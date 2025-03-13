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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件產生軟體使用戶能夠建立、自訂、編輯和產生資料驅動的文件。這些平台可以充當 PDF 創建者和文件生成器，將第三方來源的資料提取到模板中。他們可以整合來自各種來源系統的數據，例如 CRM、ERP 和儲存解決方案。文件產生工具應保持品牌一致性並提供條件格式。透過這些應用程式建立的文件功能各異，可以包括報告、表格、提案、法律文件、註釋、合約等。
提議新的應用程式
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。
Overleaf
overleaf.com
Overleaf是一款雲端乳膠編輯器，支援多用戶實時協作撰寫和編輯科學文檔，並提供各種期刊模板和格式指南。
DocuSign
docusign.com
DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。
Inkitt
inkitt.com
Inkitt是一個平台，讓讀者可以免費閱讀獨立作者創作的小說，並使用AI技術發掘新興故事，支持作者出版。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT 是一個 AI 工具，幫助簡化內容撰寫、團隊管理，支持與 PDF 等文檔互動，並可在多平台上使用，提升搜索和創作效率。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr 是一款提案和報價軟體，通過創建互動式網頁來增強客戶體驗，支援品牌自訂與實時分析。
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint 是一個集中管理客戶關係的工具，支持日程安排、會議和資料分享，整合多種銷售及客戶服務功能。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款基於雲端的PDF編輯及文檔工作流程軟體，支持注釋、填寫表格、電子簽名及實時協作。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
Mintlify
mintlify.com
Mintlify 是一個人工智慧驅動的文件編寫工具，可以幫助開發人員快速生成程式碼文件。
FormSwift
formswift.com
FormSwift是一款雲端服務，使用戶能輕鬆自訂、簽署及下載各類商業、法律或個人表單，簡化文檔管理。
Proposify
proposify.com
Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。
Floik
floik.com
Floik 是一個集成的解決方案，可以創建互動式產品展示，如逐步指南、說明視頻和可點擊演示，幫助 SaaS 團隊提升用戶體驗。
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw是一個用於創建、管理法律文件的應用，幫助用戶簡化法律流程，提供合同自動化、法律建議及文件組織工具。
Legito
legito.com
Legito是一個無需編碼的自動化平台，幫助用戶創建、管理和自動化文檔，適用於合規、HR、法律等領域。
Documint
documint.me
Documint是一款文檔生成應用，可以根據您的數據快速輕鬆地創建專業文檔，無需技術技能，提供直觀介面和預設模板。
Quadient
quadient.com
Quadient AP自動化幫助會計團隊遠程協作，減少數據輸入，降低發票處理成本，加強控制與可見性，提升財務流程合規性。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot是一款雲端文檔自動化軟體，旨在簡化文檔的創建、管理和分發，支持與多個數據源整合。
Docsie
docsie.io
Docsie是一個基於網頁的文檔平台，幫助企業創建、維護和發佈多語言的產品文檔，並分析用戶互動以改進文檔。
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs是一款線上軟體，整合發票與出口文件，簡化國際貿易過程，幫助用戶了解Incoterms及其責任。
Portant
portant.co
Portant是一款能自動生成發票、合同和報告的應用程式，簡化業務管理，支持多平台數據同步。
Summize
summize.com
Summize是一款數位合約管理應用，透過融入現有工具以提升效率，並利用AI提供合約摘要，協助法律團隊快速處理合約。
Doppio
doppio.sh
Doppio 是一個 API 服務，能夠將 HTML 轉換為 PDF 或截圖，支持同步和異步渲染，最多每月免費處理 400 份文件。
Revv
revv.so
Revv 是一個文件自動化平台，允許用戶創建和簽署文件，提供多種簽名選擇、即時通知和安全保障，簡化業務流程。
fynk
fynk.com
fynk 是一款人工智慧合約管理軟體，能簡化合約的創建、編輯、協商及簽署，並提供動態內容和團隊協作功能。
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一款基於人工智慧的提案管理軟體，幫助企業自動化創建 RFP 回應和提案，以提升贏得交易的機會。
Docsmore
docsmore.com
Docsmore是一個雲端解決方案，方便用戶安全地收集、管理和報告文件交易數據，支援表單填寫、實時協作及文件跟蹤等功能。
Pactly
pactly.com
Pactly是一個合同管理平台，幫助法律團隊自動化合同的起草與簽署，並提供即時可見性和流程分析。
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