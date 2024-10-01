文件產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 匈牙利

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件產生軟體使用戶能夠建立、自訂、編輯和產生資料驅動的文件。這些平台可以充當 PDF 創建者和文件生成器，將第三方來源的資料提取到模板中。他們可以整合來自各種來源系統的數據，例如 CRM、ERP 和儲存解決方案。文件產生工具應保持品牌一致性並提供條件格式。透過這些應用程式建立的文件功能各異，可以包括報告、表格、提案、法律文件、註釋、合約等。
提議新的應用程式
Overleaf
overleaf.com
Overleaf 是一款基於雲端的協作 LaTeX 編輯器，用於編寫、編輯和發布科學文件。 它與眾多科學出版商合作，提供官方期刊 LaTeX 範本和直接提交連結。 兩人都是數學家，並受到自己在學術界的經驗的啟發，為協作科學寫作創建了更好的解決方案。 他們從 2011 年開始開發 WriteLaTeX。 他們於2014 年1 月16 日在倫敦大英圖書館舉辦的首次#FuturePub 活動中推出了Overleaf 的測試版。 。 由此誕生了 Overleaf v2，將兩者的原始功能合併到一個託管於 overleaf.com 的基於雲端的平台中。 。 該計劃於2013年7月1日開始，為期...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我們相信文件不僅僅是資訊和證據的集合。它們是連結人員和想法、推動業務發展的基礎。 Adobe Acrobat 讓您與團隊保持聯繫，同時推動您的業務向前發展 - 無論您在哪裡工作。 Acrobat 是一款深受財富 500 強公司信賴的一體化 PDF 和電子簽名解決方案。借助 Acrobat，您可以輕鬆地建立、編輯、轉換、共用、簽名和組合文件 - 所有這些都在一個 Adobe 平台上進行。您可以創建無縫的數位體驗，讓您的團隊隨時隨地透過任何裝置輕鬆協作和工作。 Acrobat 中的液體模式還使用戶能夠在小螢幕上查看 PDF，而無需捏合和縮放。我們與 Microsoft 合...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一個一體化業務營運平台，包含專案、任務、財務和客戶管理的所有基本工具。 Flowlu 為您提供公司中正在發生的一切的深刻概述。您可以追蹤業務的每個部分，從團隊花費的時間和工作量到整體成本和客戶發票。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企業和個人幾乎隨時隨地透過幾乎任何設備安全地發送和簽署協議的世界第一方式。 Docusign 應用程式易於使用，為各方提供無限的免費簽名，並受到全球數百萬人的信任。
Inkitt
inkitt.com
發現獨立作家創作的數千本新小說，並在 Inkitt 上免費閱讀。加入我們的使命，支持有抱負的作者踏出出版的第一步！從奇幻、科幻、驚悚、懸疑、動作和冒險到戲劇、浪漫、情色和青春，Inkitt 上有各種類型的精選小說！
Mintlify
mintlify.com
Mintlify 是一款基於 AI 的文檔編寫器，使開發人員能夠快速且準確地產生程式碼文件。它能夠分析程式碼，理解程式碼的用途，並以文件字串的形式建立程式碼的描述。 該工具可在 Visual Studio Code 和 IntelliJ 等熱門編輯器以及 Web 版本中使用。它受到了開發者的高度評價，超過 100 條評論的平均評分為 4.9/5。 借助 Mintlify，開發人員可以透過自動生成文件來節省時間並改進其程式碼庫，並在建置時顯示準確的描述。 該擴充功能也因其準確性而受到稱讚，許多用戶發現它能夠比他們更好地理解程式碼，並產生比他們自己想出的更好的描述。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
萬興PDF專家是Adobe® Acrobat®的領先替代品，以極低的價格提供企業級PDF功能和永久許可。它可跨桌面、行動和網路平台使用。萬興PDF專家在全球以 11 種不同語言出售，為所有類型的用戶提供了最簡單、最聰明的方式來創建、編輯、轉換和設計 PDF 文檔，所有這些都在用戶友好的介面中進行。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能夠簡化文件編輯、簽名、分發以及表單填寫。 DocHub 還提供與 Google Workspace 的高度流行的集成，允許用戶直接從 Google 應用程式匯入、匯出、修改和簽署文件。 DocHub 於 2014 年推出，已受到超過 8,330 萬用戶的信任。即時雲端保存和安全工作流程使超過 5 億個文件在一個易於使用的單一解決方案中保持最新和安全。
