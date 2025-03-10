文件建立軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件建立軟體使用戶能夠自訂、編輯和共享基於文字的文檔。這些應用程式可作為文字處理器、PDF 創建器和編輯器。它們還提供儲存和共用文件以及協作編輯的功能。通常，文件創建工具是更大產品套件的一部分，或與更廣泛的業務軟體集成，但它們也可以作為獨立的專用平台存在。
提議新的應用程式
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online 是一款免費的網頁版文字處理軟件，用戶可以創建、編輯及分享文檔，並支持實時協作。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Coda
coda.io
Coda是一款雲端文檔編輯器，結合文檔、電子表格和數據庫功能，支持協作編輯和多種第三方集成。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet是一款電子表格應用，允許用戶在線創建、編輯和分享數據，支持即時協作和多種數據分析功能。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 是一款多功能的工具，允許用戶編輯、合併、拆分、壓縮和轉換 PDF 文檔，適用於各種設備。
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer是一款多功能文字處理應用，支持實時協作、編輯和改進文檔，適合各種寫作需求。
StudioBinder
studiobinder.com
StudioBinder是一款網頁式電影製作管理軟體，提供專業劇本撰寫、場景視覺化、排程與人員管理等功能。
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet是一款雲端編劇軟件，支持多用戶同時協作，提供AI建議，方便編劇創作和腳本開發。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。
Craft
craft.do
Craft是一款協作工作空間應用，提供筆記、文檔管理及任務跟踪功能，幫助團隊高效組織思路和工作。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一個基於網頁的提詞器，適合博客、學生、演講者、神職人員和律師使用。
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF是一款多功能PDF管理工具，支持創建、編輯、轉換PDF文檔，並能添加電子簽名和填寫表格，兼容多平台使用。
Xodo
xodo.com
Xodo是一款PDF閱讀和編輯工具，支持註釋、簽名和分享功能，適用於桌面、移動和網頁。
Lark
larksuite.com
Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf是一款在線工具，可簡化PDF文件的管理與編輯，支援轉換、壓縮、編輯和數字簽名等功能。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一個在線文檔管理平台，支持團隊和個人安全協作、儲存和管理文檔，並與其他Zoho工具集成。
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller是一款基於雲的應用程式，可編輯PDF、創建表單、收集數據、簽署文件及交換文件，支持多設備操作。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款可將PDF和圖像轉換為LaTeX、DOCX等多種格式的工具，以方便STEM研究人員管理和利用文檔。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一款全球領先的PDF和文件管理軟體，提供編輯、註釋、電子簽名等功能，旨在簡化文檔工作流程。
Drawboard
drawboard.com
吸引板應用程式提供PDF標註、繪圖與協作工具，適用於工程師、建築師及學生，支持Windows、iOS及網頁平台。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供安全管理和發送PDF文檔及表單的工具，包括編輯、簽名和共享功能，並支持跨設備訪問。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Sejda
sejda.com
Sejda是一款在線PDF編輯器，提供編輯、合併、分割、轉換和簽名PDF文件的功能，操作簡便，無需安裝。
Quip
quip.com
Quip是一個團隊協作平台，結合文檔、電子表格的即時編輯與聊天功能，便於團隊在同一項目上實時溝通和協作。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款基於雲端的PDF編輯及文檔工作流程軟體，支持注釋、填寫表格、電子簽名及實時協作。
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot是一個法律文件創建平台，提供可定制的法律合同模板，幫助用戶生成準確且可執行的法律文件。
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF是一個免費的在線工具，提供超過30種PDF功能，包括轉換、壓縮、合併、拆分和加密等，支持多種文件來源。
Formstack
formstack.com
Formstack是一個雲端解決方案，幫助企業自動化數據收集過程，支持創建數位表單、進行調查和收集付款等功能。
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai是一個協作文檔平台，允許用戶創建互動文檔，支持實時協作和智能搜索，並集成多種第三方工具。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud是一個基於雲的設計平台，讓用戶通過模板輕鬆創建和管理數字內容，包括網站和市場推廣材料。
DocFly
docfly.com
DocFly是一個多功能在線平台，可以創建、編輯和轉換PDF文件，支持文件壓縮和批量處理，適合個人和專業用戶。
FormSwift
formswift.com
FormSwift是一款雲端服務，使用戶能輕鬆自訂、簽署及下載各類商業、法律或個人表單，簡化文檔管理。
GRID
grid.is
GRID 是一款新一代電子表格工具，結合數據可視化、敘述及演示功能，支持匯入多種數據來源，簡化數據分析與共享。
DocRaptor
docraptor.com
DocRaptor 是一個簡單好用的 HTML 轉 PDF API，支援頁眉、分頁、頁碼和水印等功能，使用 Prince 引擎提供強大支援。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc是一款在線PDF編輯器，提供文檔編輯、簽名和共享功能，並確保文檔安全。
Legito
legito.com
Legito是一個無需編碼的自動化平台，幫助用戶創建、管理和自動化文檔，適用於合規、HR、法律等領域。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot是一款雲端文檔自動化軟體，旨在簡化文檔的創建、管理和分發，支持與多個數據源整合。
Xtensio
xtensio.com
Xtensio是一個幫助團隊創建和管理無紙化商業材料的工具，提供實時協作和多種可自定義模板。
Docsie
docsie.io
Docsie是一個基於網頁的文檔平台，幫助企業創建、維護和發佈多語言的產品文檔，並分析用戶互動以改進文檔。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。
Hiration
hiration.com
Hiration是一個以AI驅動的全方位職業服務平台，提供簡歷構建、求職信生成和LinkedIn優化等功能，幫助用戶提升求職材料的質量。
Summize
summize.com
Summize是一款數位合約管理應用，透過融入現有工具以提升效率，並利用AI提供合約摘要，協助法律團隊快速處理合約。
Formsio
formsio.com
Formsio是一個無需編碼的雲端應用，簡化文書數據收集與自動化，支持HTML文件設計、數字簽名及各類自定義功能。
Docamatic
docamatic.com
Docamatic是一個API，能將HTML轉換為PDF，創建文檔、捕捉截圖和生成條碼，並通過電子郵件發送文件，功能全面且易於使用。
OneDeck
onedeck.com
OneDeck 是一個智慧、智慧和自動化的平台，可滿足您的所有業務管理需求。透過 OneDeck，您可以在一個地方簡化工作流程、增強協作並改善溝通。
AirMason
airmason.com
AirMason 是一個不斷發展的平台，旨在幫助人力資源團隊提高文件創建、設計、分發和簽名收集的效率 - 所有這些都是即時的。 AirMason 可協助您將現有的手冊流程轉變為乾淨且有效率的單一事實來源，與您的品牌和文化保持一致，並提供自動化以節省您的團隊時間。