文件建立軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 帛琉

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件建立軟體使用戶能夠自訂、編輯和共享基於文字的文檔。這些應用程式可作為文字處理器、PDF 創建器和編輯器。它們還提供儲存和共用文件以及協作編輯的功能。通常，文件創建工具是更大產品套件的一部分，或與更廣泛的業務軟體集成，但它們也可以作為獨立的專用平台存在。
提議新的應用程式
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果呢？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT 負擔減輕，使您能夠增加計費時間並加強與客戶的關係。 1000 多家以效率為導向的專業服務公司透過 SuiteFiles 改善其業務（續訂率為 99.6%），我們是您的最佳選擇。透過完整的工作流程解決方案和廣泛的集成，將您與業界領先的應用程式連接起來，打破您的營運孤島。 SuiteFiles 的全面特性和功能專為 10 到 500 人的團隊而設計，充分考慮到員工的滿意度。多年來，我們透過整合、自動化、簽名和電子郵件管理完善了適合您的端到端流程的軟體，消除了您原本需要的應用程式跳轉和多項訂閱費用。我們將輕鬆的第三方共享與尖端的安全性相結合，而不會剝奪您的資料所有權。我們簡化了組織、集中和利用您公司日常執行所需資訊的複雜性。您應該將工作時間花在服務客戶和發展業務上，而不是與文件作鬥爭。因此，我們設計的 SuiteFiles 具有快速、完整的資料遷移和入門功能，讓您的團隊在短短兩天內即可投入運作。此外，我們的智慧介面易於使用且始終如一地完善。透過消除不必要的來回、流程延遲、協作開銷以及在多個工具之間切換，我們節省的時間會增加。我們的客戶報告稱，每位員工每周可節省 5 小時。也就是說，每位員工每年的全職工作時間為 6.5 週！
Soda PDF
sodapdf.com
PDF 編輯變簡單。了解 Soda PDF，這是一款易於使用的軟體，配有編輯工具，可按照您的方式修改 PDF 檔案。今天免費試用！
WriterDuet
writerduet.com
使用超過 100 萬編劇、電視節目和大片所使用的業界標準軟體進行規劃、編寫和分享。
Zoho Docs
zoho.com
團隊和個人的線上文件管理。 將您的團隊帶到安全的協作工作空間，每個人都可以即時使用一切。安全地創造、協作並完成工作。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet 是一款電子表格應用程序，無論您身在何處，它都為您提供了組織數據、與團隊討論報告以及分析數據的空間。 Zoho Sheet 還提供適用於 iOS 和 Android 的本機應用程序，因此不會將用戶束縛在筆記型電腦上。 Zoho Sheet 的主要特點： 1) 隨時隨地在線上建立、編輯、分享和處理電子表格 2）智慧型資料清理工具有助於快速消除資料重複、不一致和缺失值。 3）超過350個函數，多軸圖表，更好的數據分析 4)允許使用者使用Deluge創建個人化函數，用於其他應用程式的計算和資料流入。 5) 用於即時協作的即時編輯和協作功能 6) 輕鬆查看和檢索文件的舊版本 7) 使用嵌入式電子表格增強您的部落格/網頁內容 8) 單獨為網路和行動裝置設計的直覺式使用者介面 9) 應用條件格式來分析和區分大量數據 10）建立表單並從電子表格內收集數據 11)輕鬆將各種報告從 Zoho 會計和資料收集產品遷移到 Zoho Sheet 12) 強大的網頁應用程式以及適用於 iOS 和 Android 的本機應用程式 13) 輕鬆處理其他文件格式，如 .xlsx、.xls、.ods、.csv、.tsv 14) 允許直接從其他雲端硬碟（如 Google Drive、OneDrive、Dropbox 和 Box）匯入和匯出檔案。
Zoho Writer
zoho.com
實力作家。有力的話語。 我們相信言語的力量。這就是我們創建 Writer 的原因，這是一款可在所有裝置上使用的強大文字處理器。與隊友即時協作。免費建立優雅、鼓舞人心的文檔。
StudioBinder
studiobinder.com
網路為基礎的視訊、電視和電影製作管理軟體。編寫專業格式的腳本。使用拍攝清單和故事板視覺化場景，建立並傳送呼叫表、拍攝時間表、劇本細目表，並管理演員和工作人員。
Lumin
luminpdf.com
