文件產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

Revv

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Revv 突破了文件自動化和工作流程的界限。 Revv 讓您可以靈活地從其豐富的範本庫建立文件或上傳和傳送外部 WORD/PDF 文件以進行電子簽名。此外，它還提供各種簽名類型，以滿足各種可能的電子簽名場景。無論您是想產生用於電子簽名的批次文件還是在可填寫的網頁表單上取得簽名，Revv 都能讓一切成為可能。它提供即時通知、文件分析和審計跟踪，讓您隨時了解最新情況。 Revv 透過電子郵件和簡訊身分驗證雙重保護您的電子簽名流程。 Revv 透過最先進的證據管理提供強大的電子簽名證明。它還為點擊生效簽名提供視訊身份驗證。將業務應用程式與 Revv 集成，以簡化複雜的任務並無縫運行文件工作流程。 Revv 是一款一體化、無程式碼文件工作流程自動化平台，可隨時隨地透過任何裝置來運作您的業務。 Revv 提供強大的保護，並在具有多層加密且符合當地法律的安全環境中運作。優點：更好的治理和合規性 - Revv 遵守 ESIGN Act、UETA 和 eIDAS 法規，這使得所有電子簽名文件具有法律約束力。 Revv滿足電子簽名的所有要求。 - 簽名意圖：Revv 透過要求簽署者提交電子簽名來確認簽名者的意圖。 - 同意以電子方式開展業務：Revv 透過要求簽署者在提交文件之前確認其簽名來滿足同意要求。 Revv 也為收件者提供了拒絕簽名請求的選項。 - 簽名歸屬：透過每筆交易的完整審計追蹤建立文件控制。 Revv 透過擷取和儲存帶有日期和時間戳記、簽署者詳細資料和 IP 位址的所有操作來滿足簽章歸屬要求。 - 記錄保留：Revv 自動建立簽署記錄的副本，並將其發送給發送者和接收者以維護他們的交易證明。強大的功能可利用電子簽名創造新的可能性並最大限度地提高業務效益 - - 在範本中建立動態字段作為表單字段，並加快文件建立過程。使用所選模板，在表單欄位中添加自訂詳細信息，然後將其發送給客戶以填寫所需信息，並對文件進行電子簽名。 - 靈活地上傳和發送 PDF 或 DOCX 文件、編輯它們以及發送以獲取電子簽名。 - 使用「填寫並簽名」功能以文字或圖像形式從簽名者收集重要資料。 - 即用型範本和功能豐富的編輯器可立即建立和自訂業務文件並提高業務轉換率。 - 使用大量傳送功能自動將文件傳送給多個收件者並提高您的工作效率。 - 透過 Zapier、Retool 和 Native API 整合您的日常業務應用程式來配置電子簽名工作流程，並節省更多時間、金錢和資源。 - 自由選擇簽名類型 - 點擊簽名、繪製簽名或點擊首字母縮寫。 - 即時追蹤和分析，以便在正確的時間介入和吸引客戶。 - 透過電子郵件、可共享連結、可填寫的網頁表單或 API 整合線上簽署文件的多種選擇。無與倫比的安全性 - - 遵守全球和當地電子簽名法律和最新行業標準。 - 雙重因素（簡訊和電子郵件）身份驗證，以保證簽名者的身份。 - 透過 AWS 全球雲端認證（CSA、SOC 1、SOC2 和 ISO 27001）實現高等級安全性，在每一步保護您的資料。 - 符合 PCI DSS 的支付網關 終身存儲 - Revv 提供基於雲端的存儲，使您的記錄永遠安全、有序且易於存取。增強的客戶體驗 - - 透過簡訊立即將文件傳送到行動設備，並降低客戶流失率。 - 協作功能可在文件中與客戶和團隊成員互動並加速簽章流程。無需任何編碼技能的 DIY 平台 - Revv 非常易於使用且易於導航。其直覺的介面不需要外部幫助或特殊技能。為增強客戶能力而建立的支援系統 - 由專家組成的客戶支援團隊，能夠超越自我，為您的業務提供支援。 - 24/7 聊天支援 - 文件的多語言支援 - 支援設計和建立範本 - 幫助中心、支援文章和影片引導您完成整個過程