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，從內容中獲取買家見解，並為銷售代表提供更多時間進行銷售。如何？將銷售資料變成漂亮的自動化網頁。透過完美的提案、推廣、銷售報價、客戶引導頁面等打造難忘的銷售體驗。您發送的每個 Qwilr 頁面都是一個漂亮的互動式網頁，具有互動式媒體、智慧追蹤和自動化功能。告別靜態 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的銷售能力。使用 Qwilr，您可以： 建立給買家留下深刻印象的自訂互動式銷售資料： 發送 URL，而不是無休止的附件。分享產品簡報、定價、額外服務，並觀察買家與個人化體驗的互動。保持每個頁面的品牌一致：使用我們的品牌編輯器標準化您的所有銷售材料，將您的字體和顏色應用到每個頁面
FormSwift
formswift.com
FormSwift 是一家 SaaS 公司，為企業提供現代化的文書工作解決方案。我們是一項基於雲端的服務，使個人和企業能夠輕鬆自訂、簽署和下載流行的商業、法律或個人表格。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
Lumin
luminpdf.com
Lumin 是基於雲端的 pdf 編輯和文件工作流程軟體，成立於 2014 年，總部位於紐西蘭。 Lumin 在全球範圍內運營，擁有超過 8000 萬用戶，幾乎每個大陸都有一個 Lumin 用戶 - 包括南極洲！ Lumin 提供與 G-Suite 的無縫集成，並提供一系列直覺的數位工具，可將電子簽名、文字、突出顯示等添加到雲端中的 PDF 文件中。使用Lumin，您可以： - 直接在文檔中編輯原始pdf 文本，以便於更改日期以及對合同和協議進行細微更新- 創建無縫的電子簽名工作流程以收集和請求數字簽名- 隨時隨地與您的團隊進行評論、標記和協作 -與您熟悉和喜愛的Google 工具同步- 訪問...
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款線上提案軟體，可讓您控制和了解銷售流程中最重要的階段。關閉。從交易設計到簽署，獲得主導交易的信心和彈性。建立令人印象深刻的銷售文檔，保持一致且無錯誤。獲得有關擴展流程、及時參與和準確預測的見解。為您的客戶和潛在客戶提供無縫簽核體驗。功能包括靈活且用戶友好的設計編輯器、電子簽名、CRM 整合、數據驅動的見解、互動式定價、內容管理、批准等等。如果您準備好為您的銷售團隊提供競爭優勢，請造訪我們的網站或透過 https://www.proposify.com 預訂簡報。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Floik
floik.com
Floik 是一款用於創建互動式產品展示的一體化解決方案，例如逐步指南、解釋影片和可點擊演示。該工具旨在幫助 SaaS 團隊提供無縫的買家體驗，並讓他們的產品受到應有的關注。我們知道，需要整個團隊來構思、創建、編輯和發布教育和吸引用戶所需的內容。當你認為自己已經成功時，你的產品就會發生變化，並使所有這些內容變得陳舊。這就是 Floik 可以成為您的魔杖的地方。 🪄 您可以建立互動式演示、產品影片和逐步指南，以突出產品的功能並取悅用戶 - 全部從一個地方完成！該平台具有高級自訂功能，可協助您微調產品展示。您可以與您的團隊合作，並將其與您的銷售和 GTM 技術堆疊集成，以最大限度地取得成功。
Documint
documint.me
Documint 強大的文件產生引擎可讓您快速輕鬆地根據資料建立專業文檔，從而節省您的時間和精力。借助我們直覺的介面和預先設計的模板，您不需要任何技術技能即可開始。
Pocketlaw
pocketlaw.com
各種規模的團隊都可以使用 Pocketlaw 以自動化、可擴展且使用者友好的方式輕鬆地與合法的跨組織合作。我們直覺的一體化法律平台可協助法律和非法律團隊管理組織的日常法律需求，以釋放商機。在該平台中，您可以透過合約自動化（+400個最新的司法管轄區特定範本）、整合電子簽名和巧妙的合約管理功能輕鬆管理您的法律工作。輕鬆協作和談判，並將所有法律文件安全地儲存在一個地方。原生人工智慧功能將賦予並幫助法律和非法律團隊比以往更快地做出明智的決策。探索法律的未來。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot 是一款基於雲端的文件自動化軟體。與定價較高的競爭產品不同，Docupilot 的價格實惠。 Docupilot 專注於可用性，還提供與不同資料來源的集成，如 CRM、表單、線上資料庫、HR、調查等。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護...
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果呢？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，I...