Lumin 是基於雲端的 pdf 編輯和文件工作流程軟體，成立於 2014 年，總部位於紐西蘭。 Lumin 在全球範圍內運營，擁有超過 8000 萬用戶，幾乎每個大陸都有一個 Lumin 用戶 - 包括南極洲！ Lumin 提供與 G-Suite 的無縫集成，並提供一系列直覺的數位工具，可將電子簽名、文字、突出顯示等添加到雲端中的 PDF 文件中。使用Lumin，您可以： - 直接在文檔中編輯原始pdf 文本，以便於更改日期以及對合同和協議進行細微更新- 創建無縫的電子簽名工作流程以收集和請求數字簽名- 隨時隨地與您的團隊進行評論、標記和協作 -與您熟悉和喜愛的Google 工具同步- 訪問一系列數位工具，包括添加形狀、圖像、文本、註釋、突出顯示- 訪問一系列高級pdf 功能，用於操作文檔、壓縮用於發送的文件、分割文件等等。使用如同第二天性一樣的工具簡化文件流程和工作流程，並且按照您期望的方式運作。用Lumin學習、工作、生活。 Lumin 可以免費下載和使用，或者您也可以解鎖高級特性和功能，只需 9 美元/月。商業和企業計劃可供使用，並且可以輕鬆擴展以適合您的團隊。只需從 G-Suite Marketplace 安裝 Lumin PDF 即可開始使用！
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一種基於範本的創建和編輯工具，任何人（即使沒有設計經驗）都可以為其業務製作專業品質的行銷材料。拖放編輯器可以靈活地創建社交媒體貼文、電子書、展示橫幅廣告、幻燈片演示等。 Xara 會自動匯入您的顏色、徽標、字體樣式，以便您可以專注於您的訊息，同時知道品牌和設計元素已排序。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一款基於網路的提詞器解決方案，適用於部落客、學生、演講者、神職人員、律師
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
Summize
summize.com
Summize 透過將使用者體驗放在首位的 CLM 解決方案開創了真正的數位化合約。它採用了一種故意不同的方法，將工作流程直接嵌入到您（和您的企業）已經了解和日常使用的現有技術中，包括 Teams、Slack 和 Word。這種獨特的方法可以提高用戶採用率、加快合約週期、提高效率並降低風險。現在，內部法律團隊可以透過人工智慧驅動的元資料摘要立即將合約內容變為現實，從而節省數小時的手動審核時間。全面的分析和集中存儲庫提供了做出明智決策的所有洞察力。這就是與眾不同的 CLM。
Legito
legito.com
流程。人們。文件。沒有專為合規、人力資源、法律、營運、採購、銷售和採購團隊設計的程式碼自動化平台。全球有 40 萬用戶使用 Legito 來創建、執行、協作和執行他們的工作。一種整合的無程式碼解決方案。包括律商聯訊、普華永道、斯柯達汽車和法國興業銀行。嘗試我們的 30 天免費試用或請求演示。無需信用卡。欲了解更多信息，包括定價和產品功能，請訪問我們的網站 www.legito.com。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf 產自手錶、銀行和簡潔設計之鄉瑞士，是一家屢獲殊榮的公司，提供一套巧妙的文件管理工具。 Smallpdf 成立於 2013 年，為笨重、笨拙的 PDF 軟體提供了簡單、安全且可靠的答案。透過刪除不必要的功能並更加重視使用者體驗，Smallpdf 已成為全球最受歡迎的 PDF 軟體，以 24 種不同的語言為超過 5 億用戶、100,000 家不同的公司提供服務。
GRID
grid.is
GRID 是新一代電子表格工具，具有用於資料視覺化、敘述和簡報的內建文件層。除了我們的原生 GRID Sheets 電子表格編輯器之外，GRID 還可以讓您輕鬆地將多個其他資料來源組合到一個位置。匯入電子表格檔案、連接到雲端磁碟機中的電子表格或連接來自其他來源（例如 Airtable 或 Notion）的資料庫。借助 GRID，您可以停止在工具之間切換，並在單一產品中完成所有分析、視覺化和資料共用。 GRID 將電子表格、簡報軟體和文字編輯器的功能結合在一個漂亮的表面上。我們正在建立一個工具，讓每個人都能更輕鬆、更輕鬆地存取資料。 GRID 會在您工作時建議相關圖表類型，甚至可以幫助您找出與我們完全整合、GPT-3 支援的公式副駕駛一起使用的正確公式。 GRID 是數位的未來。在 www.grid.is 上免費註冊並啟動 GRID。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
Hiration
hiration.com
人工智慧支援的端到端職業服務平台，包括以下內容： - 履歷表產生器 - 履歷審查者 - 基於工作的履歷優化器 - 求職信產生器 - LinkedIn 個人資料優化器 - 數位作品集產生器
