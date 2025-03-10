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DMARC 軟體代表基於網域的訊息驗證、報告和一致性，旨在協助企業確保從其網域發送的電子郵件根據兩個關鍵安全標準進行正確驗證：網域金鑰識別郵件(DKIM) 和寄件者策略架構(DKIM)。 這些工具在 DMARC 協議的各個方面提供協助，在防止電子郵件欺騙和網路釣魚等可能使組織的員工或客戶面臨風險的詐欺活動方面發揮著至關重要的作用。 IT 部門使用 DMARC 軟體來配置和管理整個組織的電子郵件帳戶，包括公司範圍的網域以及特定部門或個人的網域。透過確定 DMARC 一致性並強制執行 DMARC 驗證，這些工具可以偵測並阻止試圖冒充來自組織的一個或多個註冊網址的合法郵件的可疑電子郵件。 DMARC 軟體通常與安全電子郵件網關解決方案集成，安全電子郵件網關類別中的一些工具可能包含支援 DMARC 合規性的功能。其他安全軟體將 DMARC 協定納入更廣泛的網路安全策略的關鍵要素已變得越來越普遍。 DMARC 軟體的使用應輔以其他治理、風險和合規工具，以確保您的業務實務符合相關政策。 IT 合規服務提供者可以根據 DMARC 協議等標準評估您公司目前的安全措施。與網路安全諮詢供應商合作可以進一步幫助您的管理和 IT 團隊了解 DMARC 實施以及其他安全措施的重要性，以保護您的組織及其客戶免受網路威脅。
提議新的應用程式
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
DMARC Report
dmarcreport.com
DMARC報告應用程序幫助組織監控及分析電子郵件身份驗證數據，以防止域名欺騙和網絡釣魚攻擊。
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests應用程式幫助用戶管理和分析DMARC報告，解決電子郵件身份驗證問題，提升電子郵件送達率。
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC 是一款電子郵件身份驗證工具，幫助組織保護其郵件域，防止未經授權使用，並提高郵件交付率。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一款電子郵件驗證與交付平台，幫助用戶提高電子郵件投遞率，確認有效地址，並提供安全監控與分析服務。
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC是一款管理電子郵件身份驗證的工具，簡化SPF、DKIM和DMARC的操作，提升電子郵件安全性與送達率。
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr提供安全的網路通訊服務，保護用戶的線上品牌及身份，並支援管理服務提供商（MSP）進行DMARC配置。
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF自動扁平化超過10次查找的SPF記錄，幫助企業維持更新的SPF記錄，提高電子郵件傳遞率和安全性。
Valimail
valimail.com
Valimail是一個電子郵件身份驗證管理平台，提供自動化的DMARC執法，保護域名免受網絡釣魚攻擊，並增強電子郵件安全性。
DmarcEye
dmarceye.com
DMARC 監控和報告。享受無縫、美觀且清晰的網域電子郵件安全視圖 - 全部免費。
dmarcian
dmarcian.com
dmarcian 由 DMARC 規範的主要作者於 2012 年創立，致力於透過卓越的工具、教育資源和知識支援讓所有人都能使用 DMARC，從而升級全世界的電子郵件。我們的 DMARC 管理平台已被數千人使用並受到全球支援團隊的推薦，讓您可以了解和控制電子郵件網域的使用方式。我們的平台為任何規模的組織提供可操作的見解和警報，以部署 DMARC 及其 SPF 和 DKIM 支援技術、視覺化電子郵件傳送資料以及管理安全的網域服務基礎架構。透過我們一流的產品修正電子郵件安全漏洞，提高網域和品牌聲譽，並滿足 DMARC 合規性要求不斷增長的需求。我們的 DMARC 管理平台以強大且有意義的方式視覺化 DMARC 數據，以便您可以快速識別 SPF 和 DKIM 配置的身份驗證差距，以及對您的網域的未經授權的使用。除了聚合 DMARC 資料之外，我們的平台還為網域管理團隊提供必要的功能，以便他們清晰、自信地採用 DMARC。它提供可操作的見解，由業內最準確的源分類引擎提供支持，並為用戶提供特定郵件流的真實來源的保證。自 2012 年規範出台以來，dmarcian 一直在處理 DMARC 資料。
Skysnag
skysnag.com
使用唯一的自主執行 DMARC 自動化軟體，保護您的組織免受電子郵件假冒，並提高電子郵件的送達率。了解電子郵件寄件者不可見的健康狀況，並繞過所有電子郵件身分驗證協定問題。也適用於希望在最短的時間內實現 DMARC 合規性的 MSP、服務提供者。
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC 是一個電子郵件驗證 SaaS 平台，可協助組織保護其網域、品牌和電子郵件免遭欺騙、假冒、勒索軟體和其他形式的未經授權使用。 PowerDMARC 提供一整套託管電子郵件安全協議，例如 DMARC、SPF、DKIM、BIMI、MTA-STS 和 TLS-RPT，以及與 AI 驅動的威脅情報整合的簡化報告，幫助組織了解其電子郵件管道和打擊網路攻擊。 PowerDMARC 為 45 個國家的 1000 多個組織提供支持，從財富 100 強公司到政府。 PowerDMARC 平台已做好 MSP/MSSP 準備，並提供多租戶支援和 Whitelabel。 PowerDMARC 在全球擁有 500 多個通路合作夥伴，並且透過 SOC2 Type 2、ISO 27001 認證且符合 GDPR。欲了解更多信息，請訪問 www.powerdmarc.com
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