文件產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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文件產生軟體使用戶能夠建立、自訂、編輯和產生資料驅動的文件。這些平台可以充當 PDF 創建者和文件生成器，將第三方來源的資料提取到模板中。他們可以整合來自各種來源系統的數據，例如 CRM、ERP 和儲存解決方案。文件產生工具應保持品牌一致性並提供條件格式。透過這些應用程式建立的文件功能各異，可以包括報告、表格、提案、法律文件、註釋、合約等。
提議新的應用程式
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
Summize
summize.com
Summize 透過將使用者體驗放在首位的 CLM 解決方案開創了真正的數位化合約。它採用了一種故意不同的方法，將工作流程直接嵌入到您（和您的企業）已經了解和日常使用的現有技術中，包括 Teams、Slack 和 Word。這種獨特的方法可以提高用戶採用率、加快合約週期、提高效率並降低風險。現在，內部法律團隊可以透過人工智慧驅動的元資料摘要立即將合約內容變為現實，從而節省數小時的手動審核時間。全面的分析和集中存儲庫提供了做出明智決策的所有洞察力。這就是與眾不同的 CLM。
Legito
legito.com
Legito是一個無需編碼的自動化平台，幫助用戶創建、管理和自動化文檔，適用於合規、HR、法律等領域。
Pactly
pactly.com
Pactly 是一個合約管理平台，旨在簡化從起草到簽署的合約生命週期。使各種規模的法律團隊能夠自動執行任務、與業務團隊高效協作並即時了解合約。憑藉可自訂的範本、人工智慧輔助的劇本審查以及先進的工作流程和分析，Pactly 可以節省時間、降低風險並改善流程。加入許多小型和大型團隊，使用 Pactly 徹底改變合約管理。
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw是一個用於創建、管理法律文件的應用，幫助用戶簡化法律流程，提供合同自動化、法律建議及文件組織工具。
fynk
fynk.com
fynk 是一款支援人工智慧的合約管理軟體，旨在大幅簡化合約的創建、編輯、談判和簽署。其主要功能包括起草和創建、動態內容、協作編輯、批准工作流程和電子簽名。 fynk 利用人工智慧提供進階合約分析，以深入了解合約中的數據。可以建立重複文件類型的模板，確保合約和提案之間的一致性和品牌一致性。 憑藉其動態內容功能，用戶可以透過填寫表格來填寫合同，或者外部用戶可以透過問卷做出貢獻。它還維護智慧塊和條件，以便於合約輸入和可選部分。 它追蹤何時需要續約合約、設定提醒並維護風險價值的概覽。該軟體允許團隊協作，內部和外部用戶可以即時協同工作。 它與多個系統集成，確保與現有工作流程的兼容性，並將符合 GDPR 的安全協議引入合約管理中。
Revv
revv.so
Revv 突破了文件自動化和工作流程的界限。 Revv 讓您可以靈活地從其豐富的範本庫建立文件或上傳和傳送外部 WORD/PDF 文件以進行電子簽名。此外，它還提供各種簽名類型，以滿足各種可能的電子簽名場景。無論您是想產生用於電子簽名的批次文件還是在可填寫的網頁表單上取得簽名，Revv 都能讓一切成為可能。它提供即時通知、文件分析和審計跟踪，讓您隨時了解最新情況。 Revv 透過電子郵件和簡訊身分驗證雙重保護您的電子簽名流程。 Revv 透過最先進的證據管理提供強大的電子簽名證明。它還為點擊生效簽名提供視訊身份驗證。將業務應用程式與 Revv 集成，以簡化複雜的任務並無縫運行文件工作流程。 Revv 是一款一體化、無程式碼文件工作流程自動化平台，可隨時隨地透過任何裝置來運作您的業務。 Revv 提供強大的保護，並在具有多層加密且符合當地法律的安全環境中運作。優點：更好的治理和合規性 - Revv 遵守 ESIGN Act、UETA 和 eIDAS 法規，這使得所有電子簽名文件具有法律約束力。 Revv滿足電子簽名的所有要求。 - 簽名意圖：Revv 透過要求簽署者提交電子簽名來確認簽名者的意圖。 - 同意以電子方式開展業務：Revv 透過要求簽署者在提交文件之前確認其簽名來滿足同意要求。 Revv 也為收件者提供了拒絕簽名請求的選項。 - 簽名歸屬：透過每筆交易的完整審計追蹤建立文件控制。 Revv 透過擷取和儲存帶有日期和時間戳記、簽署者詳細資料和 IP 位址的所有操作來滿足簽章歸屬要求。 - 記錄保留：Revv 自動建立簽署記錄的副本，並將其發送給發送者和接收者以維護他們的交易證明。強大的功能可利用電子簽名創造新的可能性並最大限度地提高業務效益 - - 在範本中建立動態字段作為表單字段，並加快文件建立過程。