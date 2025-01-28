DMARC軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

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DMARC 軟體代表基於網域的訊息驗證、報告和一致性，旨在協助企業確保從其網域發送的電子郵件根據兩個關鍵安全標準進行正確驗證：網域金鑰識別郵件(DKIM) 和寄件者策略架構(DKIM)。 這些工具在 DMARC 協議的各個方面提供協助，在防止電子郵件欺騙和網路釣魚等可能使組織的員工或客戶面臨風險的詐欺活動方面發揮著至關重要的作用。 IT 部門使用 DMARC 軟體來配置和管理整個組織的電子郵件帳戶，包括公司範圍的網域以及特定部門或個人的網域。透過確定 DMARC 一致性並強制執行 DMARC 驗證，這些工具可以偵測並阻止試圖冒充來自組織的一個或多個註冊網址的合法郵件的可疑電子郵件。 DMARC 軟體通常與安全電子郵件網關解決方案集成，安全電子郵件網關類別中的一些工具可能包含支援 DMARC 合規性的功能。其他安全軟體將 DMARC 協定納入更廣泛的網路安全策略的關鍵要素已變得越來越普遍。 DMARC 軟體的使用應輔以其他治理、風險和合規工具，以確保您的業務實務符合相關政策。 IT 合規服務提供者可以根據 DMARC 協議等標準評估您公司目前的安全措施。與網路安全諮詢供應商合作可以進一步幫助您的管理和 IT 團隊了解 DMARC 實施以及其他安全措施的重要性，以保護您的組織及其客戶免受網路威脅。
提議新的應用程式
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驅動的高級電子郵件安全可阻止最危險的電子郵件攻擊，從網路釣魚和勒索軟體到社會工程、支付詐欺和冒充。透過 Mimecast 的高級電子郵件安全性，您可以獲得： - 業界最佳的保護：透過人工智慧驅動的業界領先偵測來阻止基於電子郵件的威脅，受到超過 42,000 名客戶的信賴。 - 部署彈性：選擇您的部署選項 - 使用或不使用網關提供電子郵件安全性。 - 人工智慧驅動的世界級檢測：利用人工智慧、機器學習和社交圖譜的力量，使安全變得更加智慧並賦予員工權力。
SimpleDMARC
simpledmarc.com
絕對地！以下是針對行銷人員、行銷代理商和企業家的 SimpleDMARC 文案文章的改進版本：電子郵件詐欺和網路釣魚攻擊呈上升趨勢，作為行銷人員、行銷代理商或企業家，您知道保護您的業務有多麼重要來自這些威脅。借助 SimpleDMARC，您不僅可以做到這一點，還可以做到更多。 SimpleDMARC 是一個功能強大的平台，可輕鬆保護您的電子郵件網域並防止未經授權使用您的電子郵件地址。透過無限被動網域、聚合報告 (RUA) 和邀請團隊 - 多用戶等功能，您可以優化電子郵件策略，提高電子郵件送達率，並確保您的企業免受網路犯罪分子的侵害。 SimpleDMARC 的主要優點之一是能夠保護無限的被動域。這意味著您可以保護您的所有業務領域，而無需擔心額外的成本或限制。無論您擁有多個品牌、子網域或服務，SimpleDMARC 都能滿足您的需求。此外，借助我們直覺的儀表板，您可以從一個位置管理所有網域，從而節省時間和精力。 SimpleDMARC 的另一個強大功能是存取聚合報告 (RUA)。這些報告提供有關您的電子郵件效能的寶貴見解，包括有關送達率、身分驗證狀態等的資訊。借助這些數據，您可以就電子郵件策略做出明智的決策，優化電子郵件送達率，並確保您的電子郵件送達目標受眾。透過邀請團隊 - 多用戶功能，您可以與團隊成員或客戶就電子郵件策略進行協作。此功能可讓您輕鬆新增使用者、指派權限以及管理對 SimpleDMARC 帳戶的存取。無論您是與行銷代理商合作還是擁有多個團隊成員，SimpleDMARC 都能滿足您的需求。在 SimpleDMARC，我們了解保護您的企業免受電子郵件詐欺和網路釣魚攻擊的緊迫性。這就是為什麼我們將我們的平台設計得用戶友好、高效且強大。透過 SimpleDMARC，您可以保護您的企業免受網路威脅、優化您的電子郵件策略並在競爭中保持領先。
DMARC Digests
dmarcdigests.com
修復 SPF 和 DKIM 驗證問題，這些問題會阻止您的電子郵件到達收件匣，並查看誰使用您的網域發送郵件。
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC 是一個電子郵件驗證 SaaS 平台，可協助組織保護其網域、品牌和電子郵件免遭欺騙、假冒、勒索軟體和其他形式的未經授權使用。 PowerDMARC 提供一整套託管電子郵件安全協議，例如 DMARC、SPF、DKIM、BIMI、MTA-STS 和 TLS-RPT，以及與 AI 驅動的威脅情報整合的簡化報告，幫助組織了解其電子郵件管道和打擊網路攻擊。 PowerDMARC 為 45 個國家的 1000 多個組織提供支持，從財富 100 強公司到政府。 PowerDMARC 平台已做好 MSP/MSSP 準備，並提供多租戶支援和 Whitelabel。 PowerDMARC 在全球擁有 500 多個通路合作夥伴，並且透過 SOC2 Type 2、ISO 27001 認證且符合 GDPR。欲了解更多信息，請訪問 www.powerdmarc.com