Xtensio
xtensio.com
Xtensio 是團隊創建、分享、展示和管理無紙化商業資料的最簡單方法。超過 185,000 名顧問、機構、企業家和教育工作者使用 Xtensio 來建立更聰明的文件並簡化他們的工作流程。 Xtensio 基於雲端的平台可以輕鬆地將業務目標變成現實。從創辦公司的創業家到推廣全球品牌等的行銷團隊，該工具可協助使用者透過智慧、美觀的文件、網頁和簡報捕捉他們的願景。從數百個模板和範例中進行選擇。更改配色方案、圖像並填寫您自己的內容。或者從一張白紙開始，從頭開始建立您需要的任何東西。透過將網站建立器的設計能力與內容編輯器的協作功能結合，我們的目標是在永恆創新成為新常態的世界中徹底改變企業的溝通方式。 Xtensio 於 2015 年推出，是 Fake Crow (www.fakecrow.com) 的引導項目，Fake Crow (www.fakecrow.com) 是一家創意產品設計工作室，專門為具有前瞻性的公司提供數位解決方案。 Xtensio 最初是為新創公司創建視覺化公司簡介並向投資者展示他們的全部內容的創建者。然後它變成了一個工具箱，不僅提供演示工具，還提供在公司的研究、腦力激盪、規劃和策略階段有用的互動式範本。如今，Xtensio 促進思想交流，將願景轉化為有形的溝通頁面。我們由創業家、設計師和內容創作者組成的小而強大的團隊堅持精益心態，在不浪費資源的情況下為用戶創造真正的價值。 Xtensio 總部位於加州洛杉磯，其特點是充滿這座城市的創造力、文化活力和創新精神。免費試用 Xtensio 的編輯器以及所有模板和範例。升級以保存您的工作並獲得平台的全部功能！請訪問 www.xtensio.com 以了解有關 Xtensio 如何為您提供幫助的更多信息，並在 Facebook、Twitter 和 LinkedIn 上關注我們，以了解產品新聞和更新。
Docupilot
docupilot.app
Docupilot 是一款基於雲端的文件自動化軟體。與定價較高的競爭產品不同，Docupilot 的價格實惠。 Docupilot 專注於可用性，還提供與不同資料來源的集成，如 CRM、表單、線上資料庫、HR、調查等。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的線上 PDF 編輯器。我們的互動式介面使用戶可以更輕鬆地利用可用的不同工具和功能，從而提高效率並節省時間。借助我們的安全網關，使用者可以放心，他們的文件是安全且私密的。
DocFly
docfly.com
DocFly 是一款滿足您 PDF 需求的一體化解決方案。在一個簡單易用的平台上輕鬆建立、轉換和修改 PDF 檔案。
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF 免費提供 30 多種線上 PDF 工具。使用者可以將 PDF 轉換為 Office、iWork、圖像、電子書或從這些格式建立 PDF。除了 PDF 轉換之外，還有數十種 PDF 實用工具，例如壓縮、合併、分割、加密、向 PDF 添加浮水印或頁碼等。它可以幫助您完成日常 PDF 任務。該基於網路的應用程式完全免費，還提供離線版本（Mac 和 Windows）的永久許可證。
AirMason
airmason.com
AirMason 是一個不斷發展的平台，旨在幫助人力資源團隊提高文件創建、設計、分發和簽名收集的效率 - 所有這些都是即時的。 AirMason 可協助您將現有的手冊流程轉變為乾淨且有效率的單一事實來源，與您的品牌和文化保持一致，並提供自動化以節省您的團隊時間。
OneDeck
onedeck.com
OneDeck 是一個智慧、智慧和自動化的平台，可滿足您的所有業務管理需求。透過 OneDeck，您可以在一個地方簡化工作流程、增強協作並改善溝通。
Docamatic
docamatic.com
Docamatic 是一個高品質的 API，可讓您將 HTML 轉換為 PDF、從範本建立文件（JSON 到 PDF）、擷取螢幕截圖並產生條碼。透過單一 API 呼叫建立並透過電子郵件傳送文件。透過美觀、用戶友好的儀表板追蹤一切。我們現成的發票、運輸標籤、裝箱單等範本可讓您立即啟動並運行。
Formsio
formsio.com
使用我們的無程式碼、基於雲端的軟體輕鬆數位化文書工作。 Formsio 包括文件設計、複雜的文件組裝、數位簽章以及更多用於端到端文件自動化的功能。與圍繞靜態 PDF 文件包裝解決方案的競爭對手不同，Formsio 文件是 HTML，並且即時動態生成。借助 Formsio，公司將降低與資料輸入錯誤和遺失文件相關的風險、簡化流程並減少完成文書工作的時間。
