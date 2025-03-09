文件建立軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件建立軟體使用戶能夠自訂、編輯和共享基於文字的文檔。這些應用程式可作為文字處理器、PDF 創建器和編輯器。它們還提供儲存和共用文件以及協作編輯的功能。通常，文件創建工具是更大產品套件的一部分，或與更廣泛的業務軟體集成，但它們也可以作為獨立的專用平台存在。
提議新的應用程式
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF是一款多功能PDF管理工具，支持創建、編輯、轉換PDF文檔，並能添加電子簽名和填寫表格，兼容多平台使用。
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet是一款雲端編劇軟件，支持多用戶同時協作，提供AI建議，方便編劇創作和腳本開發。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一個在線文檔管理平台，支持團隊和個人安全協作、儲存和管理文檔，並與其他Zoho工具集成。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet是一款電子表格應用，允許用戶在線創建、編輯和分享數據，支持即時協作和多種數據分析功能。
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer是一款多功能文字處理應用，支持實時協作、編輯和改進文檔，適合各種寫作需求。
StudioBinder
studiobinder.com
StudioBinder是一款網頁式電影製作管理軟體，提供專業劇本撰寫、場景視覺化、排程與人員管理等功能。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款基於雲端的PDF編輯及文檔工作流程軟體，支持注釋、填寫表格、電子簽名及實時協作。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud是一個基於雲的設計平台，讓用戶通過模板輕鬆創建和管理數字內容，包括網站和市場推廣材料。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一個基於網頁的提詞器，適合博客、學生、演講者、神職人員和律師使用。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Summize
summize.com
Summize 透過將使用者體驗放在首位的 CLM 解決方案開創了真正的數位化合約。它採用了一種故意不同的方法，將工作流程直接嵌入到您（和您的企業）已經了解和日常使用的現有技術中，包括 Teams、Slack 和 Word。這種獨特的方法可以提高用戶採用率、加快合約週期、提高效率並降低風險。現在，內部法律團隊可以透過人工智慧驅動的元資料摘要立即將合約內容變為現實，從而節省數小時的手動審核時間。全面的分析和集中存儲庫提供了做出明智決策的所有洞察力。這就是與眾不同的 CLM。
Legito
legito.com
Legito是一個無需編碼的自動化平台，幫助用戶創建、管理和自動化文檔，適用於合規、HR、法律等領域。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一款全球領先的PDF和文件管理軟體，提供編輯、註釋、電子簽名等功能，旨在簡化文檔工作流程。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf是一款在線工具，可簡化PDF文件的管理與編輯，支援轉換、壓縮、編輯和數字簽名等功能。
GRID
grid.is
GRID 是新一代電子表格工具，具有用於資料視覺化、敘述和簡報的內建文件層。除了我們的原生 GRID Sheets 電子表格編輯器之外，GRID 還可以讓您輕鬆地將多個其他資料來源組合到一個位置。匯入電子表格檔案、連接到雲端磁碟機中的電子表格或連接來自其他來源（例如 Airtable 或 Notion）的資料庫。借助 GRID，您可以停止在工具之間切換，並在單一產品中完成所有分析、視覺化和資料共用。 GRID 將電子表格、簡報軟體和文字編輯器的功能結合在一個漂亮的表面上。我們正在建立一個工具，讓每個人都能更輕鬆、更輕鬆地存取資料。 GRID 會在您工作時建議相關圖表類型，甚至可以幫助您找出與我們完全整合、GPT-3 支援的公式副駕駛一起使用的正確公式。 GRID 是數位的未來。在 www.grid.is 上免費註冊並啟動 GRID。
Docsie
docsie.io
Docsie是一個基於網頁的文檔平台，幫助企業創建、維護和發佈多語言的產品文檔，並分析用戶互動以改進文檔。
Hiration
hiration.com
人工智慧支援的端到端職業服務平台，包括以下內容： - 履歷表產生器 - 履歷審查者 - 基於工作的履歷優化器 - 求職信產生器 - LinkedIn 個人資料優化器 - 數位作品集產生器
Xtensio
xtensio.com
Xtensio是一個幫助團隊創建和管理無紙化商業材料的工具，提供實時協作和多種可自定義模板。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot是一款雲端文檔自動化軟體，旨在簡化文檔的創建、管理和分發，支持與多個數據源整合。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc是一款在線PDF編輯器，提供文檔編輯、簽名和共享功能，並確保文檔安全。