Portant
portant.co
Portant 是自動產生發票、合約、報告、電子簽名和所有其他文書工作的最快、最簡單的方法。只需點擊幾下，Portant 即可完成您的業務管理。生成團隊和客戶喜愛的專業、美觀且無錯誤的文件。再也不用在無聊的手動任務上浪費一分鐘了！可與 Google Workspace、Outlook、GMail 搭配使用，並同步來自 HubSpot、Xero、Glide、Tally 和 Zapier 的資料。
Legito
legito.com
流程。人們。文件。沒有專為合規、人力資源、法律、營運、採購、銷售和採購團隊設計的程式碼自動化平台。全球有 40 萬用戶使用 Legito 來創建、執行、協作和執行他們的工作。一種整合的無代碼解決方案。包括律商聯訊、普華永道、斯柯達汽車和法國興業銀行。嘗試我們的 30 天免費試用或請求演示。無需信用卡。欲了解更多信息，包括定價和產品功能，請訪問我們的網站 www.legito.com。
Summize
summize.com
Summize 透過將使用者體驗放在首位的 CLM 解決方案開創了真正的數位化合約。它採用了一種故意不同的方法，將工作流程直接嵌入到您（和您的企業）已經了解和日常使用的現有技術中，包括 Teams、Slack 和 Word。這種獨特的方法可以提高用戶採用率、加快合約週期、提高效率並降低風險。現在，內部法律團隊可以利用人工智慧驅動的元資料摘要立即將合約內容變為現實，從而節省數小時的手動審核時間。全面的分析和集中存儲庫提供了做出明智決策的所有洞察力。這就是與眾不同的 CLM。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 讓會計團隊（從 CFO 到 AP 專業人員）能夠在任何地方協同工作。透過 Quadient AP，您可以減少後續工作，透過 AI 支援的資料擷取消除 83% 的資料輸入，並將發票處理成本降低 86%。透過 PO、發票和付款的審批工作流程加強 AP 控制，在正確的時間自動將請求發送給正確的員工。透過對 AP 進行更好的控制和更好的可見性，您可以降低風險並讓所有部門對後續財務流程負責。
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs 的線上軟體將您的發票和匯出文件匯集到一處，以簡化您的工作方式並消除資料重新輸入和代價高昂的人為錯誤。
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
Docsmore
docsmore.com
Docsmore 是一個平台即服務，為組織提供安全、基於雲端的策略解決方案，實現無紙化，簡化所有需要填寫、歸檔、組織和檢索紙本表格及其所含資訊的文件。表單中的資訊會自動以電子方式編譯、分類到電子表格中、易於搜索，並受到業界領先的安全 HIPAA 合規系統的保護。
Revv
revv.so
Revv 突破了文件自動化和工作流程的界限。 Revv 讓您可以靈活地從其豐富的範本庫建立文件或上傳和傳送外部 WORD/PDF 文件以進行電子簽名。此外，它還提供各種簽名類型，以滿足各種可能的電子簽名場景。無論您是想產生用於電子簽名的批次文件還是在可填寫的網頁表單上取得簽名，Revv 都能讓一切成為可能。它提供即時通知、文件分析和審計跟踪，讓您隨時了解最新情況。 Revv 透過電子郵件和簡訊身分驗證雙重保護您的電子簽名流程。 Revv 透過最先進的證據管理提供強大的電子簽名證明。它還為點擊生效簽名提供視訊身份驗證。將業務應用程式與 Revv 集成，以簡化複雜的任務並無縫運行文件工作流程。 R...
Doppio
doppio.sh
只需幾行程式碼即可從 HTML 產生 PDF 和螢幕截圖！ Doppio 是一項 API 服務，提供世界上最好的渲染引擎來將 HTML 轉換為 PDF 或截取螢幕截圖。大規模，而不影響您的安全。 使用 Doppio，您只需要一個 API 呼叫即可產生大量檔案（同步或非同步渲染）。您甚至可以將檔案直接儲存在您自己的 S3 儲存桶中，而不會影響隱私。 Doppio 每月最多可免費使用 400 個文件。我們提供提供更高容量和附加功能的定價方案。
fynk
fynk.com
fynk 是一款支援人工智慧的合約管理軟體，旨在大幅簡化合約的創建、編輯、談判和簽署。其主要功能包括起草和創建、動態內容、協作編輯、批准工作流程和電子簽名。 fynk 利用人工智慧提供進階合約分析，以深入了解合約中的數據。可以建立重複文件類型的模板，確保合約和提案之間的一致性和品牌一致性。 憑藉其動態內容功能，用戶可以透過填寫表格來填寫合同，或者外部用戶可以透過問卷做出貢獻。它還維護智慧塊和條件，以便於合約輸入和可選部分。 它追蹤何時需要續約合約、設定提醒並維護風險價值的概覽。該軟體允許團隊協作，內部和外部用戶可以即時協同工作。 它與多個系統集成，確保與現有工作流程的兼容性，並將符合 ...
Pactly
pactly.com
Pactly 是一個合約管理平台，旨在簡化從起草到簽署的合約生命週期。使各種規模的法律團隊能夠自動執行任務、與業務團隊高效協作並即時了解合約。憑藉可自訂的範本、人工智慧輔助的劇本審查以及先進的工作流程和分析，Pactly 可以節省時間、降低風險並改善流程。加入許多小型和大型團隊，使用 Pactly 徹底改變合約管理。