FormSwift
formswift.com
FormSwift 是一家 SaaS 公司，為企業提供現代化的文書工作解決方案。我們是一項基於雲端的服務，使個人和企業能夠輕鬆自訂、簽署和下載流行的商業、法律或個人表格。
Xodo
xodo.com
使用 Xodo，您可以在桌面、行動裝置和 Web 上編輯、註釋、簽名和共用 PDF。 Xodo 讓處理 PDF 變得快速、輕鬆，因此您可以完成工作。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我們相信文件不僅僅是資訊和證據的集合。它們是連結人員和想法、推動業務發展的基礎。 Adobe Acrobat 讓您與團隊保持聯繫，同時推動您的業務向前發展 - 無論您在哪裡工作。 Acrobat 是一款深受財富 500 強公司信賴的一體化 PDF 和電子簽名解決方案。借助 Acrobat，您可以輕鬆地建立、編輯、轉換、共用、簽名和組合文件 - 所有這些都在一個 Adobe 平台上進行。您可以創建無縫的數位體驗，讓您的團隊隨時隨地透過任何裝置輕鬆協作和工作。 Acrobat 中的液體模式還使用戶能夠在小螢幕上查看 PDF，而無需捏合和縮放。我們與 Microsoft 合作，重新構想如何在現代、安全和互聯的混合工作場所中完成工作。 Acrobat 解決方案旨在與您喜愛的 Microsoft 應用程式無縫整合。透過 Microsoft 365、Teams、Outlook 等建立、編輯、分享和簽名來節省時間。此外，您還可以存取與 Google、Box 以及您每天使用的更多應用程式的智慧整合。透過 Acrobat，您可以使用文件保護功能來保護您的文件免遭複製、變更或列印，讓您更加安心。 Acrobat 可協助組織遵守安全標準和監管要求，例如 GLBA 和 FERPA。它還符合電子文檔交換的 ISO 32000 標準，包括用於存檔的 PDF/A、用於工程的 PDF/E 和用於列印的 PDF/X 等專用標準。
Bit.ai
bit.ai
Bit 是一個強大的文件協作平台，可用於建立文件、筆記、具有高級設計選項、強大的搜尋、文件追蹤等功能的 wiki。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能夠簡化文件編輯、簽名、分發以及表單填寫。 DocHub 還提供與 Google Workspace 的高度流行的集成，允許用戶直接從 Google 應用程式匯入、匯出、修改和簽署文件。 DocHub 於 2014 年推出，已受到超過 8,330 萬用戶的信任。即時雲端保存和安全工作流程使超過 5 億個文件在一個易於使用的單一解決方案中保持最新和安全。
DocRaptor
docraptor.com
最好、最簡單的 HTML 到 PDF API。作為唯一由 Prince HTML-to-PDF 引擎提供支援的 API，DocRaptor 為標題、分頁符號、頁碼、Flexbox、浮水印、可存取的 PDF 等提供強大的支援。
Drawboard
drawboard.com
數以百萬計的工程師、建築師、律師、學生和教育工作者已經每天使用 Drawboard PDF 進行快速、協作的 PDF 標記。我們卓越的標記工具正在幫助簡化工作流程並減少世界對紙張的依賴。 Drawboard PDF 可作為 Windows 10+11 應用程式、iOS 應用程式和 Web 應用程式使用。 - 感覺像真正的墨水- 與您的團隊存儲+共享標記- 文本審查工具- 書籤、標記歷史和關鍵字搜索- 收藏夾工具列- 繪製對象和形狀- 簽名庫- 頁面操作PRO - 文檔生成器-校準測量- 數位量角器 -網格和線條 - 工程線型 - 標註
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款軟體和雲端服務，用於建立和儲存具有翻頁效果的專業線上出版物。將您的 PDF 轉換為互動式活頁簿，並為您的客戶製作引人入勝的行銷資料。以互動方式展示您的文件：新增連結和影片以提高客戶參與度，並透過連結無縫分享活頁簿。 它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業自動化建立數位表單和收集調查、潛在客戶、註冊等資料的流程。主要功能包括資料路由、檔案上傳、資料加密、付款收集和表單分析。 Formstack Forms 專為各種規模的企業而設計，允許使用者與團隊合作，以批准、拒絕和評論透過表單提交的資料。透過拖放表單產生器，Formstack Forms 使跨組織的使用者能夠建立品牌表單、調查和工作流程，而無需了解程式碼。對於更多技術用戶，Formstack Forms 提供開放 API，讓用戶和第 3 方應用程式以程式方式存取 Formstack 資源。 Formstack 允許與各種第三方應用程式集成，例如 Mailchimp、Salesforce、PayPal、Amazon S3、PowerAutomate 等。 Formstack 按月訂閱，並透過文件和其他線上措施擴展支援。