使用所選模板，在表單欄位中添加自訂詳細信息，然後將其發送給客戶以填寫所需信息，並對文件進行電子簽名。 - 靈活地上傳和發送 PDF 或 DOCX 文件、編輯它們以及發送以獲取電子簽名。 - 使用「填寫並簽名」功能以文字或圖像形式從簽名者收集重要資料。 - 即用型範本和功能豐富的編輯器可立即建立和自訂業務文件並提高業務轉換率。 - 使用大量傳送功能自動將文件傳送給多個收件者並提高您的工作效率。 - 透過 Zapier、Retool 和 Native API 整合您的日常業務應用程式來配置電子簽名工作流程，並節省更多時間、金錢和資源。 - 自由選擇簽名類型 - 點擊簽名、繪製簽名或點擊首字母縮寫。 - 即時追蹤和分析，以便在正確的時間介入和吸引客戶。 - 透過電子郵件、可共享連結、可填寫的網頁表單或 API 整合線上簽署文件的多種選擇。無與倫比的安全性 - - 遵守全球和當地電子簽名法律和最新行業標準。 - 雙重因素（簡訊和電子郵件）身份驗證，以保證簽名者的身份。 - 透過 AWS 全球雲端認證（CSA、SOC 1、SOC2 和 ISO 27001）實現高等級安全性，在每一步保護您的資料。 - 符合 PCI DSS 的支付網關 終身存儲 - Revv 提供基於雲端的存儲，使您的記錄永遠安全、有序且易於存取。增強的客戶體驗 - - 透過簡訊立即將文件傳送到行動設備，並降低客戶流失率。 - 協作功能可在文件中與客戶和團隊成員互動並加速簽章流程。無需任何編碼技能的 DIY 平台 - Revv 非常易於使用且易於導航。其直覺的介面不需要外部幫助或特殊技能。為增強客戶能力而建立的支援系統 - 由專家組成的客戶支援團隊，能夠超越自我，為您的業務提供支援。 - 24/7 聊天支援 - 文件的多語言支援 - 支援設計和建立範本 - 幫助中心、支援文章和影片引導您完成整個過程
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
Docsmore
docsmore.com
Docsmore 是一種基於雲端的解決方案，可讓使用者輕鬆、安全地收集、管理和報告文件事務中的資料。 透過 Docsmore，您可以透過以下方式更充分地利用文件： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以簡化設定表單並傳送給使用者完成或簽署的過程。使用我們的平台輕鬆上傳文件、指定表單欄位/標牌，然後傳送給使用者完成。以最自然的方式向使用者呈現表單 - 實際文件本身。 * 協作 - 與多個使用者即時分享和協作。將每個欄位指定給唯一的用戶，以獲得強大的協作體驗。 * 追蹤文件 - 不再打電話給您的客戶詢問他們是否已下載並閱讀表單。使用 Docsmore，您可以在客戶開啟文件後立即收到即時通知。透過 Docsmore 強大的儀表板功能追蹤所有文件的進度和狀態。 * 強大的報告 - Docsmore 配備了令人印象深刻的報告工具。只需打開該功能，即可輕鬆將客戶輸入的所有資料用於搜尋目的。它可以控製到文件中的特定字段，因此您只需讓它為您需要的字段準備好報告，使其非常強大。 * PDF 表單 - Docsmore 可識別大多數 pdf 表單字段，並在您上傳文件時保留字段名稱。您可以繼續使用您最喜歡的工具建立帶有表單欄位的 pdf 文檔，而不必擔心上傳到 Docsmore 時丟失它們。 * 品牌 - Docsmore 可以與您的應用程式直接集成，使其外觀和感覺成為您自己的應用程式或網站的一部分。我們提供專用伺服器和靜態 IP，使產品擴展變得輕而易舉。
Floik
floik.com
Floik是一個多合一的解決方案，用於創建交互式產品展示櫃，例如分步指南，解釋器視頻和可單擊的演示。該工具旨在幫助SaaS團隊提供無縫的買家體驗，並為其產品提供應有的焦點。 它了解，整個部隊需要構思，創建，編輯和發布教育和吸引用戶所需的內容。就在您認為已經釘住它時，您的產品就會發展並使所有這些內容陳舊。 那就是Floik可以成為您的魔杖的地方。 您可以創建互動演示，產品視頻和分步指南，以突出產品的功能並欣賞用戶 - 所有位置都來自一個地方！ 該平台配備了高級自定義功能，可幫助您微調產品展示。您可以與您的團隊合作，並將其與您的銷售和GTM Tech堆棧集成在一起，以最大程度地發揮成功。
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint 是一個集中管理客戶關係的工具，支持日程安排、會議和資料分享，整合多種銷售及客戶服務功能。
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT 是一個 AI 工具，幫助簡化內容撰寫、團隊管理，支持與 PDF 等文檔互動，並可在多平台上使用，提升搜索和創作效率。
