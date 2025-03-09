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dmarcian 由 DMARC 規範的主要作者於 2012 年創立，致力於透過卓越的工具、教育資源和知識支援讓所有人都能使用 DMARC，從而升級全世界的電子郵件。我們的 DMARC 管理平台已被數千人使用並受到全球支援團隊的推薦，讓您可以了解和控制電子郵件網域的使用方式。我們的平台為任何規模的組織提供可操作的見解和警報，以部署 DMARC 及其 SPF 和 DKIM 支援技術、視覺化電子郵件傳送資料以及管理安全的網域服務基礎架構。透過我們一流的產品修正電子郵件安全漏洞，提高網域和品牌聲譽，並滿足 DMARC 合規性要求不斷增長的需求。我們的 DMARC 管理平台以強大且有意義的方式視覺化 DMARC 數據，以便您可以快速識別 SPF 和 DKIM 配置的身份驗證差距，以及對您的網域的未經授權的使用。除了聚合 DMARC 資料之外，我們的平台還為網域管理團隊提供必要的功能，以便他們清晰、自信地採用 DMARC。它提供可操作的見解，由業內最準確的源分類引擎提供支持，並為用戶提供特定郵件流的真實來源的保證。自 2012 年規範出台以來，dmarcian 一直在處理 DMARC 資料。