Microsoft Word Online
microsoft.com
使用線上版本的 Microsoft Word 免費協作。將文件儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft Word 是 Microsoft 開發的文字處理器。它於 1983 年 10 月 25 日首次發布，名稱為 Multi-Tool Word for Xenix 系統。隨後的版本後來為其他幾個平台編寫，包括運行DOS 的IBM PC（1983 年）、運行Classic Mac OS（1985 年）的Apple Macintosh、AT&T Unix PC（1985 年）、Atari ST（1988 年）、OS /2（1989 年）、Microsoft Windows (1989)、SCO Unix (1994) 和 macOS（以前稱為 OS X；2001）。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕雲端提供安全管理和傳送PDF文件以及PDF表單的工具。福昕雲端提供多項功能，讓 PDF 文件處理更加方便、安全。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 透過超過 25 個工具的多功能套件簡化了文件管理，可透過行動裝置、桌面裝置和 REST API 進行存取。無論是編輯、合併、分割、壓縮、轉換或電子簽名 PDF，它都提供了一體化的解決方案。 iLovePDF 受到全球數百萬人的信賴，可滿足從本地企業到全球企業和公共機構等不同用戶的需求。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ 是領先的線上法律文件出版商，在法律文件自動化領域擁有 10 多年的經驗。從商業到房地產，我們為美國、英國、加拿大和澳洲的人們提供互動式法律合約。
Mathpix Snip
mathpix.com
數字科學，即刻完成。 使用我們的 AI 支援的文件轉換技術，將影像和 PDF 轉換為 LaTeX、DOCX、Overleaf、Markdown、Excel、ChemDraw 等。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
萬興PDF專家是Adobe® Acrobat®的領先替代品，以極低的價格提供企業級PDF功能和永久許可。它可跨桌面、行動和網路平台使用。萬興PDF專家在全球以 11 種不同語言出售，為所有類型的用戶提供了最簡單、最聰明的方式來創建、編輯、轉換和設計 PDF 文檔，所有這些都在用戶友好的介面中進行。
pdfFiller
pdffiller.com
編輯 PDF、建立表單、收集資料、協作、簽署和傳真文件等等。您可以在任何地方、任何裝置上完成這一切，而成本只需一小部分。
Quip
quip.com
Quip 是一種團隊協作解決方案，它將文件和電子表格的建立和編輯與聊天和評論功能相結合，允許團隊在處理任務和專案時直接就任務和專案進行溝通。 Quip 使用戶能夠透過「智慧收件匣」介面即時協作建立和編輯文件、電子表格和清單，並能夠過濾和給文件加星標以加快搜尋速度。儲存文件修訂版本以便使用者可以追蹤更改，並且可以將註釋添加到電子表格和文件中。可以在清單上檢查已完成的任務，讓所有團隊成員了解哪些任務已完成。使用者無需透過電子郵件進行交流，而是可以直接在文件中聊天，並具有內建的 1:1 個人訊息傳遞功能以及對任何內容進行評論的能力。 @提及還允許使用者將團隊成員引導到各個電子表格單元格，或將圖像和程式碼等項目插入文件中。用戶控制的通知可以讓團隊成員隨時了解任何訊息或提及的最新情況。 Quip 可跨桌面和行動裝置運行，支援本機 iOS 和 Android 應用程序，並且具有離線功能，用戶可以隨時隨地處理文檔，只要有互聯網連接，更改就會更新。
Samepage
samepage.io
Samepage 透過將團隊聊天、視訊會議、螢幕分享、任務管理、文件共享和即時團隊文件協作結合在一個基於雲端的協作中，促進溝通、專案管理、召開會議、線上協作等工作區。
Sejda
sejda.com
Sejda 幫助您完成 PDF 任務。快速簡單的線上服務，無需安裝！拆分、合併或將 PDF 轉換為影像，交替混合或分割掃描等等。