文件建立軟體 - 最受歡迎的應用程式

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文件建立軟體使用戶能夠自訂、編輯和共享基於文字的文檔。這些應用程式可作為文字處理器、PDF 創建器和編輯器。它們還提供儲存和共用文件以及協作編輯的功能。通常，文件創建工具是更大產品套件的一部分，或與更廣泛的業務軟體集成，但它們也可以作為獨立的專用平台存在。