Docsie
docsie.io
Docsie是一個基於網頁的文檔平台，幫助企業創建、維護和發佈多語言的產品文檔，並分析用戶互動以改進文檔。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot是一款雲端文檔自動化軟體，旨在簡化文檔的創建、管理和分發，支持與多個數據源整合。
Portant
portant.co
Portant 是自動產生發票、合約、報告、電子簽名和所有其他文書工作的最快、最簡單的方法。只需點擊幾下，Portant 即可完成您的業務管理。生成團隊和客戶喜愛的專業、美觀且無錯誤的文件。再也不用在無聊的手動任務上浪費一分鐘了！可與 Google Workspace、Outlook、GMail 搭配使用，並同步來自 HubSpot、Xero、Glide、Tally 和 Zapier 的資料。
Doppio
doppio.sh
只需幾行程式碼即可從 HTML 產生 PDF 和螢幕截圖！ Doppio 是一項 API 服務，提供世界上最好的渲染引擎來將 HTML 轉換為 PDF 或截取螢幕截圖。大規模，而不影響您的安全。 使用 Doppio，您只需要一個 API 呼叫即可產生大量檔案（同步或非同步渲染）。您甚至可以將檔案直接儲存在您自己的 S3 儲存桶中，而不會影響隱私。 Doppio 每月最多可免費使用 400 個文件。我們提供提供更高容量和附加功能的定價方案。
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs 的線上軟體將您的發票和匯出文件匯集到一處，以簡化您的工作方式並消除資料重新輸入和代價高昂的人為錯誤。
Overleaf
overleaf.com
Overleaf是一款雲端乳膠編輯器，支援多用戶實時協作撰寫和編輯科學文檔，並提供各種期刊模板和格式指南。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使會計團隊（從 CFO 到 AP 專業人員）能夠在任何地方協同工作。透過 Quadient AP，您可以減少後續工作，透過 AI 支援的資料擷取消除 83% 的資料輸入，並將發票處理成本降低 86%。透過 PO、發票和付款的審批工作流程加強 AP 控制，在正確的時間自動將請求發送給正確的員工。透過對 AP 進行更好的控制和更好的可見性，您可以降低風險並讓所有部門對後續財務流程負責。
Documint
documint.me
Documint 強大的文件產生引擎可讓您快速輕鬆地根據資料建立專業文檔，從而節省您的時間和精力。借助我們直覺的介面和預先設計的模板，您不需要任何技術技能即可開始。
Mintlify
mintlify.com
Mintlify 是一款基於 AI 的文檔編寫器，使開發人員能夠快速且準確地產生程式碼文件。它能夠分析程式碼，理解程式碼的用途，並以文件字串的形式建立程式碼的描述。 該工具可在 Visual Studio Code 和 IntelliJ 等熱門編輯器以及 Web 版本中使用。它受到了開發者的高度評價，超過 100 條評論的平均評分為 4.9/5。 借助 Mintlify，開發人員可以透過自動生成文件來節省時間並改進其程式碼庫，並在建置時顯示準確的描述。 該擴充功能也因其準確性而受到稱讚，許多用戶發現它能夠比他們更好地理解程式碼，並產生比他們自己想出的更好的描述。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款基於雲端的PDF編輯及文檔工作流程軟體，支持注釋、填寫表格、電子簽名及實時協作。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr 是一款提案和報價軟體，通過創建互動式網頁來增強客戶體驗，支援品牌自訂與實時分析。
Proposify
proposify.com
Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
Inkitt
inkitt.com
Inkitt是一個平台，讓讀者可以免費閱讀獨立作者創作的小說，並使用AI技術發掘新興故事，支持作者出版。
FormSwift
formswift.com
FormSwift是一款雲端服務，使用戶能輕鬆自訂、簽署及下載各類商業、法律或個人表單，簡化文檔管理。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。
DocuSign
docusign.com
DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。