DMARC Report
dmarcreport.com
阻止惡意軟體和網路釣魚攻擊。 DMARC 報告解決方案，適用於需要監控和管理大量網域以實現 DMARC 合規性的 MSP、服務提供者和企業。
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC 是您的一站式解決方案，可滿足 DMARC 的所有需求，以保護網域基礎架構並提高電子郵件送達率。無論您是中小型企業、企業、MSP 或經銷商，EasyDMARC 都能為您提供解決方案。我們的雲端原生平台可以自動化並簡化每個 IT 部門的 DMARC 任務。加入超過 45,000 家企業，與我們一起安全成長。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一個屢獲殊榮的電子郵件驗證和交付平台，可幫助超過 350,000 名客戶提高電子郵件投資回報率和收件匣放置位置。其一流的送達服務包括： 99% 準確的電子郵件驗證 - 刪除過時且有風險的電子郵件地址，以降低電子郵件退貨率並保持良好的寄件者聲譽。電子郵件查找器- 尋找新的、有效的企業電子郵件地址並擴大您的B2B 外展範圍DMARC 監控- 透過無限的電子郵件監控、安全警報和自動報告來保護您的電子郵件並防止網路釣魚詐騙電子郵件送達工具- 使用自訂工具包提高收件匣可見性。包括電子郵件伺服器測試、收件匣放置測試、電子郵件查找器和 DMARC 監控活動數據和電子郵件評分 - 透過活動數據找到最活躍的電子郵件訂閱者。此外，電子郵件評分服務提供有關您的電子郵件清單的更深入的見解，以幫助您取得電子郵件成功。 ZeroBounce 已驗證超過 25 億封電子郵件，為各種規模的公司提供服務，從個人企業主到亞馬遜、迪士尼、Netflix 和絲芙蘭。此平台可確保軍用等級安全性，並通過 GDPR、SOC 2 Type II、ISO-27001 認證，並且完全符合 HIPAA。
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服務的全球領導者，也是託管 DMARC 的發明者。該公司的雲端原生產品透過驗證發送者身分來阻止假冒攻擊並保護品牌。憑藉業界領先的專利技術，Valimail 為各種類型和各種規模的企業解鎖 DMARC 強制執行，將強制執行成功率從低於 25% 提高到超過 95%。作為唯一獲得FedRAMP 認證的平台以及經過審查的Microsoft 365 環境和Twilio SendGrid 的DMARC 合作夥伴，Valimail 還在每個關鍵電子郵件身份驗證標準機構中佔據領導地位，致力於提高電子郵件生態系統的信任和安全性。欲了解更多信息，請訪問 www.valimail.com。
AutoSPF
autospf.com
我們協助解決非常具體的技術電子郵件問題，我們平展超過 10 次查找閾值的 SPF 記錄。 AutoSPF 會自動為企業維護更新的 SPF 記錄。我們的解決方案壓縮了 SPF 記錄中的 DNS 查找數量，這將提高電子郵件的送達率、允許 DMARC 對齊並有助於合規性。
Kevlarr
kevlarr.io
透過 Kevlarr，我們希望利用我們的經驗和知識，讓每個人都能透過網路/電子郵件進行安全通訊。我們保護您的線上品牌和線上身分免受網路釣魚、CEO 詐欺、冒充和其他線上威脅。我們透過實施各種安全標準來做到這一點：DKIM、DMARC、SPF、BIMI、DANE。我們的主要重點在於支援 MSP 的 DMARC 之旅。
Skysnag
skysnag.com
使用唯一的自主執行 DMARC 自動化軟體，保護您的組織免受電子郵件假冒，並提高電子郵件的送達率。了解電子郵件寄件者不可見的健康狀況，並繞過所有電子郵件身分驗證協定問題。也適用於希望在最短的時間內實現 DMARC 合規性的 MSP、服務提供者。
dmarcian
dmarcian.com
dmarcian 由 DMARC 規範的主要作者於 2012 年創立，致力於透過卓越的工具、教育資源和知識支援讓所有人都能使用 DMARC，從而升級全世界的電子郵件。我們的 DMARC 管理平台已被數千人使用並受到全球支援團隊的推薦，讓您可以了解和控制電子郵件網域的使用方式。我們的平台為任何規模的組織提供可操作的見解和警報，以部署 DMARC 及其 SPF 和 DKIM 支援技術、視覺化電子郵件傳送資料以及管理安全的網域服務基礎架構。透過我們一流的產品修正電子郵件安全漏洞，提高網域和品牌聲譽，並滿足 DMARC 合規性要求不斷增長的需求。我們的 DMARC 管理平台以強大且有意義的方式視覺化 DMARC 數據，以便您可以快速識別 SPF 和 DKIM 配置的身份驗證差距，以及對您的網域的未經授權的使用。除了聚合 DMARC 資料之外，我們的平台還為網域管理團隊提供必要的功能，以便他們清晰、自信地採用 DMARC。它提供可操作的見解，由業內最準確的源分類引擎提供支持，並為用戶提供特定郵件流的真實來源的保證。自 2012 年規範出台以來，dmarcian 一直在處理 DMARC 資料。
DmarcEye
dmarceye.com
DMARC 監控和報告。享受無縫、美觀且清晰的網域電子郵件安全視圖 - 全部免費。