DocFly
docfly.com
DocFly是一個多功能在線平台，可以創建、編輯和轉換PDF文件，支持文件壓縮和批量處理，適合個人和專業用戶。
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF是一個免費的在線工具，提供超過30種PDF功能，包括轉換、壓縮、合併、拆分和加密等，支持多種文件來源。
AirMason
airmason.com
AirMason 是一個不斷發展的平台，旨在幫助人力資源團隊提高文件創建、設計、分發和簽名收集的效率 - 所有這些都是即時的。 AirMason 可協助您將現有的手冊流程轉變為乾淨且有效率的單一事實來源，與您的品牌和文化保持一致，並提供自動化以節省您的團隊時間。
OneDeck
onedeck.com
OneDeck 是一個智慧、智慧和自動化的平台，可滿足您的所有業務管理需求。透過 OneDeck，您可以在一個地方簡化工作流程、增強協作並改善溝通。
Docamatic
docamatic.com
Docamatic 是一個高品質的 API，可讓您將 HTML 轉換為 PDF、從範本建立文件（JSON 到 PDF）、擷取螢幕截圖並產生條碼。透過單一 API 呼叫建立並透過電子郵件傳送文件。透過美觀、用戶友好的儀表板追蹤一切。我們現成的發票、運輸標籤、裝箱單等範本可讓您立即啟動並運行。
Formsio
formsio.com
使用我們的無程式碼、基於雲端的軟體輕鬆數位化文書工作。 Formsio 包括文件設計、複雜的文件組裝、數位簽章以及更多用於端到端文件自動化的功能。與圍繞靜態 PDF 文件包裝解決方案的競爭對手不同，Formsio 文件是 HTML，並且即時動態生成。借助 Formsio，公司將降低與資料輸入錯誤和遺失文件相關的風險、簡化流程並減少完成文書工作的時間。
FormSwift
formswift.com
FormSwift是一款雲端服務，使用戶能輕鬆自訂、簽署及下載各類商業、法律或個人表單，簡化文檔管理。
Xodo
xodo.com
Xodo是一款PDF閱讀和編輯工具，支持註釋、簽名和分享功能，適用於桌面、移動和網頁。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai是一個協作文檔平台，允許用戶創建互動文檔，支持實時協作和智能搜索，並集成多種第三方工具。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Coda
coda.io
Coda是一款雲端文檔編輯器，結合文檔、電子表格和數據庫功能，支持協作編輯和多種第三方集成。
Craft
craft.do
Craft是一款協作工作空間應用，提供筆記、文檔管理及任務跟踪功能，幫助團隊高效組織思路和工作。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。
DocRaptor
docraptor.com
最好、最簡單的 HTML 到 PDF API。作為唯一由 Prince HTML-to-PDF 引擎提供支援的 API，DocRaptor 為標題、分頁符號、頁碼、Flexbox、浮水印、可存取的 PDF 等提供強大的支援。
Drawboard
drawboard.com
吸引板應用程式提供PDF標註、繪圖與協作工具，適用於工程師、建築師及學生，支持Windows、iOS及網頁平台。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
Formstack
formstack.com
Formstack是一個雲端解決方案，幫助企業自動化數據收集過程，支持創建數位表單、進行調查和收集付款等功能。
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online 是一款免費的網頁版文字處理軟件，用戶可以創建、編輯及分享文檔，並支持實時協作。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供安全管理和發送PDF文檔及表單的工具，包括編輯、簽名和共享功能，並支持跨設備訪問。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 是一款多功能的工具，允許用戶編輯、合併、拆分、壓縮和轉換 PDF 文檔，適用於各種設備。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Lark
larksuite.com
Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot是一個法律文件創建平台，提供可定制的法律合同模板，幫助用戶生成準確且可執行的法律文件。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款可將PDF和圖像轉換為LaTeX、DOCX等多種格式的工具，以方便STEM研究人員管理和利用文檔。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller是一款基於雲的應用程式，可編輯PDF、創建表單、收集數據、簽署文件及交換文件，支持多設備操作。
Quip
quip.com
Quip是一個團隊協作平台，結合文檔、電子表格的即時編輯與聊天功能，便於團隊在同一項目上實時溝通和協作。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
Sejda
sejda.com
Sejda是一款在線PDF編輯器，提供編輯、合併、分割、轉換和簽名PDF文件的功能，操作簡便，無需安裝。