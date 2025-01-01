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DMARC 軟體代表基於網域的訊息驗證、報告和一致性，旨在協助企業確保從其網域發送的電子郵件根據兩個關鍵安全標準進行正確驗證：網域金鑰識別郵件(DKIM) 和寄件者策略架構(DKIM)。 這些工具在 DMARC 協議的各個方面提供協助，在防止電子郵件欺騙和網路釣魚等可能使組織的員工或客戶面臨風險的詐欺活動方面發揮著至關重要的作用。 IT 部門使用 DMARC 軟體來配置和管理整個組織的電子郵件帳戶，包括公司範圍的網域以及特定部門或個人的網域。透過確定 DMARC 一致性並強制執行 DMARC 驗證，這些工具可以偵測並阻止試圖冒充來自組織的一個或多個註冊網址的合法郵件的可疑電子郵件。 DMARC 軟體通常與安全電子郵件網關解決方案集成，安全電子郵件網關類別中的一些工具可能包含支援 DMARC 合規性的功能。其他安全軟體將 DMARC 協定納入更廣泛的網路安全策略的關鍵要素已變得越來越普遍。 DMARC 軟體的使用應輔以其他治理、風險和合規工具，以確保您的業務實務符合相關政策。 IT 合規服務提供者可以根據 DMARC 協議等標準評估您公司目前的安全措施。與網路安全諮詢供應商合作可以進一步幫助您的管理和 IT 團隊了解 DMARC 實施以及其他安全措施的重要性，以保護您的組織及其客戶免受網路威脅。
提議新的應用程式
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
DMARC Report
dmarcreport.com
DMARC報告應用程序幫助組織監控及分析電子郵件身份驗證數據，以防止域名欺騙和網絡釣魚攻擊。
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests應用程式幫助用戶管理和分析DMARC報告，解決電子郵件身份驗證問題，提升電子郵件送達率。
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC 是一款電子郵件身份驗證工具，幫助組織保護其郵件域，防止未經授權使用，並提高郵件交付率。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一款電子郵件驗證與交付平台，幫助用戶提高電子郵件投遞率，確認有效地址，並提供安全監控與分析服務。
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC是一款管理電子郵件身份驗證的工具，簡化SPF、DKIM和DMARC的操作，提升電子郵件安全性與送達率。
Valimail
valimail.com
Valimail是一個電子郵件身份驗證管理平台，提供自動化的DMARC執法，保護域名免受網絡釣魚攻擊，並增強電子郵件安全性。
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr提供安全的網路通訊服務，保護用戶的線上品牌及身份，並支援管理服務提供商（MSP）進行DMARC配置。
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF自動扁平化超過10次查找的SPF記錄，幫助企業維持更新的SPF記錄，提高電子郵件傳遞率和安全性。
DmarcEye
dmarceye.com
DMarceye是一款免費的DMARC監控工具，幫助用戶追蹤電子郵件安全，分析數據以防止網絡威脅。
dmarcian
dmarcian.com
DMARCIAN是一款電子郵件安全管理工具，幫助組織有效監控和管理DMARC策略，以防範電子郵件欺騙和釣魚攻擊。
Skysnag
skysnag.com
Skysnag是一款自動化DMARC軟體，保護組織免受電子郵件模仿攻擊，提升郵件送達率，並提供郵件發送者健康狀態的可見性。
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC是一個電子郵件驗證平台，幫助組織防止電子郵件欺詐，提供DMARC、SPF、DKIM等安全協議與分析工具以增強電子郵件安全。
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