文件建立軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

GRID

grid.is

GRID 是新一代電子表格工具，具有用於資料視覺化、敘述和簡報的內建文件層。除了我們的原生 GRID Sheets 電子表格編輯器之外，GRID 還可以讓您輕鬆地將多個其他資料來源組合到一個位置。匯入電子表格檔案、連接到雲端磁碟機中的電子表格或連接來自其他來源（例如 Airtable 或 Notion）的資料庫。借助 GRID，您可以停止在工具之間切換，並在單一產品中完成所有分析、視覺化和資料共用。 GRID 將電子表格、簡報軟體和文字編輯器的功能結合在一個漂亮的表面上。我們正在建立一個工具，讓每個人都能更輕鬆、更輕鬆地存取資料。 GRID 會在您工作時建議相關圖表類型，甚至可以幫助您找出與我們完全整合、GPT-3 支援的公式副駕駛一起使用的正確公式。 GRID 是數位的未來。在 www.grid.is 上免費註冊並啟動 GRID。