revv.so

Revv 是一個文件自動化平台，允許用戶創建和簽署文件，提供多種簽名選擇、即時通知和安全保障，簡化業務流程。

fynk

fynk

fynk.com

fynk 是一款人工智慧合約管理軟體，能簡化合約的創建、編輯、協商及簽署，並提供動態內容和團隊協作功能。

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs 是一款基於人工智慧的提案管理軟體，幫助企業自動化創建 RFP 回應和提案，以提升贏得交易的機會。

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore是一個雲端解決方案，方便用戶安全地收集、管理和報告文件交易數據，支援表單填寫、實時協作及文件跟蹤等功能。

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly是一個合同管理平台，幫助法律團隊自動化合同的起草與簽署，並提供即時可見性和流程分析。

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